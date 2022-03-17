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В ОП заверили в сохранении поставок лекарств в Россию в условиях санкций
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Поставки лекарственных препаратов в Россию на фоне санкций не прекратятся, также пока нет ни одного факта ухода фармкомпаний с российского рынка, заявили эксперты в ходе пресс-конференции в Общественной палате по вопросам лекарственного обеспечения российских детей в условиях санкций.
«Мы проанализировали все действующие контракты и провели оценку возможности сохранить действующие цены на закупаемые фондом препараты. Важно отметить, что никто из поставщиков не отказался от исполнения контрактных обязательств. Большая часть из них подтвердила обязательства по поставкам в соответствии с уже заключенными контрактами», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.
Ткаченко отметил наличие некоторых сложностей, связанных с логистикой. Однако, по его словам, проведенные консультации подтвердили, что санкции не помешают поставить лекарственные средства в обозначенные контрактом сроки. «Возможна задержка на два-три дня, хотя я думаю, что ее не будет», – сказал он.
При этом Ткаченко добавил, что «участники фармацевтического рынка рассматривают самые разные пути доставки лекарств. Проводимая Фондом работа позволяет снизить риски задержек и перерывов в поставках лекарственных средств».
В свою очередь сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев пояснил, что лекарственные препараты и медицинские изделия не попадают под условия санкций, это общемировая традиция. «Однако существуют другие барьеры: общеполитическое давление; логистика; нестабильность курса рубля к валютам», – сказал он.
«Мы взаимодействуем с органами власти по этим барьерам. Готовятся серьезные меры поддержки для российской фармпромышленности и для производителей, которые ввозят лекарства. Это серьезный перечень мероприятий снятия бюрократических барьеров. Мы видим, что у органов власти лекарственное обеспечение в приоритете, и готовится ряд встреч со всеми заинтересованными лицами на тему иных вариантов снятия барьеров. К счастью, мы не знаем ни об одном факте ухода фармкомпаний с российского рынка», – заявил Жулев.
Путин обратился к гражданам западных государств
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Президент России Владимир Путин заявил, что жителей западных стран пытаются убедить в якобы враждебности действий России, глава государства призвал не верить таким заявлениям.
«Хочу, чтобы меня услышали и простые жители западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь», – сказал он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок, близорукости и амбиций», – передает слова Путина ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Лондоне назвали условия снятия санкций против России
Правительство Великобритании может отменить часть ограничительных мер в отношении России в случае изменения российской внешней политики, однако сомневается, что это произойдет в ближайшее время, заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
«Мы не определяли конкретные обстоятельства, которые могут послужить отменой для санкций... Санкции можно вводить, также можно и отменять их. Но мы не формулировали нормативные условия для их снятия. Санкции – это инструмент для оказания давления. <...> Мы бы рассмотрели снятие санкций только в случае значительных реальных изменений политики [России], а не в случае лишь разговоров об изменении политики», – ответил он на брифинге на вопрос ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии, а политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.
Байден заявил о предоставлении Украине 800 систем ПВО
Власти США планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы, заявил президент США Джо Байден.
«Данный пакет предполагает выделение беспрецедентной помощи Украине. Он включает в себя 800 систем ПВО, чтобы украинские военные могли останавливать самолеты и вертолеты <...>», – сказал американский лидер, передает ТАСС.
Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского Штаты нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним. Сейчас идет поиск вариантов передачи их Украине.
Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов».
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В Кремле предупредили руководство недружественных России стран
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Руководителям недружественных России стран следует ожидать персональных санкций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«И можно, и нужно ожидать, конечно», – сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать главам стран, внесенных в список недружественных, санкций со стороны России.
По словам Пескова, персональный список представителей США, против которых Москва ввела санкции, был согласован с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. В него вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией), Швейцария.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов.
При этом Россия не отказывается от контактов с президентом США, несмотря на введенные в отношении него санкции.
Киев потребовал «абсолютных» гарантий безопасности
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.
Подоляк написал в Telegram, что «Украина хочет иметь действительно мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности».
По его словам, Украине нужны абсолютные гарантии безопасности, действенные, а не протокольные или «будапештские».
«Это означает, что подписанты гарантий (...) принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают нам немедленные поставки необходимого объема оружия. И, во-вторых, Украина больше не хочет зависеть от бюрократических процедур, которые позволяют или не позволяют закрывать небо от тех же крылатых ракет. Нам нужны прямые и жесткие гарантии того, что небо обязательно будет закрыто», – добавил он.
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что требования России, которые касаются «территориальных претензий», являются неприемлемыми, но по другим пунктам стороны могут договориться.
Кадыров рассказал о прорыве бандитского кольца вокруг российских спецназовцев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней.
«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего верховного главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге». По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что во время спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».
«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», – заключил Кадыров.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Глава ФРС предсказал высокую долларовую инфляцию
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Инфляция в Соединенных Штатах будет оставаться высокой до середины 2022 года, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).
Говоря о последствиях событий на Украине, Пауэлл отметил: «Мы ожидаем, что [долларовая] инфляция будет оставаться высокой до середины [2022-го] года». Далее, по его словам, показатель «будет снижаться и будет снижаться более резко в следующем году». «По моему мнению, вероятность рецессии в течение следующего года не является особенно высокой», – приводит слова главы ФРС ТАСС.
В среду президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России заявил, что нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов, нанесен серьезный удар по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте.
«По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин.
В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Между тем в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной валюты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.
9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал
рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается
на всей мировой экономике.
Эксперт: Беженцам с Украины попасть в Израиль помешал нацизм
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«На Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя решение еврейского государства отменить безвизовый въезд для украинских беженцев.
Поначалу Израиль решил было принимать беженцев с Украины, однако не всех подряд, а лишь по квоте, рассказывает сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис. «Однако многих депутатов Кнессета поразило, что буквально на следующий день посол Украины Евгений Корнийчук подал жалобу в наш суд о том, что Израиль якобы нарушает международные конвенции о беженцах и должен отменить квоты и пустить всех подряд. Но такой подход противоречит не только нашим законам, и принципам нашего государства», – отметил Ципис.
На прошлой неделе квоты были все-таки отменены, а «власти готовы принять практически любое количество беженцев и любой национальности». «Однако страсти разгорелись с новой силой. Конфликт Москвы и Киева стал причиной скандала внутри нашего правительства, появилась угроза развала правящей коалиции. А ведь у нас и так затяжной политический кризис. В итоге правительство пересмотрело миграционную политику и отменило свободный въезд для украинцев», – пояснил Ципис. Он добавил, что многих министров удивило, «насколько агрессивно отреагировало на наше решение руководство Украины».
«Причин для запрета оказалось несколько. Во-первых, наша миграционная программа рассчитана только на людей еврейского происхождения, а далеко не все беженцы с Украины попадают под эту категорию», – уточнил Ципис. Кроме того, Израиль – небольшая страна, напомнил эксперт. «У нас ограничен жилищный фонд, мало земельных ресурсов. Даже десятки тысяч беженцев – это для нас уже большая нагрузка», – добавил эксперт. Еще одна проблема – беженцев с Украины пришлось бы перевозить авиарейсами за счет государства. «Это очень сложная и дорогая логистика. Если бы мы граничили с Украиной, как Румыния или Польша, было бы проще», – полагает собеседник.
В еврейском государстве до сих пор остается острой проблема беженцев из охваченных гражданской войной Судана и Эритреи, которых в Израиле в массовом порядке приняли примерно 8 лет назад. «Дело в том, что этим беженцам так и не удалось ассимилироваться в нашей стране», – подчеркнул политолог.
Еще одна причина: у политиков в Иерусалиме возникло опасение, что вместе с украинскими беженцами в страну попадут люди с неонацистскими взглядами. И это при том, что в стране и без того сохраняется угроза исламского террора. «Целый ряд исследований показал, что на Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – подчеркнул собеседник.
Ранее власти Израиля отменили безвизовый режим с Украиной, а также резко ограничили прием беженцев из этой страны. Введена квота: пересечь границу могут только 5 тыс. человек, причем часть лимита уже была использована, пишет ФАН. Иерусалим также определил приоритетные категории граждан, которые могут въехать при определенных условиях, например, при наличии супруга или детей с израильским гражданством. С туристической целью беспрепятственно попасть в Израиль у украинцев не получится.
В Киеве назвали это решение «недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении». «Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев», – предупредил по этому поводу глава администрации президента страны Андрей Ермак.
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Дмитрий Нагиев отреагировал на советы уезжать из России
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о его отъезде из страны, дав совет тем, кто призывает к эмиграции.
«Для тех, кто спрашивает, где я: здесь я. Тем, кто говорит уезжать отсюда: сами уезжайте. Дима дома», – подчеркнул Нагиев в видео, опубликованном в Instagram, передает «Мослента».
Подписчики поддержали актера, подчеркнув, что он все делает правильно.
«Дима красавчик», «Сильно», «Дима, спасибо, что дома», «Красавчик по жизни», «Всегда вас уважал и в очередной раз убедился, что был прав», – написали они.
Ранее певец Олег Газманов, певица Алла Пугачева и телеведущая Ксения Собчак опровергли сообщения о своем отъезде из России.
ВКС России уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Украины
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Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолеты Ми-24 и Ми-8.
«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2», – сказал он.
«Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровненской области», – заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате удара были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У».
Ранее в четверг Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной инфраструктуры вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
Напомним, в среду ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ ракетами с беспилотника «Иноходец».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Путин рассказал об успешном ходе спецоперации на Украине
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Российская спецоперация на Украине развивается успешно, в строгом соответствии с планами, заявил президент России Владимир Путин.
«Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она полностью себя оправдала. Наши парни, солдаты и офицеры проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов», – передает его слова ТАСС.
Президент отметил, что в самом начале операции в Донбассе Киеву по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития «было предложено не вступать в боевые действия, а просто вывести свои войска из Донбасса». «Не захотели! Ну что же, это их решение. Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет неизбежно», – сказал президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин: Нанесен удар по доверию к американскому доллару как резервной валюте
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Многие страны конвертируют свои резервы в различные товары, золото, сырье, что усилит дефицит на рынках, считает президент России Владимир Путин.
«Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте», – заявил он на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России, передает ТАСС.
По его словам, «нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов».
«По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин.
По его оценке, «введение санкций – это логическое продолжение, концентрированное выражение безответственной, недальновидной политики правительств, центральных банков США и стран ЕС».
«Именно они за последние годы собственными руками разогнали спираль мировой инфляции, своими действиями привели к росту глобальной бедности и усилению неравенства, к новым потокам беженцев во всем мире. Возникает вопрос, кто теперь ответит за миллионы голодных смертей в беднейших странах мира из-за растущего дефицита продовольствия», – подчеркнул Путин.
Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием западных стран в политике и экономике, заявил Путин.
Глава российского государства также подчеркнул, что санкционную одержимость США и их сторонников не разделяют страны, где живет более половины населения земного шара.
Президент отметил, что российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. Так, первой под удар санкций попала банковская система, но российские банки справились с этим вызовом.
Глава государства продолжил, что вторая волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере. Президент выразил благодарность предпринимательскому сообществу России, трудовым коллективам компаний, банков и организаций, которые не только эффективно отвечают на санкционный вызов, но и закладывают основу для дальнейшего устойчивого развития экономики страны.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина
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Эмоциональное состояние президента Владимира Путина в норме, несмотря на крайне ненормированный рабочий день, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Рабочий день у президента в полном смысле этого слова ненормированный, крайне ненормированный рабочий день. Тут нет никакого фиксированного часа (до которого работает Путин), в любом случае с утра и до поздней ночи», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о графике главы государства.
«Эмоциональное состояние [Путина] в норме», – прокомментировал пресс-секретарь уточняющий вопрос.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса.
«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», – передает РИА «Новости» его слова.
Также парламентарий отметил, что с их имуществом на территории Украины нужно поступить аналогично, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.
«Все их имущество – это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», – заключил Шеремет.
Ранее в США предложили отнимать яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.