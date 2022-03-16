Сыровар: Сыр с полок российских магазинов не исчезнет из-за санкций

Несмотря на введенные Западом санкции, Россия не останется без сыра. Но из-за сложностей с закваской и упаковкой может сократиться число видов сыра, а на полки вернуться сыр в парафине, сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор сыроварни «Сырная Губерния» Алексей Демьянов.

«Не могу говорить за всю Россию, только за себя. Мы – площадка, которая не зависит по оборудованию от санкций вообще. Большая часть оборудования у нас российская, оно сделано именно под нас, с нашими инженерными идеями и с инженерной реализацией. Поэтому в этом плане у нас нет рисков», – говорит Демьянов.

Он поясняет, что всегда существуют «риски одного дня», когда что-то может сломаться и это необходимо починить. Но из-за российского оборудования компания не зависит от Запада: при поломке техника не будет простаивать долгое время в ожидании поставки той или иной запчасти.

«Что касается сырья и материалов, то основное – это молоко. На данный момент оно в России есть, если фермеры не порежут коров на мясо. Поэтому с молоком глобальных проблем пока я не вижу и думаю, что оно у нас будет в нужном количестве. Но там есть зависимость от курсовой разницы», – рассказывает собеседник. Дело в том, что при выращивании и содержании скота используются импортные корма, ветеринарное оборудование. За счет них стоимость молока, скорее всего, увеличится. Но не исключено, что фермеры попытаются перейти на отечественные аналоги.

«Дальше – закваски. С ними есть проблема. Дело в том, что большинство сыров делались на заквасках европейского производства и поэтому сейчас возник сложный момент. С одной стороны, производители заквасок нас сегодня просят не переживать и обещают, что все будет поставлено, призывают работать и развиваться. Но одно дело – желание компаний, которые нам все это продавали, а другое – позиция Запада, который физически может запретить все это поставлять в Россию», – делится Демьянов.

При этом моментально перейти исключительно на отечественные закваски не получится, поскольку на их разработку и изготовление уйдет более полугода, продолжает специалист. Тем не менее работа с микроорганизмами уже начата: чтобы перестать зависеть от покупных, им начали максимально продлевать срок жизни и размножать их. Соответственно, может сильно сократиться их количество, но какой-то необходимый для производства минимум все же останется.

«Какие-то сыры мы совсем не сможем делать, но базовый минимум продолжим изготавливать. Кроме того, возникла проблема с упаковкой, которая ввозилась из Европы и Китая, произойдет удорожание. Но здесь есть выход, например, отказаться от вакуумной упаковки и вернуть сыры в парафине, завернутые в пергамент», – предлагает эксперт.

При этом он предлагает обратить внимание на то, что в связи с введенными Западом санкциями многие продукты на полках в магазинах очень сильно подорожали, что нельзя сказать о сырах, произведенных в России. Тем не менее привозные сыры тоже выросли в цене из-за сложностей с логистикой.

«Если говорить в целом про возможности производства, то я настроен очень позитивно. Мы сможем работать дальше. Риск остается только в покупательской способности населения, потому что если мы говорим о натуральных продуктах, сделанных из молока, то они не могут быть бесплатными. Но и сильного удорожания мы не ждем. Пока молоко находится в стабильном состоянии, сыр прыгать в цене не будет», – рассуждает специалист. Но если произойдет рост цен на молоко, то и сыр, как производное от данного продукта, тоже может вырасти в цене, говорит Демьянов.

«Европейского сыра как такового у нас практически и не было, был лишь небольшой сегмент, привозимый из Аргентины и Швейцарии, который составлял около 5 % от потребления всех сыров. Да и у нас в принципе спросом пользуются в основном сорта типа российского и гауды, к остальным особого интереса нет. А их уже давно производят в России и Белоруссии, с полок они никуда не уходят. Не думаю, что у нас произойдет какое-то резкое увеличение покупательской способности населения, поэтому весь рынок превратится в «рынок трех–пяти сортов», – считает эксперт. Но это совершенно не означает, что в магазине можно будет купить только 3–5 видов сыра. Они по-прежнему будут различной выдержки, твердости, с дырками и без, заключил специалист.

Ранее сооснователь и генеральный директор компании «ОптиКом» Максим Рогожко предупредил, что из-за санкций со стороны Запада, введенных в ответ на военную операцию по демилитаризации Украины, в России ожидаются проблемы с упаковкой и бумажной продукцией.