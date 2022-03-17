Выпущен сборник муниципальных правовых практик «Федеральный судебник»

Сборник муниципальных правоприменительных практик «Федеральный судебник» выпустили Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и Красноярский Институт государственного и муниципального управления (КИГМУ) при участии региональных Советов муниципальных образований.

«Федеральный судебник» призван помочь в организации судебной защиты местного самоуправления. Книга представляет собой обобщение решений судов разной юрисдикции, связанных с защитой публичных интересов муниципального образования, которые являются успешными для защиты интересов местного самоуправления, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Издание предназначено для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в области местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным самоуправлением.

Заместитель начальника управления президента Российской Федерации по внутренней политике Владимир Мазур выразил благодарность составителям, а также региональным СМО и органам местного самоуправление за участие в подготовке и издании «Федерального судебника-2021».

«От эффективности деятельности органов местного самоуправления, их сотрудников и власти в целом в муниципальных образованиях зависит качество жизни каждого россиянина, независимо от статуса, возраста, пола и места жительства. Ни один регион нашей страны, ни государство в целом, не могут считаться эффективными до тех пор, пока уровень институционального развития местного самоуправления остаётся недостаточным для того, чтобы в полной мере удовлетворять базовые условия жизнеобеспечения населения, проживающего на этих территориях. Одной из целей использования «Судебника» является методическая поддержка муниципального сообщества. Здесь собрана и обобщена судебная практика по разным вопросам, которая сложилась в различных регионах. Практически каждое судебное решение сопровождается экспертными комментариями и советами», – отметил Мазур.

Председатель правления ВАРМСУ Иван Цецерский представил краткий обзор «Федерального судебника». Он отметил, что идея подготовить данную книгу возникла закономерно в ходе обсуждения проблем в правовой защите местного самоуправления.

«Особенностью данного издания является то, что в нем обобщены решения с муниципальными победами в судах. Эти решения могут быть использованы в своей работе не только органами местного самоуправления, но и судами, представителями контрольно-надзорных органов. Коллективом сотрудников ВАРМСУ и представителями Красноярского ИГМУ проделана большая работа, которая, надеюсь, будет полезна и востребована на местах», – подвел итог Цецерский.