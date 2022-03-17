Сенатор от Крыма: Мы хотим, чтобы у нас работали все банки и крупные компании страны

«Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, комментируя призыв президента России, что крупному бизнесу больше не стоит бояться работать в Крыму.

На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя России Владимир Путин заявил, что введенные Западом санкции создают стране много проблем, однако вместе с этим и открывают новые возможности. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка», – заявил президент.

«По сравнению с тем, что было на Украине, все эти 8 лет в составе России мы жили в очень хороших условиях. Конечно, мы хотели бы, чтобы в Крыму работали все банки Российской Федерации и все крупные компании. Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее. Это создает определенные сложности», – говорит Цеков.

Он подчеркивает, что приход крупного бизнеса в Крым позволит стать крымчанам в экономических вопросах, в работе с различными экономическими структурами и организациями полноценными гражданами Российской Федерации.

«Не видел пока, чтобы кто-то уже начал работать, но ждем. Кому будет выгодно, тот пусть и приходит, рады всем будем. В принципе, нам бы хотелось, чтобы все, кто считают выгодным работать в Крыму, работали. Если не выгодно, то пусть не работают», – заключил собеседник.

Ранее в Крыму в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделились опытом жизни под западными санкциями.