Украинские войска произвели три выстрела из танка по Гольмовскому в ДНР

Политолог: Отказом сложить оружие в Мариуполе власть Украины умножает страдания простых людей

«Украинский вице-премьер Ирина Верещук в своих заявлениях следует линии показного украинского патриотизма. Он беспощаден не только к чужим, но и к своим», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее Верещук отвергла предложение России по гуманитарным коридорам из Мариуполя и заявила, что украинская армия не сложит оружие.

«Отказ Киева от гумкоридоров для ВСУ и нацбатов рассчитан и на внешних кураторов, особенно США, которые на практике приветствуют эскалацию отношений между Киевом и Москвой. Поэтому любой человек из украинской власти с подобными взглядами имеет шансы получить преференции, гарантии безопасности и возможность карьерного роста, вплоть до права на проживание в США», – пояснил Скачко.

Кроме того, поведение Верещук в целом иллюстрирует бесчеловечность украинской власти, добавил эксперт. «Верещук не против России или Украины – она, что называется, за себя. Она же не берет медицинскую сумку и не едет помогать жителям Мариуполя, а лишь умножает их страдания и боль», – сказал собеседник.

Что касается самих нацбатов, то они отказываются от коридоров, потому что «надеются либо на спасение со стороны сил НАТО, либо просто на отступление России». «Нацбаты в Мариуполе мне напоминают дивизию «Шарлемань», состоящую из французских бойцов СС, которые защищали рейхсканцелярию в Берлине, когда война Германией уже была проиграна», – сказал политолог.

Накануне вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город. «Ни о каких сдачах и сложении оружия речи идти не может. Мы уже сообщили об этом российской стороне», – приводит слова Верещук ТАСС. При этом Киев подтвердил неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь.

Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо. В Минобороны Российской Федерации призвали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы.

В середине марта в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Россия готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта). При этом Верещук не сообщила украинцам о двух гумкоридорах из города.

Чуть ранее она же назвала гумкоридоры из украинских населенных пунктов в направлении России и Белоруссии неприемлемыми. Также Верещук критиковала и Турцию – за отказ помочь вывезти на кораблях людей из Мариуполя, хотя в городе находятся и граждане Турции. По ее словам, «турки не согласились». Как заявила вице-премьер, для властей Турции, «видно, их граждане не столь важны, как отношения с Россией».

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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