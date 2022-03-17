Поздняков назвал самым ужасным примером пропаганды публикации в западных спортивных СМИ

Публикации в западных спортивных СМИ, оказывающих влияние на формирование общественного мнения, являются самым ужасным примером пропаганды, заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Я уверен, что таких людей (поддерживающих российских спортсменов) очень много, гораздо больше, чем вы себе представляете. Другое дело, что общественное мнение на Западе формируют ведущие медиахолдинги США, которые, к сожалению, не дают свободно высказываться людям, находящимся под давлением. Самый ужасный пример пропаганды, который я видел в своей жизни, это то, что сейчас происходит в западных СМИ», – передает ТАСС слова Позднякова.

По его словам, ОКР и Министерство спорта России проведут работу над созданием системы внутренних спортивных соревнований в связи с недопуском на международные турниры.

«Мы ведем совместную работу с министерством спорта по реформированию календаря в среднесрочной перспективе. Олимпийский комитет России совместно с министерством спорта будет организовывать значимые соревнования с хорошей организацией, – сказал Поздняков. – Приоритетом для нас является то, что мы должны сохранить все наши сборные, материальное содержание».

«Мы должны создать стройную систему внутренних соревнований. Акцентировать внимание на тренерских образовательных проектах, методическом сопровождении – на том, на что у нас в обычной жизни не всегда хватало времени из-за обилия соревнований», – добавил он.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.

ФИФА и УЕФА также отстранили Россию от участия во всех соревнованиях. Международный паралимпийский комитет отстранил россиян от участия в Играх в Пекине. В ответ отстраненные российские спортсмены исполнили гимн России в Паралимпийской деревне.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.