Мариуполь взят в кольцо войсками ДНР

Сатановский: У Зеленского нет права говорить от лица евреев и про евреев

«Видимо, у Зеленского случился передоз. Он уже давно перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент Украины обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру в Киеве, где во время Великой Отечественной войны нацисты массово расстреливали евреев и киевлян других национальностей.

«Ну да, ведь хорошо известно, что в Бабьем Яру расстреливали евреев и всех, кто там лежит, не бандеровцы, а русские. Конечно! А причина того, почему руководство России настроено против Зеленского, – это, конечно же, антисемитизм. Это заметно по их друзьям и окружению. Они такие антисемиты, что аж плакать хочется», – саркастически заметил политолог Евгений Сатановский.

«Особенно хорошо это заметно по визитам Путина в синагоги – до него их не посещал ни один из лидеров России. А для Путина это совершенно нормально. Он вообще в этом плане абсолютно нейтральный и нормальный человек», – продолжил эксперт.

«А среди россиян, на которых наложены санкции, конечно же, нет ни одного еврея. Днем с огнем ищи и не найдешь, – добавил Сатановский. – Поэтому пожмем плечами. Видимо, у Зеленского случился передоз. Каким именно сортом наркотика он пользуется и какой алкоголь пьет, а также как это сказывается на его психике – я не знаю. Но он артистическая фигура, большой артист».

«Особенно любопытно это наблюдать после прошлогоднего Всемирного форума «Жизнь народу моему!», который проходил в Израиле, где Путин был главным спикером и на него смотрела вся мировая элита. Единственным, кто приехал тогда в Израиль, но не пришел в зал, был Зеленский. Это фантастическая ситуация, после которой он вообще перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – уверен политолог.

«Сделал он это исключительно для того, чтобы не сидеть и не слушать Путина, который был первой скрипкой на форуме, посвященном памяти о событиях Холокоста. Зеленскому ведь тогда отказали в возможности выступить с той же трибуны. Поэтому он решил выпендриться и просто не пришел. Это была такая пощечина, после которой пробы на нем некуда ставить. Это же касается и его лживых слов об ударе по Бабьему Яру», – заключил Сатановский.

В среду президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении к народу обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру, где нацисты во время Великой Отечественной войны убили множество евреев. Также он намекнул на антисемитизм русских и незнание ими Киева.

Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».

Также Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.

Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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