В ОП заверили в сохранении поставок лекарств в Россию в условиях санкций

Поставки лекарственных препаратов в Россию на фоне санкций не прекратятся, также пока нет ни одного факта ухода фармкомпаний с российского рынка, заявили эксперты в ходе пресс-конференции в Общественной палате по вопросам лекарственного обеспечения российских детей в условиях санкций.

«Мы проанализировали все действующие контракты и провели оценку возможности сохранить действующие цены на закупаемые фондом препараты. Важно отметить, что никто из поставщиков не отказался от исполнения контрактных обязательств. Большая часть из них подтвердила обязательства по поставкам в соответствии с уже заключенными контрактами», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП.

Ткаченко отметил наличие некоторых сложностей, связанных с логистикой. Однако, по его словам, проведенные консультации подтвердили, что санкции не помешают поставить лекарственные средства в обозначенные контрактом сроки. «Возможна задержка на два-три дня, хотя я думаю, что ее не будет», – сказал он.

При этом Ткаченко добавил, что «участники фармацевтического рынка рассматривают самые разные пути доставки лекарств. Проводимая Фондом работа позволяет снизить риски задержек и перерывов в поставках лекарственных средств».

В свою очередь сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев пояснил, что лекарственные препараты и медицинские изделия не попадают под условия санкций, это общемировая традиция. «Однако существуют другие барьеры: общеполитическое давление; логистика; нестабильность курса рубля к валютам», – сказал он.

«Мы взаимодействуем с органами власти по этим барьерам. Готовятся серьезные меры поддержки для российской фармпромышленности и для производителей, которые ввозят лекарства. Это серьезный перечень мероприятий снятия бюрократических барьеров. Мы видим, что у органов власти лекарственное обеспечение в приоритете, и готовится ряд встреч со всеми заинтересованными лицами на тему иных вариантов снятия барьеров. К счастью, мы не знаем ни об одном факте ухода фармкомпаний с российского рынка», – заявил Жулев.