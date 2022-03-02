В Роскосмосе указали на невозможность работы системы OneWeb без пополнения группировки

Без пополнения группировки спутников OneWeb вся система полноценно работать не будет, однако Россия готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком соответствующих юридических гарантий, заявили в Роскосмосе.

В госкорпорации заявили, что «иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится, а без пополнения группировки невозможно полноценное функционирование системы». Вместе с тем «российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком соответствующих юридических гарантий», передает РИА «Новости».

По заявлению Роскосмоса, имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации. В данный момент на орбите находятся 428 спутников OneWeb. В субботу, 5 марта, должен состояться очередной запуск с Байконура 36 аппаратов.

Вместе с тем Роскосмос назвал выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb условием проведения запуска 5 марта с Байконура ракетой «Союз-2.1б» одноименных спутников связи.

Пока подготовка к пуску проходит в штатном режиме. Для выведения спутников OneWeb в 2022 году планировалось шесть пусков ракеты «Союз» с Байконура, а также один, уже проведенный, пуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. OneWeb собирается к июню 2022 года развернуть полную группировку первого поколения.

Между тем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что вывод из строя спутников – это casus belli, однако попытка хакерской атаки на российские аппараты отбита.