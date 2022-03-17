Премьер Ирландии заразился коронавирусом

Эксперт перечислил ожидаемые в России проблемы с бумажной продукцией

В ближайшее время Россию ожидают «золотые» бумажные стаканчики для кофе, неотбеленная бумага, полный отказ от чеков в магазинах, а также отсутствие термоэтикеток, рассказал газете ВЗГЛЯД сооснователь и генеральный директор компании «ОптиКом» Максим Рогожко.

«Скоро с рынка пропадут бумажные одноразовые стаканы, потому что мы эту ламинированную бумагу, из которой они изготавливаются, не делаем. Причина этому то, что в Финляндии и Швеции несколько просто огроменных заводов по изготовлению бумаги, у нас подобного производства нет. Мы только получали эту бумагу, скручивали, делали многослойной, клеили логотипы и так далее», – рассказывает Рогожко.

Сейчас, в связи с санкциями Запада, поставок бумаги в Россию нет, продолжает собеседник. Тем не менее есть еще один производитель данного продукта – Китай, но само качество бумаги у него плохое, в связи с чем придется использовать в два раза больше продукта для производства тех же бумажных стаканчиков для кофе. Кроме того, бумага из Китая подорожала за время пандемии в 10 раз из-за сложностей с логистикой и волатильности рубля, из-за чего стаканчики оттуда будут «золотыми». Соответственно, кофейням станет дешевле использовать полипропиленовые стаканы, нежели бумажные.

«Чтобы решить эту проблему, мы думаем запустить проект: создать хороший пластиковый стакан и замотивировать кофейни предлагать его клиентам как некую возвратную тару. То есть покупатель купит в нем кофе, выпьет, в другую кофейню сдаст, его помоют и выдадут новому клиенту. Эта идея не только для стаканов, но и для ланч-боксов и так далее. Тем более, что экологии и кошельку потребителя будет от этого полезно», – говорит эксперт.

Второй продукт, который из-за введенных Западом санкций оказался на грани исчезновения – чековая лента, говорит специалист. Ее производства в России нет. С учетом нынешнего валютного курса и сложности завоза продукта в Россию, она подорожает как минимум в два раза. В среднем чек в гипермаркете для одного покупателя обойдется магазину в два-три рубля. Однако даже здесь есть выход – повсеместно внедрять электронные чеки, законодательная база для этого уже имеется.

«Следующий продукт – термоэтикетка (клейкая лента, на которой печатается срок годности, дата выпуска, цена продукта). Из Китая тоже можно ее везти, но она плохого качества, будут забиваться термоголовки, а из Европы везти дорого – она будет стоить просто космос. Дороже двух–трех рублей за этикетку. То есть нужно привыкать к тому, чтобы производители сразу же печатали всю эту информацию на упаковке продукта. А в магазинах с розничным товаром как поступать я пока не знаю, от руки, может, на бумажке писать», – рассуждает Рогожко.

Значительно подорожать может и пищевая пленка, делится собеседник, хотя данный продукт изготавливается в России. Это объясняется тем, что ряд российских компаний уже заявили об удорожании своей продукции с апреля на 20%, а позже еще на 20%, что неоправданно, по мнению эксперта. Компании объясняют такие изменения в цене повышением цен на полипропилен и полистирол. «А из чего он изготавливается, из газа? Газ подорожал? Ну есть изменения для Европы, не для нас, поэтому мне непонятно, почему для страны в столь нелегкое время внутренний продукт тоже подтягивают к валютным ценам за рубежом. Плюс ингредиенты, из которых эта пленка варится, тоже приходят из-за границы и это тоже все дорожает», – объясняет эксперт.

Также, по его словам, Россия рискует остаться без дешевой чисто белой бумаги. Еще недавно пачка листов А4 для принтера стоила в среднем 220 рублей, а сейчас эта цена выросла до 890. А все потому, что на российских заводах заканчивается отбеливающая химия. Поставщик в ближайшее время не готов продолжать поставки из Европы, а значит придется либо вернуться к вредному способу «отбеливания бумаги хлоркой», от которого вся страна ушла более 10 лет назад, либо вся бумага для документов просто станет крафтового цвета.

«Те же пакеты от молока стоит ждать такого коричневого цвета в ближайшее время, и бумага будет у нас серой. Это я перечислил основные проблемы на рынке упаковки. Все, бесспорно, будет дорожать, потому что изготавливаемых продуктов из полностью российского сырья у нас нет», – резюмировал Рогожко.

Ранее ряд стран ввели против России санкции в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, в связи с чем появились проблемы с поставкой иностранных товаров. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российская экономика действительно переживает трудности из-за введенных Западом санкций, однако Москва рассматривает эти ограничения как возможность для развития.

В начале марта в Минсельхозе рассказали, что прорабатывают вопрос о реализации в торговых сетях продуктов без упаковки.