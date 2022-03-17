Кремль отверг возможность дефолта в России

Никаких дефолтов в России быть не может, у страны есть необходимые средства, чтобы не доводить до такой ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте не будем гадать на кофейной гуще, на что готов Запад, это дело неблагодарное... С самого начала мы говорили, что Россия имеет все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов. И, собственно, никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства. Любой дефолт, который мог бы гипотетически возникнуть, мог бы носить исключительно искусственный характер. Хорошо, что все процессы идут в обычном режиме в этом плане», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли сигнал о том, что Запад не готов на чрезмерно жесткие меры против России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их потом в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России (ЗВР).

По словам министра финансов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.

Напомним, в четверг Министерство финансов России исполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода по двум выпускам еврооблигаций.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.