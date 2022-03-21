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Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с авиакатастрофой в Китае
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern на юге Китая.
«Уважаемый господин председатель, примите самые искренние соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, выполнявшего рейс из Куньмина в Гуанчжоу. В России разделяют скорбь тех, кто потерял в этой трагедии своих родных и близких», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Крушение самолета авиакомпании China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737.
Зеленский обратился к израильскому Кнессету в футболке с символом УПА
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Президент Украины выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, во время выступления на нем была футболка с символом УПА*.
«Мы хотим жить, но наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не дает нам много места для компромисса», – приводит его слова MIGnews.com.
При этом на видео, которое опубликовало израильское издание Kann News, видно, что Зеленский одет в футболку с символом УПА.
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Ранее историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко обратил внимание на символику на одежде Зеленского. По его словам, символика на футболке Зеленского является «значком УПА* – Украинской повстанческой армии*».
Эта структура появилась в 1943 году на базе Организации украинских националистов (ОУН*), ее члены пользовались помощью фашистов для разведки и диверсий против СССР, одним из лидеров организации был Степан Бандера.
УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара
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Многие страны задумались о переходе во взаимных расчетах на национальные валюты из-за сомнений в способности Вашингтона вернуть долги в условиях начинающейся рецессии в экономике Соединенных Штатов и гигантского размера госдолга США, объяснил экономист Егор Клопенко.
Экономист напомнил о последствиях блокировки на Западе российских резервов на 300 млрд долларов. «Это беспрецедентный поступок, означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США», – приводит мнение эксперта РИА «Новости».
Клопенко высказал мнение, что снижение влияния доллара даже на 10% ускорит инфляцию в самих США, что, в свою очередь, запустит волну нового финансового кризиса и сдувание «пузыря». В этом случае вывод средств из долларовых активов ускорится, и Россия пострадает от этого меньше всего. Более того, она может выиграть в процессе трансформации мировой экономики.
Напомним, администрацию США озадачило появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Идея Саудовской Аравии о продаже нефти за юани встревожила экспертов в США. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Эр-Рияд готов отказаться от доллара при продаже нефти.
В прошлую среду глава ФРС Джером Пауэлл предсказал высокую долларовую инфляцию до середины 2022 года. 10 марта американский президент Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в США «издержками» санкций против России. Между тем президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что власти США обманывают население, прикрываясь Россией.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
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Си Цзиньпина заподозрили в дальнейшем сближении с Россией после беседы с Байденом
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Прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине, следует из материалов издания Politico.
В Politico считают, что Байден не смог убедить Си Цзиньпина взять на себя обязательство использовать влияние Китая для прекращения спецоперации, передает РИА «Новости».
Напротив, разговор двух лидеров спровоцировал председателя КНР на неявную критику роли США как в разжигании украинского кризиса, так и в вопросе Тайваня.
«Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», – пишет Politico.
Вместо этого КНР, вероятно, укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.
При этом отсутствие каких-либо существенных результатов разговора ставит под сомнение то, что личные отношения двух лидеров, сложившиеся еще в то время, когда Байден был вице-президентом США, действительно могут помочь преодолеть глубокие разногласия между ними.
Это, как указывается, скорее лишь укрепит политику американской администрации в отношении Китая, которая основана на сплочении союзников Вашингтона для противодействия влиянию Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.
Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. До этого Китай выступил против антироссийских санкций.
Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. По ее словам, США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе и в регионах Индийского и Тихого океанов.
В Китае назвали собственную позицию по Украине справедливой.
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В России оценили вероятность передачи турецких С-400 Украине
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«Передача таких комплексов третьей стороне противоречит условиям договоров о поставке вооружений. Поэтому их передача повлечет за собой ряд последствий для Турции. Эрдоган на такой шаг не пойдет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Пентагон подтвердил, что США предлагают Турции передать Украине российские ЗРК С-400.
«Если Турция согласится передать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-400, это может привести к полному прекращению сотрудничества Москвы с Анкарой, поэтому турецкий президент Эрдоган в текущей ситуации не пойдет на такой шаг», – уверен военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
Кроме того, для Эрдогана такая помощь Киеву будет означать «политическое харакири». «Турция купила эти комплексы, чтобы организовать свою противовоздушную оборону. Такой шаг вызвал скандал между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, США исключили Турцию из программы производства самолетов F-35 и ввели ряд санкций. В итоге на этом и строилась вся политическая платформа Эрдогана: он демонстрировал турецкому электорату, что является независимым и сильным лидером», – напомнил аналитик.
Собеседник также отметил, что ранее у Украины возникали технические сложности с комплексами прошлых поколений – С-200 и С-300. Это связано с тем, что в 2014 году была нарушена интеграция между Москвой и Киевом, из-за чего обслуживание установок не велось, а гарантийный срок работы комплексов подошел к концу. Кроме того, на Украине нет специалистов, обученных работе с системами С-400, а на их подготовку могут уйти месяцы, а то и годы.
«Что касается непосредственно турецких комплексов, то они по своим техническим характеристикам отличаются от тех комплексов, которые стоят на вооружении ВС России. Это ведь экспортный вариант. Например, дальность применения ракет у турецких комплексов меньше, чем у наших. Кроме того, у России есть множество систем, которые способны уничтожить подобные установки», – подчеркнул Леонков.
Ранее представитель Пентагона сообщил Sky News Arabia, что Соединенные Штаты постоянно ведут переговоры с Анкарой о возможности отказа Турции от С-400 российского производства и передаче их Киеву. Взамен Соединенные Штаты предлагают вернуть Турцию в программу производства американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а также отменить ряд санкций. Также о возможности передачи комплексов С-400 Киеву сообщало агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и страны НАТО прекратить отправку на Украину оружия и наемников, пополняющих ряды националистов. Он также возложил вину за милитаризацию и нацификацию Украины на президента США Джо Байдена и Конгресс.
В четверг администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы.
Глава Белого дома отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят девять тысяч противотанковых систем, семь тысяч единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов».
Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
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Зеленский пригрозил немцам: Русские уже пишут «На Берлин»
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к жителям Германии: он заявил, что «до войны Киев называли «новым Берлином», который теперь собираются «захватить русские», а потом «прийти и к вам».
Обращение Зеленского транслировалось на музыкальном митинге солидарности с Украиной «Звуки мира» (Sound of Peace, Klang des Friedens), проходившем у Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье, передает Deutsche Welle.
До войны Киев называли «новым Берлином», обратился к митингующим Зеленский. «Сейчас мы не можем собраться так, как вы собрались сегодня. Мы не можем жить так, как живете вы» – на украинцев летят ракеты, бомбы, против них работают артиллерия, самолеты и вертолеты, на которых российские солдаты уже сейчас пишут «На Берлин», заметил украинский президент. «Потому что они хотят пойти дальше, намного дальше Украины. Они хотят прийти и к вам», – подчеркнул Зеленский.
Он призвал немцев содействовать тому, чтобы Украина «в конце концов стала частью Европейского союза», а также вновь потребовал прекратить торговые отношения с Россией. «Без торговли с вами, без ваших предприятий и банков у России больше не будет денег на эту войну, – сказал Зеленский. – Пожалуйста, не поддерживайте российскую военную машину. Ни одного евро оккупантам, закройте для них все свои порты, не поставляйте товары, откажитесь от российских энергоресурсов, оказывайте давление, чтобы Россия вывела свои войска из Украины». Немцы должны действовать во имя достижения мира, заявил украинский лидер.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста».
Названа вероятная причина крушения Boeing 737 в Китае
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Крушение самолета авиакомпания China Eastern Airlines в Китае могло произойти из-за отказа двигателя рухнувшего Boeing 737, сообщают китайские СМИ.
О возможном отказе двигателей сообщила китайская газета «Хуаньцю шибао», передает ТАСС.
При этом авиационный эксперт, главный редактор издания «Ханкун чжиши» Ван Янъань указал, что делать какие-либо окончательные выводы сейчас рано, нужно расшифровать показания черных ящиков.
«Если судить по информации о самолете, то у нас нет данных о переговорах пилотов с диспетчерами. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что у борта на крейсерской высоте произошел отказ двигателя, в результате чего пилоты потеряли контроль над самолетом», – подчеркнул главред.
Между тем издание «Пэнпай» заявило, что крушение Boeing 737 стало крупнейшей авиакатастрофой за 11,5 лет, до этого гражданская авиация КНР проводила полеты без таких происшествий, передает РИА «Новости».
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге Китая, информации о погибших пока нет. Пожарным пришлось добираться до места крушения пешком, поскольку техника не способна туда проехать.
По данным портала Flightradar-24, самолет вылетел из Куньмина в 13.15 по местному времени. Около 14.20 (09.20 мск) в районе Учжоу борт резко начал снижать скорость и терять высоту, после чего пропал с экранов радаров. В генконсульстве России в Китае сообщали, что информации о российских гражданах на борту лайнера пока нет.
Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста»
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Депутат Кнессета Симха Ротман счел тезисы из речи президента Украины Владимира Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста».
Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».
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«Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему зум-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений, которые находятся на грани отрицания Холокоста», – добавил депутат.
Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
Напомним, УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения, были уничтожены десятки тысяч человек, велись активные боевые действия против советских партизан.
Стало известно о намерении стран ЕС запретить поставки нефти из России
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Страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго в отношении Москвы, сообщили источники Reuters.
«Мы работаем над пятым раундом санкций, предлагается много новых имен», – приводит РИА «Новости» слова неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
Как утверждается в публикации, несмотря на четыре этапа санкций Евросоюза, Россия «не изменила курс в отношении Украины», в связи с этим страны Европы должны решить, вводить ли эмбарго на поставки нефти из России. Неназванные дипломаты сообщили Reutersу, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении таких ограничительных мер, а Германия предостерегает от поспешных действий, поскольку цены на энергоносители в Европе и так высоки.
По словам неназванных европейских дипломатов, эмбарго на энергоресурсы может быть введено в случае «массированной бомбардировки Киева» или использования «химического оружия». В понедельник санкции обсудят министры иностранных дел Евросоюза.
Накануне в Германии выступили против отказа от российских энергоресурсов. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В свою очередь президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил, что эмбарго на поставку энергоресурсов из России угрожает Германии и ЕС.
Депутат Европарламента Тьерри Мариани предупреждал, что если ЕС решит прервать импорт российского газа и нефти, это обернется для сообщества катастрофой. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что поставки энергоносителей из России были выведены из-под санкций, так как других способов обеспечить энергобезопасность Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности сейчас нет. При этом он добавил, что в Германии уже несколько месяцев работают с партнерами в Евросоюзе и за его пределами над обсуждением возможных альтернатив российским энергоресурсам.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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В СПЧ отреагировали на призыв украинского врача кастрировать солдат ВС России
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«На Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам, особенно в Донбассе. Эти факты необходимо документировать, чтобы в дальнейшем они были рассмотрены в рамках судебных процессов», – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Ранее украинский врач Геннадий Друзенко призвал кастрировать российских солдат, попавших в плен.
«Это запредельная жестокость, цинизм и призывы к насилию. Недавно один из украинских ведущих ссылался на гитлеровского палача Адольфа Эйхмана и призывал убивать детей. Вчера я видел призывы телеведущей одного из украинских каналов уничтожать российских летчиков, а и их женам – надеть траурные платки», – рассказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
По словам правозащитника, на Украине жестокость применяется не только к российским солдатам, но и по отношению к собственным гражданам. «Мы видим, что украинские радикалы, оставляя города и населенные пункты, добивают своих же раненых. И это не говоря о тех пытках, которые применяют к местному населению. В Донбассе уже найдены могилы замученных и истерзанных людей, которых безжалостно пытали за сочувствие России, за участие в референдуме», – подчеркнул Брод.
Правозащитник уверен, что подобные заявления и факты стоит документировать, чтобы они легли в основу судебных разбирательств как в отношении киевских властей, так и тех, кто поддерживал эти действия. Александр Брод заключил, что в случае повторения Нюрнбергского процесса украинский врач Геннадий Друзенко может быть осужден наравне с другими убийцами.
Ранее в прямом эфире телеканала «Украина 24» медик Геннадий Друзенко призвал
кастрировать раненых российских военных. Кроме того, самих солдат он назвал «не людьми, а тараканами». Глава Следственного комитета России в связи с высказываниями поручил срочно возбудить уголовное дело
в отношении врача. Как ожидается, в скором времени медик будет объявлен в международный розыск для привлечения его к уголовной ответственности.
Это не первый случай призыва к жестокости по отношению к российским солдатам в эфире украинских телеканалов. Несколькими часами ранее было поручено возбудить дело в отношении телеведущей канала «1+1» Натальи Мосейчук. Она высказывала угрозы в адрес российских летчиков и членов их семей. Кроме того, на минувшей неделе ведущий того же канала Фахрудин Шарафмал, ссылаясь на идеологию нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, призвал убивать не только взрослых граждан России, но и их детей. В ответ на это Следственный комитет также возбудил уголовное дело.
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Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс»
Российские военные завершают разгром украинского нацбатальона «Донбасс», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил завершают разгром националистического батальона «Донбасс», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, в течение дня ВС продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и совместно с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое.
Конашенков заявил, что удалось уничтожить «до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов». Он добавил, что сейчас идет бой за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Кремль предостерег другие страны от попыток вмешаться в спецоперацию на Украине
Москва негативно воспримет попытки других стран вмешаться в проводимую Россией специальную военную операцию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Вашингтон не собирается отправлять свои войска на Украину, но не исключено, что это может сделать другая страна НАТО, передает ТАСС.
«Негативно (относимся). Об этом сказал в своем ночном обращении к гражданам России и ко всему миру президент (Владимир) Путин. Достаточно еще раз его перечитать, особенно тот момент, где он говорил о гипотетической возможности того, что кто-то решит извне вмешаться в ход специальной военной операции. У президента все доступно и понятно сказано», – сказал Песков.
Ранее в НАТО заявили о нежелании вмешиваться в конфликт на Украине.
ВС России уничтожили центр подготовки наемников в Ровенской области
Высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен центр подготовки наемников в Ровенской области, а также склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец на Украине, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования по центру подготовки наемников и украинских националистов в Ровненской области.
«Ночью 21 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки иностранных наемников и украинских националистических формирований на общевойсковом полигоне Новая Любомирка в Ровненской области. Уничтожено более 80 наемников и националистов», – сказал он.
Кроме того, «высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец», – передает ТАСС слова Конашенкова.
Он добавил, что группа российских вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила ночью 15 бронированных машин ВСУ.
«Группой «Ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, в ходе ночных ударов уничтожено восемь танков, четыре БМП и три БТР», – сказал он.
«За ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 военных объекта Украины. Среди них четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Наливайковка и Золочев, шесть зенитных ракетных комплексов «Бук М-1», три артиллерийских орудия «Мста-Б» в районе Вышгорода, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 места скопления боевой техники», – добавил Конашенков.
По словам генерала, российскими средствами ПВО ночью сбиты в воздухе над населенными пунктами Чернобаевка и Циркуны еще два украинских беспилотных летательных аппарата.
ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили 216 беспилотников, 1506 танков и 152 установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).
Ранее Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс». Также российские военные в Харьковской области взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Эксперт оценил возможность США «обнулить» все доллары в России
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Внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно, заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, комментируя возможность США «обнулить» доллары.
Кочетков заявил, что «если в отношении банковских счетов еще существуют какие-то возможности блокировки внешних операций, то внутри России расчеты безналичными долларами ограничить невозможно», передает «Прайм».
В отношении наличных купюр это абсолютно невозможная угроза, так как какой-либо глобальной базы о принадлежности банкнот тому или иному государству или лицу специфической национальности не существует.
«Соответственно, подобные угрозы даже в теории не кажутся реальными», – отметил Кочетков.
Что касается новых санкций против российских активов, которые бы затрагивали валюту, то в случае дальнейших ограничений на проведение каких-либо операций с безналичными долларами процесс снижения статуса валюты США продолжится, считает эксперт: «Уже сегодня блокировка средств по национальному признаку воспринимается негативно не только в сторонних странах, но и в общественном сознании в Европе и США».
Например, меры против резервов и иных счетов были очень серьезно восприняты в таких странах, как ОАЭ и Саудовская Аравия, также Индонезия переводит свою торговлю с КНР в национальные валюты. Таким образом, процесс потери долларом статуса главной торговой валюты начался и ускорился.
«Последствия этого для США уже проявляются. Вряд ли доля доллара в международных резервах будет расти каким-либо образом. Более того, она будет сокращаться, как и степень использования в международных расчетах», – прогнозирует аналитик.
В результате это приведет к падению спроса на казначейские обязательства США, а вслед за этим к инфляции ценности доллара. ФРС может столкнуться с необходимостью вновь запустить печатный станок, что также ускорит «порчу» американской валюты, подытожил специалист.
Ранее в США испугались последствий продажи нефти за юани Саудовской Аравией. Также был спрогнозирован массовый отказ от гособлигаций США и доллара.
В Польше пожаловались на санкции Евросоюза
Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский пожаловался на санкции Европейского Союза (ЕС): по его мнению, республике не дают освободиться от санкций, несмотря на то, что страна активно участвует в помощи украинскому народу.
По словам Глиньского, Варшава не получает от Европейского союза реальной материальной поддержки, пишет «Московский Комсомолец» со ссылкой на The Daily Telegraph.
Он отмечает, что страны ЕС не захотят сражаться в случае потенциального расширения конфликта. Министр также назвал некорректной идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии.
Напомним, в октябре Европейский суд юстиции наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в сутки, пока Варшава не выполнит решение суда ЕС об упразднении Дисциплинарной палаты польского Верховного суда.
Между тем в марте премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для него нет красных линий в вопросе антироссийских санкций: по его словам, Германия и весь ЕС должны как можно скорее наложить эмбарго на энергоносители из России и перестать выдавать визы россиянам.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для России пришла пора отменять Польшу.
Чемпионка мира по пауэрлифтингу ответила на обращение Шварценеггера к россиянам
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Чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова ответила на видеообращение актера, экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера к россиянам, в котором он обвиняет российские власти в усугублении ситуации на Украине и требует остановить спецоперацию.
«Господин Шварценеггер, я уверена, что вы меня помните. В 2015 году на турнире Arnold Classic в США я, 15-летняя девочка из России, установила мировой рекорд, выжав штангу весом 150 килограммов. Вы поздравляли меня, спрашивали о России, а я плакала от радости. Вы казались мне таким чутким, добрым и умным. Я везла для вас письма и фотографии от детей воюющего Донбасса, в котором к марту 2015 года я побывала дважды. Да, я не могла сидеть дома в Москве, когда Украина объявила войну Донбассу. Я рассказывала, что весной 2015-го я снова поеду в США на соревнования и, возможно, увижу вас, и эти дети, обычные школьники из Луганской и Донецкой республик начали писать письма и отправлять фотографии с просьбой передать их вам», – сказала Наумова на видео, опубликованном на YouTube-канале Russian Hour, передает РИА «Новости».
Спортсменка напомнила, что дети Донбасса рассказывали в своих письмах Терминатору, как живут на войне, просили помощи, самых простых советов, как заниматься спортом в таких непростых условиях, как развиваться, стать успешным человеком.
«Донецкие ребята видели в вас сильного героя, который, как они надеялись, смог бы их защитить», – подчеркнула чемпионка.
Спортсменка рассказала, что, посмотрев обращение Шварценеггера, она сделала вывод, что американец не работал с письмами детей.
Она добавила, что «Терминатор не только не защитил и не спас детей Донбасса, но еще и не прочитал их письма, чтобы ознакомиться с ситуацией».
По ее мнению, обращение Шварценеггера основано на «придуманной реальности». Спортсменка пригласила его приехать в Донбасс и увидеть своими глазами, что там происходит. Она также напомнила актеру о его герое во второй части фильма «Терминатор», который возвращается в прошлое, чтобы предотвратить создание «Скайнета».
«Спецоперация России не имеет цели уничтожить украинский народ. Она направлена на неонацистский «Скайнет», который за эти годы полностью подчинил себе Украину», – сказала Наумова.
Также она рассказала, что планирует в ближайшее время снова отправиться на Донбасс с визитом в школы и пригласила актера приехать и увидеть все своими глазами.
Напомним, в своем обращении, опубликованном 17 марта, Арнольд Шварценеггер призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию и обвинил российские власти в усугублении ситуации на Украине. Наумова посещала Донбасс более 20 раз с 2014 года, где посетила более 120 школ.
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