В ДНР рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинские войска в ходе боестолкновений с военнослужащими Донецкой народной республики за прошедшие сутки потеряли 48 человек личного состава, 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.

«С начала текущих суток, военнослужащие Донецкой Народной Республики уничтожили 48 националистов, три танка, два БТР, четыре бронированные машины, полевой артиллерийский склад и более 30 огневых точек противника. Нашими военными захвачены: два танка, три бронированные машины, а также образцы иностранного вооружения», – говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

По данным ведомства, с начала суток 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, всего с начала специальной военной операции перешли на сторону ДНР 265 военнослужащий ВСУ.

Как отмечается в заявлении, в субботу под обстрелы попали девять населенных пунктов республики, получили ранения четыре мирных жителя. Были повреждены из-за обстрелов 24 жилых дома, 6 объектов инфраструктуры.

Ведомство сообщает, что за время проведения специальной военной операции потери в шести подразделениях украинской армии составили 1189 человек, ранен 1381. Вооруженные силы ДНР за прошедшие сутки потеряли четыре человека, 21 военнослужащий получил ранения.

Ранее сообщалось, что военные ДНР освободили 98 населенных пунктов на территории республики, а также город Угледар.

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