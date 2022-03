Путин поручил стимулировать закупки российских товаров для детей за счет бюджета Эксперт: Преодолеть последствия санкций властям поможет полученный в ходе пандемии опыт 17 марта 2022, 21:00

Фото: kremlin.ru

Текст: Айнура Алиева

«Система российской власти недавно уже доказала свою эффективность, когда мы все оказались в состоянии фактически чрезвычайной ситуации при пандемии. Сейчас из-за санкций Запада ситуация в какой-то мере даже более сложная», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги совещания по преодолению последствий санкций, которое ранее провел Владимир Путин. Как считает директор Центра политического анализа Павел Данилин, по итогам совещания президента с правительством приняты меры, которые помогут предотвратить всплеск безработицы, в том числе в мегаполисах и крупных промышленных центрах, включая Москву и Петербург. Эксперт полагает, что государству необходимо поддержать тех россиян, что могут пострадать от исхода иностранных работодателей. «В предстоящие несколько месяцев сохранение оплаты труда будет крайне важным для той части населения, которая уже осталось без работы или теоретически может остаться без нее в связи с уходом иностранцев. Задача губернаторов – найти за это время замену, предложить альтернативу, например, как вариант с «русским Макдоналдсом» в Москве. Как говорилось на совещании, для этого в Москве как раз и создана рабочая группа во главе с мэром Сергеем Собяниным. Она будет изыскивать возможности», – пояснил собеседник. Правительство уже принимает меры для создания новых рабочих мест и для этого проводит либерализацию условий работы отечественного среднего и малого бизнеса, отмечает эксперт. «Сейчас появится много рыночных ниш, которые нам придется заполнять самим. При условии правильного и ответственного поведения региональных властей вполне возможно минимизировать риски безработицы», – уверен Данилин. Он отметил, что за два года работы в условиях пандемии губернаторы получили громадный опыт – и этот опыт они смогут теперь эффективно применить для реализации задач, поставленных перед ними президентом. «Главное, что идет четкое распределение зоны ответственности. Президент определяет стратегию, правительство задает курс, а регионы на местах занимаются вопросами, которые для них наиболее близки: занятость, сдерживание роста цен, открытие новых рабочих мест и новых производств, удержание на плаву старых производств», – перечислил эксперт. По мнению Данилина, «субъектность» губернаторов, их авторитет сейчас достаточно высок, – за время пандемии они получили широкий спектр полномочий и вместе с тем ответственности. «В этом контексте мы видим сейчас организацию похожей практики. Создаются штабы, которые будут заниматься социально-экономическим развитием, отслеживать уровень занятости, смотреть, какова ситуация с инфляцией, с товарами первой необходимости на полках магазинов и так далее. Все это очень похоже на то, что было в 2020 году». Теперь у губернаторов появились дополнительные полномочия и дополнительная ответственность, им сейчас будет намного тяжелее, чем во время пандемии коронавируса, полагает Данилин. «Но у них есть хорошая практика работы в такой авральной команде, очень многие прошедшие эту практику стали управленцами высочайшего класса. И уж точно большинство глав обладают навыками работы в стрессовой ситуации», – сказал эксперт «Региональным комментариям». Как уже сообщалось, накануне президент Владимир Путин провел совещание по социально-экономической поддержке регионов. Глава государства сообщил о том, что подписал указ о дополнительных функциях глав регионов. Губернаторы смогут принимать гибкие решения по поддержке граждан и наиболее важных сфер экономики, исходя из положения дел в своем регионе. Указ также гарантирует сохранение доступности социальных услуг для россиян, он также обеспечивает бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания, энергетики, промышленности и связи. Местным властям также поручено принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО. На совещании Путин также анонсировал скорое увеличение минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, зарплат бюджетников, пенсий и других социальных выплат. Кроме того, президент поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер помощи людям, потерявшим работу. По мнению главы государства, такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта.

Путин обратился к гражданам западных государств 16 марта 2022, 17:29

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям. «Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. «А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена 17 марта 2022, 13:46 Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости». Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла. «Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он. Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда. Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине 16 марта 2022, 16:48

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин. «Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС. Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Путин: Нанесен удар по доверию к американскому доллару как резервной валюте 16 марта 2022, 19:42

Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Многие страны конвертируют свои резервы в различные товары, золото, сырье, что усилит дефицит на рынках, считает президент России Владимир Путин. «Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте», – заявил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, передает ТАСС. По его словам, «нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов». «По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин. По его оценке, «введение санкций – это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительств, центральных банков США и стран ЕС». «Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. Возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия», – подчеркнул Путин. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике, заявил Путин. Глава российского государства также подчеркнул, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара. Президент отметил, что российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Так, первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим вызовом. Глава государства продолжил, что вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. Президент выразил благодарность предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые не только эффективно отвечают на санкционный вызов, но и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики страны. В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России. Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина 16 марта 2022, 14:15

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный, крайне ненормированный рабочий день. Тут нет никакого фиксированного часа (до которого работает Путин), в любом случае с утра и до поздней ночи», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о графике главы государства. «Эмоциональное состояние [Путина] в норме», – прокомментировал пресс-секретарь уточняющий вопрос. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Путин: Российский народ выплюнет предателей, как случайно залетевшую в рот мушку 16 марта 2022, 20:07

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Россияне способны отличить патриотов от предателей, подобное очищение общества укрепит страну, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке регионов. «Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подобных предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку <...> Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы», – цитирует Путина ТАСС. Глава государства отметил, что Россия понимает масштабы «империи лжи» Запада, но она бессильна против правды и справедливости. Он указал, что российская сторона продолжит последовательно доводить собственную позицию всему миру. «А позиция у нас честная и открытая, и все больше людей ее слышат, понимают и разделяют», – сказал он. В отношении России развернута массированная атака в Сети, развязана «беспрецедентная информационная кампания», в ней участвуют глобальные соцсети и все западные СМИ, а их объективность и независимость «оказалась просто мифом», добавил Путин. «Ограничивается доступ к информации, людей пичкают огромным количеством фейков, пропагандистских подделок, проще говоря, липы. Дошло до того, что одна из американских социальных сетей напрямую заявила о возможности публикаций с призывами к убийствам граждан России», – напомнил глава государства. Также он выразил мнение, что украинскому руководству безразлична судьба собственного народа, ему была поставлена задача создать «анти-Россию». Киевский режим также равнодушен к гибели мирных жителей и к тому, что сотни тысяч или миллионы стали беженцами, а в городах, удерживаемых неонацистами, «происходит настоящая гуманитарная катастрофа». «Западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников», – подчеркнул Путин. Он напомнил, что Москва никогда не позволит, чтобы Украина стала плацдармом для угроз России. «Принципиальные для России, для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по [ее] демилитаризации и денацификации, мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров», – сказал глава государства. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Напомним, в среду Путин обратился к жителям западных стран, он заявил, что их пытаются убедить в якобы враждебности действий России. «Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – подчеркивал российский лидер. Путин объяснил, почему спецоперация не ограничилась территорией Донбасса 16 марта 2022, 19:59 Текст: Алексей Дегтярёв

Ограничение операции на Украине лишь введением войск на границах ЛНР и ДНР не стало бы окончательным решением, позволяющим обезопасить Россию, заявил президент Владимир Путин. «Что хочу подчеркнуть и прошу обратить на это внимание: если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свои земли, это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России», – цитирует Путина РИА «Новости». Он добавил, что вокруг Донбасса сложилась бы «новая линия фронта», а обстрелы и провокации также продолжались бы, и вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно. «То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался бы реваншистской истерией киевского режима, а военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее», – указал глава государства. Он напомнил, что Россию поставили перед фактом, что ударные наступательные вооружения НАТО уже у границ страны. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Напомним, в среду Путин обратился к жителям западных стран, он заявил, что их пытаются убедить в якобы враждебности действий России. «Правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – подчеркивал российский лидер. Рогозин припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда 17 марта 2022, 10:10

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, напомнил, кто на самом деле является военным преступником. «Может Байдену напомнить, кто военный преступник? На этом видео он, Байден, признается, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», – написал он в своем Telegram-канале. Рогозин добавил, что «на краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил». Как ранее сообщило РИА «Новости», Байден заявил, что считает Путина «военным преступником». Напомним, американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах При этом американцев такой призыв только разозлил. Как отметили читатели The Hill, «причина роста инфляции совсем не в этом». «Нет, сэр, вторая причина заключается в том, что вы настаивали на неминуемом вступлении Украины в НАТО и ЕС», – написал один из пользователей. Путин объявил об увеличении МРОТ, пенсий и соцвыплат 16 марта 2022, 18:32

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

В ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин на совещании по социально-экономической поддержке субъектов РФ. «Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», – передает его слова ТАСС. Президент поручил правительству рассчитать точные параметры такого повышения. «И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», – сказал он. Путин распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости». Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Ранее Путин подписал закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Путин заявил о реальной угрозе создания Киевом ядерного оружия 16 марта 2022, 16:59

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, заявил на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Владимир Путин. «Прозвучали заявления киевских властей о намерении создать и собственное ядерное оружие, и средства его доставки. Это была реальная угроза», – передает слова главы страны ТАСС. Создать ядерное оружие Киев смог бы при поддержке извне, а целью стала бы Россия, сказал Путин. «Уже в обозримом будущем при зарубежном техническом содействии нацистский режим в Киеве мог получить в свои руки оружие массового уничтожения, и целью для него, конечно, была бы Россия», – заявил российский лидер 16 марта. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Путин: Кто не может обойтись без фуа-гра и гендерных свобод, ментально находятся не в России 16 марта 2022, 19:32

Фото: kremlin.ru

Текст: Алексей Дегтярёв

Многие из тех, кто любит западные блага, готовы предать ради принадлежности к «высшей касте», но саму приверженность к этим благам не стоит осуждать, заявил президент России Владимир Путин. «Я совсем не осуждаю тех, у кого виллы в Майами или на французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом. А в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь. Не с нашим народом. Не с Россией», – указал глава государства. Он заявил, что сами по себе такие блага для таких людей определяют «принадлежность к высшей касте» и даже «высшей расе». «Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой «высшей касты». Они хотят быть похожими на нее, но забывают или не понимают, что этой так называемой «высшей касте» они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать для нанесения максимального ущерба нашему народу», – заключил президент. Ранее партия «Единая Россия» выступила «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста председателя фонда Сколково из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооруженных сил России на Украине. Путин: Миф о так называемом золотом миллиарде рушится 16 марта 2022, 17:54

Фото: kremlin.ru

Россия будет уважать право собственности иностранных компаний, в отличие от Запада, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов. «Мы ценим позицию тех иностранных компаний, которые, несмотря на беспардонное давление со стороны США и их вассалов, продолжают работу в нашей стране. В дальнейшем они обязательно получат дополнительные возможности для развития», – передает его слова ТАСС. «Мы также знаем и тех, кто трусливо предал своих партнеров, забыл об ответственности перед сотрудниками и клиентами в России, поспешил заработать призрачные дивиденды на участии в антироссийской кампании», – сказал Путин. Он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, будет уважать право собственности. По словам Путина, аресты зарубежных активов России и бизнеса послужат уроком для российских предпринимателей о том, что нет ничего надежней инвестиций на родине. «Во многих западных странах людей только за то, что они родом из России, подвергают настоящей травле сегодня, отказывают в медицинской помощи, изгоняют детей из школ, лишают работы их родителей. Запрещают русскую музыку, культуру, литературу, пытаясь отменить Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, он действует по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру», – цитирует президента РИА «Новости». Также Путин отметил, что «миф о западном обществе всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде рушится». «Сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование», – сказал он. Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Американец превысил скорость на дороге и обвинил в этом Путина 15 марта 2022, 15:05 Текст: Алексей Дегтярёв

Водитель легковой автомашины в американском штате Флорида объяснил превышение скоростного режима на дороге тем, что президент России Владимир Путин собрался «начать ядерную войну против всего мира». Задержанный водитель изначально заявил шерифу, что только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, из-за которого якобы и превысил скорость, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post. После того, как этот аргумент не сработал, он решил прибегнуть к другому. «Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», – заявил автолюбитель. Мужчина получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения. Путин: Киеву предлагали вывести войска из Донбасса 16 марта 2022, 16:52 Текст: Алексей Дегтярёв

Киевский режим по различным каналам получал предложения в начале спецоперации РФ не вступать в боевые действия, а также вывести войска из Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. «В самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели, но что же, это их решение», – сказал президент на совещании о мерах социально-экономической поддержки субъектов России, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что киевское руководство отказалось принимать это предложение. «Отмечу, что Украина, поощряемая Соединенными Штатами и рядом западных стран, целенаправленно готовилась к силовому сценарию», – указал Путин. Также президент напомнил, что появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. «У нас нет такой цели, и об этом мною тоже было прямо сказано в обращении 24 февраля», – подчеркнул российский лидер. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. Власти США призвали блогеров TikTok винить Путина в росте цен на бензин 15 марта 2022, 16:04 Текст: Алексей Дегтярёв

Американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить российского президента Владимира Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах, сообщают американские телеканалы. Блогер Элли Цайлер, ранее не интересовавшаяся политикой, в одном из недавних клипов заявила, что в повышении цен на бензин в США виноват Путин, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business. До этого Washington Post заявляло, что Белый дом провел брифинг по ситуации на Украине для блогеров TikTok. «Его действиями, президента Путина, вызван рост цен на бензин», – заявляла в ходе брифинга представитель администрации Джен Псаки. Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России. После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций. Газета ВЗГЛЯД писала, что администрация Байдена пытается оправдать грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо в стране «Путинским налогом».