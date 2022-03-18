Годовщину воссоединения Крыма с Россией приготовились отпраздновать по всей стране

В Крыму и других регионах страны состоятся митинги и концерты, посвященные восьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщают информационные агентства.

В Крыму 18 марта официально является выходным и праздничным днем. В 2022 году годовщину воссоединения празднуют под девизом «Крымская весна – вместе навсегда», передает РИА «Новости».

В Симферополе пройдет митинг-концерт. Кроме того, стартует масштабный автопробег в сторону Севастополя, который завершится высадкой аллеи в честь героев «Русской Z-Весны 2022». На горе Гасфорта пройдет концерт, в котором примут участие гости из ДНР И ЛНР. В Севастополе на вершине возвышенности Кара-тау поднимут большой государственный флаг России, проведут сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, а также откроют стелу «Героям России». Состоится митинг-концерт в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации.

Праздничные мероприятия планируются во всех регионах страны, в основном это митинги-концерты, включая концерт в 15.00 мск на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве. Как ожидается, во время концерта состоится телемост с Севастополем, а в концертной программе примут участие такие звезды отечественной эстрады, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также другие артисты из России, Украины и ДНР, передает ТАСС.

В Самарской, Томской, Ульяновской, Ростовской, Пензенской, Новосибирской областях, Чувашии, Удмуртии и Калмыкии тоже пройдут торжественные митинги. В Свердловской области активисты регионального отделения «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России» развернут полотно размером 144 кв. м, которое объединит 94 флага муниципальных образований региона, флаг России и флаг Свердловской области. Также флешмобы организуют в Иванове, Мурманске, Биробиджане, Белгороде, Орле, Туле, Кызыле и Смоленске.

11 марта 2014 года на фоне политического кризиса на послемайданной Украине и под угрозой вторжения националистов Верховный совет Крымской автономии и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости.

Еще через пять дней при явке более 80% прошел референдум, на котором 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.