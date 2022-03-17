«Новые люди» запустили образовательную программу для молодежи «Я в деле»

Студентов и школьников будут учить основам предпринимательства, участники программы «Я в деле» создадут реальные бизнес-проекты, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, презентуя всероссийскую программу по молодежному предпринимательству.

На сегодняшний день уже около 5000 студентов со всей России прошли отборочные туры и приступили к обучению, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня предпринимательство – такой же базовый навык, каким было умение читать и писать в начале прошлого века. Когда грамотность стала всеобщей, произошел резкий скачок в развитии России. Сегодня предпринимательские навыки позволят нам совершить следующий рывок. И учиться этому лучше с детства, со школьной скамьи. Предпринимательство – это больше, чем умение зарабатывать. Это умение созидать, менять к лучшему жизнь вокруг. Быть свободным, независимым и успешным», – сказал Нечаев.

«Цикл стартапа идет два месяца. Это достаточно, чтобы почувствовать, твое это или нет, пробовать и делать ошибки, учиться на них», – рассказывает Нечаев.

На открытии проекта выступил заместитель министра образования и науки Григорий Гуров. Он согласился, что умение зарабатывать сегодня – очень востребованный навык у молодежи, а значит им нужно получать знания и от предпринимателей.

«Участие предпринимателей, компаний в судьбе молодых людей – это дорогого стоит. Обучение людей, которые будут понимать страну и стоящие перед ней задачи, – это очень важно. Найти себя в рамках образовательного процесса, понять, что тебе нравится, иметь возможность изменить свою жизненную траекторию – это тоже навыки предпринимательства», – сказал Гуров.

Презентация программы «Я в деле» прошла в РЭУ им. Плеханова на факультете бизнеса «Капитаны». Виталий Минашкин, проректор университета, отметил, что обучение предпринимательству позволяет студентам смотреть на мир более творчески.

На сегодняшний день отборочные туры проекта «Новых людей» «Я в деле» прошли уже в 62 регионах страны. Обучение стартовало в марте и продлится два месяца. Следующий сезон программы запустят уже в сентябре. Всего к концу года проектом планируется охватить до 80 тыс. студентов и школьников.