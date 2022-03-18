Путин обратился к участникам Всероссийской акции «Сад памяти» в Севастополе

Президент России Владимир Путин обратился к организаторам и участникам Всероссийской и международной акции «Сад памяти». Первая высадка деревьев началась сегодня в Севастополе.

Глава государства отметил, что проект призван объединить участников из разных регионов страны вокруг непреходящих патриотических, духовно-нравственных ценностей во имя сохранения памяти о драматических страницах нашей истории, о миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

«Отрадно, что с каждым годом акция обретает новых сторонников, которые по зову сердца украшают цветущими садами российские города и поселки. Ведь искреннее, глубокое уважение к бессмертному подвигу нашего народа, к героям, отстоявшим свободу и независимость Родины, бережно передается из поколения в поколение, от родителей к детям и внукам. Уверен, так будет и впредь», – приводятся слова президента в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что «Волонтеры Победы» уже третий год являются соорганизаторами акции «Сад памяти».

Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко в свою очередь отметила, что «очень символично провести первую высадку Сада памяти именно 18 марта в Севастополе, в годовщину присоединения Крыма к России».

«Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших в годы Великой Отечественной войны, подаривших нам мир и свободу. В этом году зеленых памятников станет больше – мы посадим деревья и в память о российских бойцах, погибших на Украине в борьбе с нацизмом. Они защищали нас, и помнить о них – наш долг», – заключила Занко.