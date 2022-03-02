Рубль укрепился на 4-7%

Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укреплялся к доллару и евро на 4-7% к закрытию предыдущей сессии, следует из данных Мосбиржи.

По данным биржи на 10:00 мск, курс доллар снижался на 7,14%, торговался на уровне 94 рублей. Евро падал на 4,42%, до 107,52 рублей, пишет ТАСС.

К 10:10 мск курс доллара замедлил снижение на 1,21%, до 100,06 рублей, курс евро – до 111,89 рублей (-0,52%).

Накануне стало известно, что в ходе валютных торгов на Московской бирже рубль слабеет к доллару и евро более чем на 6-7% к закрытию предыдущей сессии.

Банк России принял решение не возобновлять торги 2 марта на Московской бирже в секции фондового рынка. Режим работы Московской биржи на 3 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 3 марта.