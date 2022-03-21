В Европе объявили о планах по созданию сил быстрого реагирования

Европа намерена создать силы быстрого реагирования, этот вопрос согласовали главы МИД и главы минобороны Евросоюза на заседании, посвященном концепции безопасности в области обороны «Стратегический компас».

«ЕС должен более решительно и быстро действовать в условиях кризиса, усилить готовность вооруженных сил, гражданских экспертов... А также создать Европейские силы быстрого реагирования из 5 тыс. военнослужащих для быстрых действий в условиях различных кризисных ситуаций», – говорится в документе, обнародованном ЕС, передает РИА «Новости».

Усиленный Евросоюз сможет способствовать глобальной и трансатлантической безопасности «и будет дополнять НАТО, которая останется основой безопасности своих стран-членов», указали там.

Разработанный главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем документ предусматривает проведение регулярных полевых учений сил реагирования на земле и в море, улучшение военной мобильности, расширение возможности использования Европейского фонда мира (European peace facility) для более активной поддержки стран-партнеров

Боррель также предложил выделить дополнительных 500 млн евро из фонда мира для закупки нового оружия Украине.

Кроме того, предполагается расширение возможностей ЕС по сбору разведывательных данных, создание специальных групп реагирования на гибридные угрозы, разработка механизмов реагирования на кибератаки и т.д.

В ноябре сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в скором времени представит еврокомиссарам концепцию, представляющую основу совместных военных действий блока за рубежом.

В 2018 году занимавшая тогда пост канцлера Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Европарламенте заявляла, что Евросоюзу нужно двигаться в сторону создания собственной армии.

С аналогичной идеей в том же году выступал президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент России Владимир Путин в интервью отмечал, что идея создания европейской армии не нова. «Это не новая идея, сейчас президент Макрон ее реанимировал, но мне об этом еще говорил один из прежних президентов Жак Ширак, но и до него были эти идеи. В принципе Европа – мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом это вполне естественно, что они хотят быть независимыми, самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности», – говорил Путин.