Добровольцы #МыВместе раздали продукты жителям Херсона

Волонтерский корпус #МыВместе доставил гуманитарную помощь жителям Херсона: 8 тонн продуктов прибыли в город при содействии российских военных, более тысячи продовольственных наборов добровольцы раздали за два часа.

Замруководителя фракции «Единая Россия», координатор молодежной политики партии, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич заявил, что «в Херсон приехала первая партия гуманитарной помощи от «Единой России», она собрана отделениями партии со всей страны», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы привезли восемь тонн продуктов, расфасованных по пакетам. В них все необходимое для того, чтобы стол был полон: это мясные и рыбные консервы, подсолнечное масло, крупы, сладости. Мы готовились к приезду, знаем потребности людей. Многие жители Херсона сейчас говорят спасибо за то, что народ России обращает внимание и помогает. Мы один народ, и мы вместе с жителями Украины. Наша задача – сделать так, чтобы люди в Херсоне начали жить заново», – добавил он.

В продуктовых наборах - мясные и рыбные консервы, сгущенка, мука, подсолнечное масло, крупы и сладости. Точкой выдачи продовольствия стала площадь перед вокзалом.

При этом не обошлось без провокаций – украинские националисты пытались сорвать гуманитарную миссию. Они специально подходили и говорили, что помощь им не нужна, если только там не красная икра, а также отталкивали и запугивали людей, пришедших за продуктами.

«Иной раз просто физически не пускают и не дают взять гуманитарную помощь, которая из России. Снимают на камеры людей, идущих с гуманитарной помощью, потом размещают в соцсетях и клеймят. Поэтому люди и боятся подходить», – поделилась одна из жительниц Херсона.

Отмечается, что вскоре в Херсон добровольцы доставят наборы с фруктами. Также в ближайшее время сюда прибудет гуманитарная помощь с детскими продуктами и товарами, необходимыми медикаментами и умывальными принадлежностями.

Молодежный волонтерский корпус #МыВместе, состоящий из «Молодой Гвардии Единой России», «Молодёжки ОНФ» и «Волонтерской роты», работает с первого дня эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию. Молодые люди помогают с формированием и доставкой гуманитарных наборов, оказывают помощь в пунктах временного размещения в разных городах страны.