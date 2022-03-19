Дептранс Москвы заявил о приезде рекордного числа зрителей на митинг-концерт в «Лужниках» Волонтеры Победы провели мероприятия в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией 19 марта 2022, 10:58 Текст: Александра Юдина

По всей России 18 марта волонтеры Победы провели праздничные мероприятия, посвященные восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. «Вспоминали с Волонтерами Победы из Крыма, как открывали на полуострове региональное отделение. Волновались они, волновались мы. Сегодня восьмая годовщина возвращения Крыма домой. Ребята до сих пор помнят то чувство радости и гордости. Пусть чувство единения, дома останется навсегда! Крым наш. Уже восемь лет», – отметила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы России Ольга Занко (Амельченкова). В самом Крыму в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией волонтеры приняли участие в праздничных мероприятиях и автопробегах, вручили жителям полуострова ленточки с российским триколором и специальные выпуски газет, посвященные воссоединению Крыма с Россией, говорится в релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Руководитель движения волонтеров Победы в Крыму Данил Данильченко отметил, что это – знаковое событие, вернувшее нас домой. «Крым – вся моя жизнь, мой дом и семья. И я люблю свою землю, родные места и буду защищать и оберегать их всегда. Сегодня вся страна и особенно мы, крымчане, отмечаем восьмую годовщину возвращения Крыма на историческую Родину», – поделился он. В Севастополе стартовал третий сезон Международной акции «Сад памяти», в рамках которой участники высаживают деревья в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы вместе с жителями города и почетными гостями высадили порядка 400 саженцев. Кроме того, волонтеры Победы провели встречу с Героем Великой Отечественной войны Николаем Александровичем Мельниковым. Он освобождал Крым, Сталинград, Донбасс и Украину. Добровольцы узнали историю Николая Александровича и задали ему вопросы – с ним пообщался волонтер родом из Крыма. А в Алтайском крае состоялся митинг-концерт «Zа Мир! Zа Россию!». Волонтеры Победы пришли, чтобы отметить восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией и поддержать проведение спецоперации на Украине. «Эта дата символизирует национальное единство и объединяет миллионы людей нашей огромной страны. Каждая годовщина «Крымской весны» – событие, близкое всем гражданам России!» – сказала руководитель Движения в Алтайском крае Алина Горлова. Добровольцы Новгородской области провели автопробег, в котором приняли участие около 80 машин. После автопробега участники автопробега присоединились к флешмобу по развертыванию огромного российского флага около памятника 1000-летию России. Мероприятия, посвященные годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошли и в других регионах.

В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды 18 марта 2022, 08:47

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал абсурдом и небылицей обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где река Днепр берет свое начало. «Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного – Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», – передает РИА «Новости» его слова. Фикс добавил, что Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова. «Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения», – заключил вице-спикер. Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда». Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Аксенов заявил о планах выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области в рублях 17 марта 2022, 21:32 Текст: Кристина Цыцура

Жителям освобожденной российскими войсками Херсонской области, которая граничит с Крымом, Украины планируется выплачивать пенсии и зарплаты в рублях, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. «В приграничной нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе вопросами выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Сейчас процесс идет постепенно, гривны у нас нет, а людям платить деньги необходимо», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС. Сейчас Крым организует сбор гуманитарной помощи и передвижение колонн с грузами для жителей соседней области. Также он заявил о готовности региона предоставить жилье беженцам с Украины и ДНР. В Крыму объявили награду за поимку организаторов водной блокады 17 марта 2022, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

Крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Умеров заявил, что «активисты крымских татар открыли сбор средств на поимку организаторов транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокады полуострова», передает РИА «Новости». По его словам, «тех военнослужащих, которые смогут задержать и доставить в Крым на трибунал крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова, ждет солидное вознаграждение». При этом персону еще одного организатора блокады, лидера экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная на территории России – прим. ВЗГЛЯД) Рефата Чубарова, принято решение проигнорировать. «Он запомнился крымским татарам в качестве пустослова и провокатора. Российская тюрьма, уверен, заставит его встать на путь исправления. За посягательство на честь и достоинство крымских татар, за нанесение вреда блокадами Крыма и диверсионную деятельность Джемилева и Ислямова будут судить в первую очередь на народном трибунале. Допускаю принятия самих жестких наказаний согласно традициям крымско-татарского народа в отношении этих преступников: вечное изгнание и общественная порка, с последующей передачей их в руки российского правосудия», – заключил Умеров. Джемилев, Ислямов и Чубаров покинули Крым после воссоединения полуострова с Россией. Они неоднократно заявляли о своей причастности к организации ряда блокад полуострова. Ранее власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал. 26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Путин предложил крупным компаниям и банкам начать работать в Крыму 17 марта 2022, 15:02 Крупные компании и банки теперь могут не бояться санкций и начать работать в Крыму, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует в регионе, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Ранее представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков сказал газете ВЗГЛЯД, что санкции Запада против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не должны создать россиянам больших проблем, поскольку есть соседние страны, через которые возможно будет осуществлять поставки, а также начнется импортозамещение. Хуснуллин заявил о снятых транспортных ограничениях в Крыму 17 марта 2022, 15:28 Текст: Кристина Цыцура

Основные инженерные, транспортные и инфраструктурные ограничения, которые были наложены на Крым из-за санкций, сейчас сняты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в четверг на совещании президента России по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. «Сегодня можно уверенно сказать, что основные транспортные, инженерные, инфраструктурные ограничения, которые санкциями были наложены, они сегодня сняты, видим возможность для ускорения работы. В ответ на все санкции будем в круглосуточном режиме работать», – приводит его слова ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин предложил крупным компаниям и банкам начать работать в Крыму, не боясь санкций. Путин добавил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует в регионе, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Путин заявил о решении проблемы по обеспечению Крыма питьевой водой 17 марта 2022, 16:08 Текст: Вера Басилая

Последовательно решается вопрос по обеспечению Крыма и Севастополя чистой и качественной водой, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова. «Шаг за шагом решается и вопрос стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев чистой, именно чистой, качественной водой», – цитирует ТАСС главу государства. По его словам, сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и «переброска» воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Кроме того, отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. «Были построены и дополнительные водозаборы. Во всех крупных городах Крыма идет реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений – тоже огромная проблема и вопрос, который требует системного решения и, к сожалению, потребует определенного времени и дополнительных капиталовложений», – отметил Путин. Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал. 26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Глава Севастополя назвал сроки запуска последнего участка трассы «Таврида» 17 марта 2022, 16:32 Текст: Алексей Дегтярёв

Рабочее движение по последнему участку трассы «Таврида» планируется запустить весной 2023 года, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным. «В 2020 году началось строительство восьмого участка. По контракту должен завершиться объем работ в 2024 году. Вместе с подрядчиками приняли решение, и это очевидно по темпам, которые идут, что весной 2023 года рабочее движение по восьмому участку «Тавриды» будет выполнено», – цитирует губернатора ТАСС. По его словам, это самый сложный участок направления, там будут возведены две сложные развязки, которые обеспечат разведение транспортных потоков на въездах в город. Трасса «Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 км, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД». Путин: Нужно было вытащить Крым из унизительного состояния 18 марта 2022, 16:48

Фото: РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России, заявил президент России Владимир Путин во время выступления в «Лужниках» на праздничном концерте в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. «Есть вещи, которые не видны сразу невооруженным взглядом. Они носят фундаментальный характер: газоснабжение, энергоснабжение, коммуналка, восстановление дорожной сети, строительство новых дорог, магистралей и новых мостовых переходов. Нужно было вытащить Крым из той унизительной позиции, из того унизительного состояния, в которое Крым и Севастополь были погружены, когда находились в составе другого государства, которое финансировало эти территории по так называемому остаточному принципу», – цитирует его ТАСС. Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды. Суд по делу о «скифском золоте» начался в Нидерландах 18 марта 2022, 14:50 Текст: Вера Басилая

Дело о «скифском золоте» находится на стадии предварительного административного процесса после кассации музеев Крыма на решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине, сообщила пресс-секретарь инстанции Теа Тьердема. «Дело теперь находится на стадии предварительного административного процесса», – цитирует РИА «Новости» представителя суда. В ответ на вопрос о том, может ли спецоперация на Украине повлиять на начало слушаний по делу, она ответила, что пока нет информации. Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» должна быть передана Украине. Музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. В коллекцию входят около 2 тыс. артефактов, она была вывезена в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до переворота в Киеве и до вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией начался в Лужниках 18 марта 2022, 15:25 Текст: Елизавета Булкина

На большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любе» и другие звезды. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил собравшихся с праздником. «С праздником! С праздником крымской весны! С праздником новой России! Новой России, которая не бросает своих, защищает бескомпромиссно». Он поблагодарил собравшихся в «Лужниках» и миллионы граждан, которые душой и сердцем с нами», - сказал мэр, передает РИА «Новости». «На территории «Лужников» находится более 203 тыс. человек: свыше 95 тыс. из них на стадионе и более 100 тыс. рядом с ним», – сообщили РИА «Новости» в столичном главке МВД. Во время концерта состоится телемост с Севастополем. Собравшиеся на стадионе размахивают флагами России. На мероприятии выступят также группа «Руки Вверх», Тимати, Николай Басков, а также другие артисты из России, Украины и Донецкой Народной Республики. 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса на послемайданной Украине и под угрозой вторжения националистов Верховный совет Крымской автономии и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости. Еще через пять дней при явке более 80% прошел референдум, на котором 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин напомнил о словах адмирала Ушакова про славу России 18 марта 2022, 17:10 Текст: Валентина Григоренко

«Грозы сии пойдут во славу России», процитировал адмирала Федора Ушакова президент России Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках», говоря о специальной военной операции на Украине. Глава государства отметил, что начало операции случайно совпало с днем рождения одного из выдающихся российских военачальников, Федора Ушакова, «который за всю свою блестящую военную карьеру не проиграл ни одного сражения», передает ТАСС. «Он как-то сказал, что «грозы сии пойдут во славу России». Так было тогда, так – сегодня, и так будет всегда», – добавил Путин. Президент поблагодарил участников концерта-митинга и под аплодисменты и гул скандирующих «Россия! Россия!» покинул Большую спортивную арену «Лужников». Ранее Путин на праздничном концерте-митинге, говоря о Донбассе, процитировал Священное Писание. Кроме того, глава государства отметил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида. Он добавил, что Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния, в котором они находились, не будучи в составе России. Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды. В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Киева 18 марта 2022, 08:21 Текст: Наталья Ануфриева

Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Гемпель заявил, что «Крым за эти восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевским режимом», это «банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова», передает РИА «Новости». По его словам, все усилия Киева блокировать Крым провалились. «Благодаря России мы успешно преодолели все эти блокады. Мало того, Крым все эти годы динамично развивался во всех сферах и развивается. При Украине никому и не снилось, что полуостров может так быстро преобразиться», – подчеркнул он. Напомним, Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда». Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Сенатор от Крыма: Мы хотим, чтобы у нас работали все банки и крупные компании страны 17 марта 2022, 19:19

Фото: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, комментируя призыв президента России, что крупному бизнесу больше не стоит бояться работать в Крыму. На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя России Владимир Путин заявил, что введенные Западом санкции создают стране много проблем, однако вместе с этим и открывают новые возможности. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка», – заявил президент. «По сравнению с тем, что было на Украине, все эти 8 лет в составе России мы жили в очень хороших условиях. Конечно, мы хотели бы, чтобы в Крыму работали все банки Российской Федерации и все крупные компании. Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее. Это создает определенные сложности», – говорит Цеков. Он подчеркивает, что приход крупного бизнеса в Крым позволит стать крымчанам в экономических вопросах, в работе с различными экономическими структурами и организациями полноценными гражданами Российской Федерации. «Не видел пока, чтобы кто-то уже начал работать, но ждем. Кому будет выгодно, тот пусть и приходит, рады всем будем. В принципе, нам бы хотелось, чтобы все, кто считают выгодным работать в Крыму, работали. Если не выгодно, то пусть не работают», – заключил собеседник. Ранее в Крыму в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделились опытом жизни под западными санкциями. Годовщину воссоединения Крыма с Россией приготовились отпраздновать по всей стране 18 марта 2022, 02:06 Текст: Антон Антонов

В Крыму и других регионах страны состоятся митинги и концерты, посвященные восьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщают информационные агентства. В Крыму 18 марта официально является выходным и праздничным днем. В 2022 году годовщину воссоединения празднуют под девизом «Крымская весна – вместе навсегда», передает РИА «Новости». В Симферополе пройдет митинг-концерт. Кроме того, стартует масштабный автопробег в сторону Севастополя, который завершится высадкой аллеи в честь героев «Русской Z-Весны 2022». На горе Гасфорта пройдет концерт, в котором примут участие гости из ДНР И ЛНР. В Севастополе на вершине возвышенности Кара-тау поднимут большой государственный флаг России, проведут сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, а также откроют стелу «Героям России». Состоится митинг-концерт в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации. Праздничные мероприятия планируются во всех регионах страны, в основном это митинги-концерты, включая концерт в 15.00 мск на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве. Как ожидается, во время концерта состоится телемост с Севастополем, а в концертной программе примут участие такие звезды отечественной эстрады, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также другие артисты из России, Украины и ДНР, передает ТАСС. В Самарской, Томской, Ульяновской, Ростовской, Пензенской, Новосибирской областях, Чувашии, Удмуртии и Калмыкии тоже пройдут торжественные митинги. В Свердловской области активисты регионального отделения «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России» развернут полотно размером 144 кв. м, которое объединит 94 флага муниципальных образований региона, флаг России и флаг Свердловской области. Также флешмобы организуют в Иванове, Мурманске, Биробиджане, Белгороде, Орле, Туле, Кызыле и Смоленске. 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса на послемайданной Украине и под угрозой вторжения националистов Верховный совет Крымской автономии и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости. Еще через пять дней при явке более 80% прошел референдум, на котором 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Рогозин сравнил Россию с богом, дающим жизнь «Адаму» – Крыму 18 марта 2022, 09:25 Текст: Александра Юдина

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Сети спутниковый снимок Крыма, с наложенным на него элементом фрески Микеланджело «Сотворение Адама». В своем Telegram-канале Рогозин опубликовал снимок, на котором поверх западной части полуострова нанесено изображение руки Адама, а на месте России – божьей, их пальцы сходятся в районе Крымского моста. Оригинал космического снимка сделан российским метеорологическим спутником «Метеор-М». Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда». Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями. Так, благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось преодолеть «банковскую, продовольственную, энергетическую, транспортную и, благодаря восстановлению Северо-Крымского канала, обозначить конец водной блокаде полуострова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД