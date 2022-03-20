Омские мусульмане приняли участие в акции «Своих не бросаем» Путин поздравил президента Узбекистана с годовщиной установления дипотношений 20 марта 2022, 12:40 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с 30-летней годовщиной установления дипотношений между двумя странами, выразив надежду на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского партнерства, сообщили в пресс-службе Кремля. «Убежден, что мы будем и впредь всемерно укреплять российско-узбекистанское стратегическое партнерство и союзничество. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира и стабильности в Центральной Азии», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин подчеркнул, что за последние десятилетия страны накопили значительный опыт сотрудничества на всех направлениях, наладили конструктивное взаимодействие в рамках СНГ и ШОС и координацию усилий в противостоянии угрозам и вызовам в рамках региональной безопасности.



В завершение поздравления Путин пожелал всем гражданам Узбекистана благополучия и процветания. В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами.

Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена 17 марта 2022, 13:46 Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости». Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла. «Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он. Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда. Путин предложил переназначить Набиуллину главой Банка России 18 марта 2022, 10:15

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения ее на должность председателя Банка России. В Telegram-канале Госдумы указывается, что Путин «в соответствии с пунктом «г» статьи 83 Конституции России внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центрального банка». Председатель Госдумы Вячеслав Володин «поручил профильному комитету по финансовому рынку в соответствии с установленной процедурой внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта». Ранее Кремлю задавали вопрос о кандидатурах на пост главы ЦБ, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал анонсировать кандидатуры. Набиуллина, до этого занимавшая посты министра экономического развития и помощника президента России, возглавила ЦБ в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил регулятором с 2002 года. В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР). В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий главы Банка России Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет. Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание 18 марта 2022, 16:28

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание. «Избавить людей от страданий и геноцида – является основной прициной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали на Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голове слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих».



По словам главы государства, мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции:«Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было». Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами Уровень доверия Путину превысил 79% 18 марта 2022, 14:58 Текст: Елизавета Булкина

Деятельность президента России Владимира Путина одобряют 77,2% россиян, о доверии главе государства заявляют 79,6% граждан, следует из опроса ВЦИОМ. «Показатель одобрения деятельности президента с 7 по 13 марта 2022 года составил 77,2% (+2,6 п. п. за неделю). Уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 50,7% (+2,7 п. п. за неделю) и 52,0% (+2,3 п. п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,6% респондентов (+2,2 п. п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину – 62,0% (+2,7 п. п. за неделю), лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому – 39,5% (+5,1 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 28,5% (+2,7 п. п. за неделю), главе партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову – 28,6% (+0,3 п. п. за неделю), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,3% (+1,3 п. п. за неделю). Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 40,0% (+0,6 п. п. за неделю), КПРФ – 11,8% (+0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 7,2% (-0,2 п. п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 6,3% (+1,1 п. п. за неделю) и «Новые люди» – 5,2% (+0,1 п. п. за неделю). Опрос проводился с 7 по 13 марта методом телефонного интервью, в опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Путин: Крымчане поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов 18 марта 2022, 16:24

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Владимир Путин в пятницу прибыл в «Лужники» на праздничный концерт-митинг в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Он отметил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. «На своей земле, объединенные общей судьбой – так наверняка думали и этим руководствовали люди, когда шли на референдум в Крыму и Севастополе 18 марта 2014 года. Они жили и живут на своей земле. И хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели», – передает его слова РИА «Новости». Президент отметил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины. Большая арена спорткомплекса разделена на несколько сцен, с которых также выступают политические и общественные деятели. Ведущие концерта-митинга – журналисты Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель, передает РИА «Новости». На концерте выступают Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также запланированы выступления других артистов из России, Украины и Донецкой Народной Республики. Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине 18 марта 2022, 16:42

Фото: Александр Вильф/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярёв

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в «Лужниках» на праздничном концерте-митинге в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил героизм российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине. Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе этой операции. Плечо к плечу, поддерживают друг друга», –передает РИА «Новости». «А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было», – добавил президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Кремль списал оскорбления в адрес Путина на утомляемость Байдена 18 марта 2022, 13:14

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Заявления президента США Джо Байдена в адрес главы российского государства Владимира Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что «мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», передает ТАСС. Он отметил, что Байден фактически ежедневно позволяет себе подобные высказывания. «Учитывая подобную раздражительность господина Байдена, его утомляемость, иногда забывчивость, утомляемость, которая приводит в итоге к агрессивным высказываниям, мы, наверное, не будем давать каки-то резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности», – добавил Песков, комментируя в том числе слова Байдена про «кровожадного диктатора и чистого головореза». Ранее президент США назвал российского лидера «военным преступником». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео, где Байден хвастается, что именно он предложил бомбить мирный Белград. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин сообщил Шольцу о попытках Киева затянуть переговоры с Москвой 18 марта 2022, 13:04

Фото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press,

Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили ситуацию на Украине. Глава государства обвинил Киев в затягивании переговоров с Москвой, сообщила пресс-служба Кремля. «Путин изложил также оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей. Отмечено, что киевский режим стремится всячески затянуть переговорный процесс, выдвигая все новые нереалистичные предложения. Тем не менее российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин также обратил внимание на ракетные обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов Донецка и Макеевки, приведшие к большим человеческим жертвам. Эти военные преступления были проигнорированы на Западе. «Отмечено, что российские Вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан, в том числе путем организации безопасных коридоров для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тыс. человек», – отметили в Кремле. Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины. Песков объяснил прерывание трансляции выступления Путина в «Лужниках» 18 марта 2022, 17:14 Текст: Алексей Дегтярёв

Трансляция выступления президента России Владимира Путина на митинге-концерте в «Лужниках» прервалась из-за технического сбоя, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Это было вызвано техническим сбоем на сервере», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он заверил, что полное выступление президента будет повторено «буквально через минуту». Телеканал «Россия 24» к этому моменту уже вновь показывал выступление главы государства. Концерт начался в 15.00 на большой спортивной арене «Лужники» в Москве. Он посвящен Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В ходе выступления Путин заявил, что жители Крыма поступили правильно, поставив барьер на пути неонацистов в 2014 году. Говоря о Донбассе, президент процитировал Священное Писание. Он подчеркнул, что цель специальной операции России на Украине – избавить Донбасс от геноцида, и отметил героизм российских военных. Политолог: Митинг в «Лужниках» показал степень поддержки президента и спецоперации на Украине 18 марта 2022, 18:24

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Андрей Резчиков

Митинг-концерт в «Лужниках» стал символом единения россиян вокруг флага, армии и главы государства. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя митинг-концерт, посвященный 8-летию воссоединения Крыма с Россией. «И данные социологов, и сегодняшняя явка на митинг-концерт в «Лужниках» говорят о большой доле граждан, которые поддерживают президента. Это своего рода знак народного единения, – заметное число россиян сплотились вокруг флага, армии и главы государства. Этот концерт – открытая политическая манифестация, на которую люди пришли сами», – отмечает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. «Сейчас – в разгар событий на Украине – от сограждан требуется гражданская сознательность, ответственность, нужно открыто выражать свое отношение к операции, в том числе и своим участием на митинге. Когда в одном месте собираются десятки тысяч и даже сотни тысяч людей – это демонстрация. Всем становится ясно, что таких людей немало и они готовы открыто защищать свою гражданскую позицию. А уж оппоненты могут соглашаться или не соглашаться, принимать ее или не принимать. В любом случае, сама готовность открыто высказать свое мнение – это важный гражданский жест», – уверен собеседник. «В своей речи на митинге президент Владимир Путин не только рассказал о ситуации в Донбассе, но и процитировал строки из Библии: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Я полагаю, что он сделал это по двум причинам. Президент придерживается тезиса о единстве славянских народов, а христианская религия, как известно, – это одна из скреп. Соответственно, Библия – это то, что чтят все наши народы. Вот почему это можно воспринимать как четкий отсыл к идее нашего единства. А второе: в данной ситуации, вероятно, выбирались те смыслы, которые привязаны не к государственным или к международным понятиям, а к тому, что принято называть общечеловеческими ценностями», – подытожил Кирьян. В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции. Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида. «Избавить людей от страданий и геноцида является основной причиной, побудительным мотивом и целью операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине, – цитирует Путина ТАСС. – Мне приходят в голову слова из Священного Писания: «Нет большей любви, как если бы кто отдал душу свою за друзей своих». «Мы видим, как героически действуют и воюют наши ребята в ходе операции на Украине, – добавил президент. – Плечо к плечу, поддерживают друг друга. А если надо, то прикрывают своим телом от пули на поле боя, такого единения у нас давно не было». Путин назвал цель военной операции на Украине 18 марта 2022, 16:35

Фото: РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавить людей от геноцида. Жители Донбасса не согласились с государственным переворотом на Украине, после чего против них «тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам», заявил Владимир Путин. Такие действия он назвал «геноцидом».





«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», – приводит его слова РИА «Новости». Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители Крыма хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды. Путин предложил крупным компаниям и банкам начать работать в Крыму 17 марта 2022, 15:02 Крупные компании и банки теперь могут не бояться санкций и начать работать в Крыму, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует в регионе, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Ранее представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков сказал газете ВЗГЛЯД, что санкции Запада против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не должны создать россиянам больших проблем, поскольку есть соседние страны, через которые возможно будет осуществлять поставки, а также начнется импортозамещение. Путин: Нужно было вытащить Крым из унизительного состояния 18 марта 2022, 16:48

Фото: РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. «Есть вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды. Путин заявил о решении проблемы по обеспечению Крыма питьевой водой 17 марта 2022, 16:08 Текст: Вера Басилая

Последовательно решается вопрос по обеспечению Крыма и Севастополя чистой и качественной водой, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова. «Шаг за шагом решается и вопрос стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев чистой, именно чистой, качественной водой», – цитирует ТАСС главу государства. По его словам, сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и «переброска» воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Кроме того, отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. «Были построены и дополнительные водозаборы. Во всех крупных городах Крыма идет реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений – тоже огромная проблема и вопрос, который требует системного решения и, к сожалению, потребует определенного времени и дополнительных капиталовложений», – отметил Путин. Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал. 26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Путин разрешил банкам исполнять обязательства по валютным вкладам в рублях по курсу 18 марта 2022, 17:36 Текст: Валентина Григоренко

До 1 сентября 2022 года обязательства по валютным вкладам в подсанкционных банках России могут исполняться в рублевом эквиваленте по актуальному курсу, сообщили в пресс-службе Кремля. Соответствующая мера содержится в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования». «Установить, что до 1 сентября 2022 года выраженные в иностранной валюте обязательства по договорам банковского счета (вклада), заключенным между кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, совершающими недружественные действия, введены ограничительные меры, и клиентами указанных организаций, являющимися юридическими лицами, – резидентами, признаются исполненными надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на день исполнения обязательств», – говорится в тексте указа на сайте Кремля. Уточняется также, что условием является возникновение соответствующих обязательств до дня введения таких мер. В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 20% годовых. Ранее ЦБ уточнил временный порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан, действующий до 9 сентября 2022 года.