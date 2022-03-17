Юрист: За долги по штрафам Россия может получить зарубежное имущество Google

«Тяжба «Царьграда» против Google станет прецедентом – на ее итоги будут ориентироваться все участники рынка социального сетевого видеохостинга», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Дмитрий Магоня. Ранее телеканал «Царьград» выиграл суд с корпорацией Google в московском арбитраже.

«Тяжба «Царьграда» против Google станет прецедентом – на ее итоги будут ориентироваться все участники рынка социального сетевого видеохостинга. Для производителей контента, его потребителей, платформ и рекламодателей это станет модельным делом, образцом, который показывает, как Россия может и должна защищать своих физических и юридических лиц от политически продиктованных решений бигтеха», – пояснил руководитель практики международного экономического комплаенса юридической фирмы Art de Lex Дмитрий Магоня.

Незаконный характер действий администраторов из Google, которые заблокировали YouTube-канал «Царьград», теперь подтвержден Арбитражным судом Московского округа, отметил эксперт. По словам юриста, кассационная инстанция подтвердила и беспрецедентный размер астрента (судебной неустойки), который к настоящему моменту дошел до критической отметки в 1 млрд рублей. «Кстати, эта сумма уже арестована на счетах Google. Теоретически у корпорации еще есть шанс их вернуть, однако переговоры с ее администраторами в последние 10 месяцев пока не привели к результатам», – отметил Магоня. Он допускает, что Google в итоге так и не восстановит YouTube-канал «Царьграда», поэтому арестованные деньги пойдут на оплату штрафов.

Работу наших блогеров с Google сейчас осложняет еще и проблема монетизации, напоминает эксперт, – ее отключили для значительного числа россиян, но отныне, по решению нашего суда, она также должна быть восстановлена.

«В случае неисполнения судебных решений неустойка, видимо, продолжит начисляться. Если не хватит имущества Google на территории России, то взыскание может быть обращено на имущество этой компании за границей, в первую очередь, в странах Азии, Южной Америки и Африке», – предположил юрист.

В четверг Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google и подтвердил решение предыдущих инстанций о неправомерности отключения YouTube-канала «Царьград». Оставлен в силе ранее взысканный беспрецедентный для российской судебной практики астрент, который составил 100 тыс. рублей в день. Причем он еженедельно увеличивается в геометрической прогрессии, напоминает «Царьград». Выданы исполнительные листы, возбуждены исполнительные производства, на счетах Google арестованы денежные средства, достаточные для исполнения состоявшихся судебных актов. К середине марта астрент составил 1 млрд рублей.

Как известно, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт «Царьграда» без возможности восстановления, нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала – известный предприниматель и общественный деятель Константин Малофеев – находится под санкциями США.