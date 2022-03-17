Эксперты НОМ: Поправки в избирательном законодательстве полезны и своевременны

Законопроект о единых правилах электронного голосования в России, дополненный во втором чтении и другими новациями, логичен и полезен для избирательной системы страны, поправки направлены на предупреждение манипуляций в ходе голосования, считают эксперты «Независимого общественного мониторинга».

«Основываясь на нашем практическом опыте и зарубежной практике, мы считаем, что принятые законодательные изменения расширяют возможности общественного контроля на выборах, оптимизируют избирательную систему, ограничивают ее от давления извне, от участия в выборах лиц с криминальным прошлым и иноагентов», – заявил председатель Ассоциации НОМ, член СПЧ Александр Брод, его слова приводятся на сайте НОМ.

В свою очередь члена Общественной палаты России, исполнительного директора НОМ Алена Булгакова считает, что принятый законопроект учитывает основные рекомендации НОМ, сформированные по завершению Единого дня голосования 2021 года.

«Важно понимать, что содержание поправок учитывает реальную практику на местах и опыт применения конкретных механизмов на выборах. Изменения направлены на более четкое оформление правовых статусов участников выборов, а также противодействие в злоупотреблении ими», – сказала она.

Согласно принятым поправкам, институт избирательных комиссий муниципальных образований полностью ликвидируется. Эксперты НОМ отмечают, что ИКМО своеобразный «аппендикс системы избирательных комиссий» и их исчезновение сделает весь избирательный процесс более логичным и открытым. При этом, как считает исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков, процесс реформирования системы избиркомов в субъектах требует очень внимательного контроля со стороны экспертов, в том числе для того, чтобы какие-либо партии «не оказались за пределами избирательных комиссий», а сам процесс проходил «спокойно и без сбоев».

Эксперты прокомментировали и наиболее обсуждаемую поправку, связанную с назначением членов комиссий с правом совещательного голосования только на уровне избиркома субъекта и ЦИК России.

«Именно на этих уровнях члены комиссии с правом совещательного голоса реально работают, а в ТИК они обычно появляются лишь в день голосования и нередко – с целью совершить провокации. Институт ЧСГ можно было назвать логичным в период формирования системы политических партий. Сейчас их представители уже входят в составы комиссий и с более серьезным статусом – с правом решающего голоса. Также по сути функции членов комиссий с правом совещательного голоса дублируют функции наблюдателей на уровне ТИК, где они (до принятия поправок) отсутствовали», – прокомментировал законодательные изменения заслуженный юрист России, профессор Российского института управления РАНХиГС Сергей Юсов.

Положение о том, что наблюдатели должны быть и на уровне ТИК, стало ликвидацией явного пробела в законодательстве, считает председатель Общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов.

Важной поправкой в законопроект стало положение об обязательной маркировке агитационной продукции физических лиц и организаций – иноагентов, а также лиц, аффилированных с ними.

«Избиратели должны четко понимать, кто из представленных кандидатов продвигает интересы зарубежных покровителей. Не нужно обманывать людей, они имеют право на полную и значимую информацию об избираемых кандидатах. Речь идет о защите суверенитета страны», – считает член Общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш.

Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин обратил внимание на то, что конкретизация законодательства о ДЭГ отвечает на общественный запрос участия в нем.

Суть принятых поправок в конечном итоге сводится к обеспечению принципа открытости и гласности на выборах, предупреждению политических манипуляций, защите суверенитета страны политико-правовыми средствами и оптимизации организационных затрат, обобщил итоги экспертного анализа профессор Самарского университета, член региональной Общественной палаты Виктор Полянский.

Напомним, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении единых правил проведения в России дистанционного электронного голосования (ДЭГ). После этого соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.