Войска Украины обстреляли два населенных пункта в ДНР минами калибра 120 мм

Украинские войска обстреляли поселок Кременец и город Донецк в ДНР, выпустили четыре мины калибра 120 мм, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 07.30 – н.п. Новомихайловка – н.п. Кременец: выпущено 2 мины калибром 120 мм; 07.30 – н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 2 мины калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

О пострадавших и жертвах не сообщалось.

Тем временем власти Донецкой народной республики сообщили о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела Донецка со стороны украинских силовиков.

«По оперативной линии от МЧС ДНР поступила информация о гибели четырех мирных жителей в результате обстрела [со стороны] вооруженных формирований Украины по улице Петровского, 11 «в» Кировского района Донецка», – передает ТАСС сообщение представительства.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

В среду президент Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, – в высшей степени достойно.