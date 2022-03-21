Связи Илона Маска с Китаем вызывали опасения законодателей США

Финансовые связи американского предпринимателя Илона Маска с Китаем вызывают обеспокоенность чиновников в Вашингтоне, в том числе у некоторых законодателей, пишет Wall Street Journal.

«Опасения связаны с тем, что Китай может получить доступ к секретной информации, которой владеет принадлежащая Маску компания Space Exploration Technologies Corp., в том числе через иностранных поставщиков SpaceX, которые могут быть связаны с Пекином», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Как пишет газета, некоторых законодателей также беспокоит «отсутствие четких границ» между SpaceX и основанным Маском автопроизводителем Tesla, который ведет развернутую деятельность в Китае.

Член комитета палаты представителей США по разведке, республиканец Крис Стюарт добивается проведения конфиденциальных брифингов с официальными лицами из американских ведомств, в том числе Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Цель брифингов – попытка определить, имеет ли китайское правительство какие-либо прямые или косвенные связи со SpaceX. Издание отмечает, что Стюарт также хочет выяснить, инвестировали ли какие-либо компании, связанные с Китаем, в SpaceX, акции которой не торгуются на бирже.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

Ранее издание Politico сообщило, что прошедшие переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента России Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине. До этого Китай выступил против антироссийских санкций.

Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. По ее словам, США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе и в регионах Индийского и Тихого океанов.

В Китае назвали собственную позицию по Украине справедливой.