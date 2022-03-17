«Единая Россия» предложила признавать полученные в ДНР и ЛНР дипломы

Подсчитаны потери украинских войск за последние сутки

Украинские войска в ходе боестолкновений с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) за прошедшие сутки потеряли 137 человек личного состава, а также технику, сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 137 человек личного состава, пять танков, четыре боевых машины пехоты, одна единица БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина.), шесть единиц автомобильной техники, три единицы ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), три долговременные огневые точки», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В Минобороны России сообщили, что ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.

В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.

«Техника и вооружение как советского производства, так и поставляемая западными странами, после проверки ее технического состояния и восстановления передается подразделениям народных республик», – сообщили в МО РФ.

Как отмечают в ведомстве, трофейная техника и вооружение «была брошена, хранилась на складах и была выведена из строя в ходе специальной военной операции».

Там добавили, что в ходе проведения специальной военной операции подразделениями ВС РФ «было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины».

Переданные вооружения будут использованы для освобождения территории ДНР и ЛНР, заключили в Минобороны.

Ранее в понедельник в ДНР сообщили о гибели 20 человек из-за атаки ВСУ ракетой «Точка-У». Кроме того, украинские войска выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.