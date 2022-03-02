В России за сутки госпитализировали 11,7 тыс. человек

Экс-советник главы Пентагона: Битва на востоке Украины почти закончена, ВСУ окружены

Президент Украины Владимир Зеленский проиграл, США уже сказали ему, что поддержат его решение, если он выберет нейтралитет для Украины, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас МакГрегор.

«Путин говорил, что не потерпит войска и ракеты США на своих границах. Точно так же, как мы не потерпим российские войска на Кубе. Мы проигнорировали его, и он начал действовать», – приводит Sputnik Ближнее Зарубежье слова МакГрегора.

Полковник считает, что битва на востоке Украины, в общем-то, почти закончена, а ВСУ там окружены и отрезаны.

«На юго-востоке сосредоточено от 30 до 40 тысяч, и если они не сдадутся, то будут уничтожены», – предположил экс-советник главы Пентагона, предрекая разгром ВСУ.

Также он объяснил, почему Зеленский согласился на переговоры. Военный советник считает, что президенту Украины придется заключить сделку с Россией, договариваться о лучших условиях, которые только сможет получить.

«США уже сказали ему, что если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим», – заявил МакГрегор, добавив, что США не должны вмешиваться, в том числе не должны вводить санкции.

Полковник также считает, что Владимиру Путину не нужна Украина.

«Ему нужен ее нейтральный статус. Если он заберет Украину, то получит НАТО на своих границах. Именно этого он не хочет», – считает он.

Ранее в МИД Украины заявили о возможном отказе Киева от переговоров с Россией.

До этого говорилось, что новый этап переговоров делегаций из России и Украины может пройти на белорусско-польской границе 2 марта, заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.

Накануне российско-украинские переговоры, проходившие на украино-белорусской границе, завершились, они длились пять часов.

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.