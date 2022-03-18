В Аргентине заявили об ограничении прав людей задержкой одобрения «Спутника V»

Отказ ряда стран признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и задержка с ее одобрением ВОЗ ограничивают право людей на свободное передвижение по миру, заявила министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти.

Виссотти заявила в эфире радиостанции Radio Con Vos, что «это препятствие не санитарного характера, оно связано с решением стран не признавать вакцину, эффективность и безопасность которой доказаны, но люди в этом не виноваты», передает ТАСС.

По ее словам, в связи с тем, что в мире «сложилась чрезвычайная ситуация, которая мешает реализации права на передвижение», Минздрав Аргентины решил разрешить применение четвертой дозы вакцины для жителей страны, которые были привиты «Спутником V» и планируют поехать в страну, которая не признает российский препарат.

При этом министр подчеркнула, что ведомство не рекомендует делать четвертую прививку без острой необходимости.

По словам Виссотти, власти страны надеялись, что «Спутник V» получит одобрение ВОЗ в конце февраля: «Мы находимся в контакте с ВОЗ. На самом деле был достигнут огромный прогресс (в процессе одобрения). Центр имени Гамалеи, Россия представили все документы, которые их просили, более 800 документов».

«Спутник V» – первая вакцина от коронавируса, которую получила Аргентина. 23 декабря 2020 года аргентинский регулятор выдал разрешение на экстренное использование препарата, и уже 29 декабря в республике стали прививать им медицинских работников.

На данный момент в Аргентине были полностью привиты около 80% жителей. Помимо «Спутника V», для иммунизации населения используют вакцины американских компаний Moderna и Pfizer, британско-шведской AstraZeneca, а также китайских производителей Sinopharm и Cansino. С начала пандемии в стране было выявлено почти 9 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 127 тыс. заболевших.

Напомним, в начале февраля сообщалось, что процесс регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет «очень хорошо».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД