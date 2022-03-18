В Австрии заявили о возвращении обязательного масочного режима

Обязательный масочный режим с респираторами типа FFP2 в закрытых помещениях снова вступит в силу в Австрии на следующей неделе, заявил глава австрийского Минздрава Йоханнес Раух.

«Мы снова введем обязательный масочный режим в закрытых помещениях», – цитирует его РИА «Новости».

Раух добавил, что маску необходимо носить везде, где возможно, на работе или просто в закрытых помещениях.

По его словам, будет издана рекомендация ввести удаленный режим работы, где это возможно.

Он отметил, что соответствующее постановление будет подготовлено в середине следующей недели.

Решение было принято на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом в республике – в середине марта ежедневно стали регистрировать более 50 тыс. новых заболевших, а в минувшую среду в Австрии зафиксировали рекордные 58,5 тыс. новых случаев.

Напомним, что в Австрии с 5 марта отменили почти все ограничения из-за коронавируса, включая правило 3П (привит, переболел, протестирован) для посещения общественных мест.

Ранее Минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».

Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.

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