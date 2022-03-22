Грузия отказалась вести разговор о военном нейтралитете

Грузия не намерена отказываться от курса в НАТО, заявил первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, комментируя дискуссии о возможном нейтралитете в связи с украинскими событиями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«У нас долгая совместная история с НАТО. Многие наши представители отдали жизни вместе с натовцами за международную безопасность. Среди стран, не являющихся членами НАТО, наша контрибуция самая значительная», – сказал он.

Признав, что процесс вступления Грузии в НАТО может растянуться во времени, первый зампред парламента Грузии подчеркнул, что «страна не поменяет своей позиции и международного курса, в усилении которого вложено так много энергии и жизней».

«Грузия не начнет разговор о нейтралитете», – заявил Георгий Вольский.

При этом, по его словам, Грузия готова обсуждать с партнерами, «с которыми сотрудничает и совместно воюет и с кем намерена быть в будущем», вопросы региональной и международной безопасности.

«Мы надеемся, что наш путь в НАТО будет безопасным. Наши партнеры способны эту безопасность обеспечить», – заявил он.

В свою очередь, вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе заявил, что «внешнеполитический курс Грузии твердо определен».

«Если Запад и международные партнеры разработают для Украины дополнительные гарантии на будущее для обеспечения ее мирного развития и безопасности, то такие гарантии будут нужны и Грузии», – подчеркнул он.