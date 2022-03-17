Эксперт: Россия обеспечена куриным мясом и яйцами на год вперед

Ближайший год–полтора производство куриного мяса и яиц не снизится, поскольку у производителей имеются большие запасы производственных мощностей, сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор птицефабрики «Роскар» Роман Смирнов.

«Пока рано оценивать, насколько серьезно отразились на данной отрасли санкции Запада. Но то, что производство не снизится ближайшее время и даже года – это однозначно. У нас большие запасы производственных мощностей. К тому же, процесс импортозамещения уже шел у некоторых предприятий последние 5–10 лет и больше», – говорит Смирнов.

Тем не менее остается вопрос к партнерам со всего мира, продолжает собеседник. Он подчеркивает, что Европа – один из основных партнеров, однако если будут все-таки введены какие-то ограничения поставок, например, текущих компонентов для корма или оборудования и запчастей, то Россия будет искать для сотрудничества новых партнеров среди других стран мира.

«Дефицита продукта по нашим предприятиям мы не видим однозначно: мы будем выпускать тот же объем продукта, а также продолжим инвестиционную программу, которая, возможно, подвергнется корректировкам с учетом курсовых разниц. То есть, проблемы есть и уйдет определенное время на их решение», – предупреждает эксперт.

Эксперт отмечает, что Россия по некоторым направлениям зависит от иностранных поставок из США и Европы, например, американцы поставляли яйца для инкубации. «Но, несмотря на зависимость, мы несколько лет можем работать на тех материалах, которые уже локализованы в России. Соответственно, ближайшие месяцы, и даже год–полтора вообще никаких изменений в части поставок племенного материала не будет, а в дальнейшем, я думаю, мы найдем варианты как решить этот вопрос с помощью государства и мировых партнеров», – заключил Смирнов.

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