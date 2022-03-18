Пользователи «ВКонтакте» сообщают о затруднениях в работе сервиса

В социальной сети «ВКонтакте» наблюдается сбой, об этом сообщили пользователи на специализированном мониторинговом ресурсе Downdetector.

К 20.20 мск поступило 1 тыс. 92 отчета об ошибках от пользователей «ВКонтакте» на сайте Downdetector.ru.

При этом 57% пользователей сообщили о неполадках в приложении, 38% испытывают проблемы с сайтом, у 5% наблюдаются неполадки с их профилем.

Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и нескольких других городов России.

В пресс-службе социальной сети ТАСС сообщили, что у части пользователей «ВКонтакте» мог загружаться медленнее.

«Сбоев нет – уже сейчас все сервисы и продукты «ВКонтакте» работают в обычном режиме», – заключили там.