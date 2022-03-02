Эстафета паралимпийского огня стартовала в Пекине

Эстафета огня зимних Паралимпийских игр стартовала в среду в Пекине, она пройдет со 2 по 4 марта, сообщило Центральное телевидение Китая.

В понедельник огонь Паралимпиады был по традиции зажжен в британской деревне Сток-Мандевилл, где зародилось паралимпийское движение. После чего, передает телеканал, огонь был виртуально отправлен в Пекин. Помимо Сток-Мандевилла были зажжены еще восемь огней – в восьми локациях на территории Пекина, уезда Яньцин и города Чжанцзякоу в провинции Хэбэй – трех кластеров проведения соревнований, передает ТАСС.

В среду все девять огней были объединены в один паралимпийский огонь. Торжественная церемония состоялась в Храме Неба (Тяньтань) в Пекине и ознаменовала собой начало эстафеты.

В период со 2 по 4 марта огонь побывает в Пекине и в провинции Хэбэй. Как и эстафета олимпийского огня, передача паралимпийского факела будет проходить без зрителей.

Как сообщили организаторы, в эстафете примут участие 565 факелоносцев, из которых свыше 20% – люди с ограниченными возможностями.

XXIV зимние Олимпийские игры прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. XIII Паралимпийские зимние игры пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.