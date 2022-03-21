Число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины составило почти 350 тыс. человек

Число граждан, прибывших на территорию России с Украины и из Донбасса, за сутки увеличилось на 12,7 тыс. человек и составило на утро понедельника почти 348 тысяч, сообщили в силовых структурах.

«Границу Российской Федерации со стороны ДНР, ЛНР и Украины пересекли почти 348 тыс. человек, в их числе более 73 тыс. детей», – приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Он уточнил, что свыше 297 тыс. человек прибыли в Россию с территории Донбасса, более 50 тысяч – с территории Украины через пункты пропуска в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму.

В конце прошлой недели сообщалось, что число эвакуированных в Россию из Донбасса и с Украины превысило 300 тыс. человек.