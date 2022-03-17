Эксперт оценил слухи об отмене клинических исследований западных фармкомпаний в России

Новости о приостановке клинических исследований в России не говорят о том, что страна теряет что-то прямо сейчас, речь идет об отдаленной перспективе, заявил эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

«Пока речь идет о препаратах, которые только готовятся к выводу на российский рынок, это не касается препаратов, которые уже обращаются на территории России. И речь идет о достаточно отдаленной перспективе, поскольку клинические исследования препаратов для лечения онкологических и других тяжелых заболеваний могут длиться от трех до пяти лет», – пояснил Беспалов в беседе с «Ридусом».

По его словам, проведение клинических исследований зарубежных препаратов в России не гарантирует их поступление на российский рынок, они могут быть забракованы производителем или выдавлены с него конкурентами.

«Это не означает, что какие-то препараты до российского рынка не дойдут. Такие риски существуют, но не факт, что они будут реализованы. Тем более что компании теряют немаленький по мировым масштабам рынок сбыта», – указал специалист.

Ранее стало известно, что пять западных фармацевтических компаний – Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD – объявили или планируют объявить о прекращении клинических исследований своих препаратов в России. При этом заявлений о прекращении исследований в Минздрав России не подала еще ни одна фирма.