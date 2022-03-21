Путин обсудил с Мирзиеевым ход специальной военной операции на Украине

Путин обратился к участникам Всероссийской акции «Сад памяти» в Севастополе

Президент России Владимир Путин обратился к организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти». Первая высадка деревьев началась сегодня в Севастополе.

Глава государства отметил, что проект призван объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей во имя сохранения памяти о драматических страницах нашей истории, о миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

«Отрадно, что с каждым годом акция обретает новых сторонников, которые по зову сердца украшают цветущими садами российские города и поселки. Ведь искреннее, глубокое уважение к бессмертному подвигу нашего народа, к героям, отстоявшим свободу и независимость Родины, бережно передается из поколения в поколение, от родителей к детям и внукам. Уверен, так будет и впредь», – приводятся слова президента в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что «Волонтеры Победы» уже третий год являются соорганизаторами акции «Сад памяти».

Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко в свою очередь отметила, что «очень символично провести первую высадку Сада памяти именно 18 марта в Севастополе, в годовщину присоединения Крыма к России».

«Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны, подаривших нам мир и свободу. В этом году зеленых памятников станет больше – мы посадим деревья и в память о российских бойцах, погибших на Украине в борьбе с нацизмом. Они защищали нас, и помнить о них – наш долг», – заключила Занко.

Сад в память о героях Великой Отечественной войны разбили на Сапун-Горе. Там высадили порядка 400 саженцев сливы, сосны, кипариса и кедра. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Севастополя, певец и музыкант Родион Газманов, волонтёры и местные жители.

«Это важное, доброе и теплое мероприятие. Я считаю, что сажать деревья – это правильное дело с экологической точки зрения, а когда деревья высаживают еще и в память о погибших во время Великой Отечественной войны – это правильно втройне», – заявил заместитель губернатора Севастополя Сергей Толмачёв.

Вместе с волонтерами и местными жителями памятные деревья высадил и певец и музыкант Родион Газманов. Ранее он уже принимал участие в акции. В 2020 году Родион Газманов поддержал инициативу #СадПамятиДома, высадив яблоню у себя на участке.

Генеральный директор АНО «Сад памяти» Ольга Степченко напомнила, что 80 лет назад проходила героическая оборона Севастополя, в ходе которой погибли сотни тысяч человек. По её словам, это место стало сакральным и имеет особое значение для проекта.

«Севастополь – особенный город для международной акции «Сад памяти». 80 лет назад именно на этой земле в течение 250 дней героические защитники города-героя противостояли превосходящим силам противника. Более двухсот тысяч человек так и остались здесь навсегда. Зеленые памятники, высаженные в Севастополе, имеют особый символизм и заставляют нас помнить, что мы предки тех самых героев, которые победили фашизм 80 с лишним лет назад. В честь каждого, кто отдал свою жизнь за Родину, в конце концов будет высажен «Сад памяти», – сказала Степченко.

Всего за два года в акции приняли участие более 2 миллионов человек в России и за рубежом. Памятные сады появились во всех 85 субъектах РФ и более чем в 50 странах: Китае, Германии, США, Кубе, Сирии, Египте, Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Армении, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Румынии и др. Такие зелёные памятники стали напоминанием о тех, кто сражался за свою Родину, за свои семьи, за свободу и мир.