Глава МИД ФРГ рассказала об опасениях НАТО и ЕС в связи с Украиной

НАТО и ЕС поддерживают Украину, но одновременно с этим несут ответственность за то, чтобы боевые действия не затронули их территорию, заявила в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«В рамках НАТО мы заявили, что несем ответственность перед украинцами, но еще и перед 450 млн европейцев, перед членами НАТО. Поэтому параллельно с поддержкой Украины мы делаем все, чтобы эта война не распространилась на территорию НАТО», – передает ТАСС слова министра.

Ранее генсекретарь организации Йенс Столтенберг в интервью NBC заявил, что страны НАТО намерены обеспечить то, чтобы конфликт на Украине не вышел из-под контроля и не распространился за пределы этой страны, поэтому нарастили присутствие на восточном фланге альянса.

В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе.

Между тем в МИДе заявляли о вербовке иностранцев за рубежом для участия в боевых действиях на Украине против России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.