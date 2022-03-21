В Кремле предупредили о влиянии эмбарго на российскую нефть на весь мир

Решение Евросоюза (ЕС) ввести эмбарго на поставки российской нефти, если оно будет принято, серьезно повлияет на мировой рынок, ухудшит энергобалансы в Европе и ударит по всем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предупредив, что европейцам при этом «придется тяжело».

Песков сказал в ответ на просьбу прокомментировать возможность таких санкций и их вероятные последствия, что «тема эмбарго на поставки (российской) нефти активно обсуждается» на Западе, она «очень сложная, потому что такое эмбарго повлияет, причем повлияет очень серьезно, вообще на мировой нефтяной рынок», передает ТАСС.

Представитель Кремля констатировал, что подобное решение «очень серьезно в худшую сторону повлияет на энергобалансы на европейском континенте».

«Американцы при этом останутся при своих – это очевидно – и будут себя чувствовать гораздо лучше, чем европейцы. Европейцам придется тяжело. Наверное, это решение, которое ударит по всем», – подытожил Песков.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России, а также рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго.