Зеленский пригрозил немцам: Русские уже пишут «На Берлин»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к жителям Германии: он заявил, что «до войны Киев называли «новым Берлином», который теперь собираются «захватить русские», а потом «прийти и к вам».

Обращение Зеленского транслировалось на музыкальном митинге солидарности с Украиной «Звуки мира» (Sound of Peace, Klang des Friedens), проходившем у Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье, передает Deutsche Welle.

До войны Киев называли «новым Берлином», обратился к митингующим Зеленский. «Сейчас мы не можем собраться так, как вы собрались сегодня. Мы не можем жить так, как живете вы» – на украинцев летят ракеты, бомбы, против них работают артиллерия, самолеты и вертолеты, на которых российские солдаты уже сейчас пишут «На Берлин», заметил украинский президент. «Потому что они хотят пойти дальше, намного дальше Украины. Они хотят прийти и к вам», – подчеркнул Зеленский.

Он призвал немцев содействовать тому, чтобы Украина «в конце концов стала частью Европейского союза», а также вновь потребовал прекратить торговые отношения с Россией. «Без торговли с вами, без ваших предприятий и банков у России больше не будет денег на эту войну, – сказал Зеленский. – Пожалуйста, не поддерживайте российскую военную машину. Ни одного евро оккупантам, закройте для них все свои порты, не поставляйте товары, откажитесь от российских энергоресурсов, оказывайте давление, чтобы Россия вывела свои войска из Украины». Немцы должны действовать во имя достижения мира, заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве, при этом во время выступления на нем была футболка с символом УПА* (деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

Депутат Кнессета назвал речь Зеленского «на грани отрицания Холокоста».