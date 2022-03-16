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Лавров назвал сроки введения в эксплуатацию АЭС «Аккую» в Турции
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Атомную электростанцию «Аккую» в Турции планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«К 100-летию Турецкой Республики в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию первую в Турции атомную электростанцию «Аккую», которая сооружается при российском содействии», – цитирует Лаврова ТАСС.
Возведение этого объекта обеспечит надежное энергоснабжение турецких потребителей, подчеркнул он.
АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турции, в провинции Мерсин. Проект включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составляет 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate, – «строй-владей-эксплуатируй». Стоимость постройки – порядка 20 млрд долларов.
Турецкий президент Таийп Эрдоган заявлял о планах Анкары вслед за проектом АЭС «Аккую», разработанным в Росатоме, построить еще две атомные электростанции.
Cпецназ ликвидировал под Киевом высокопоставленных офицеров разведки ГУР
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Российский спецназ ликвидировал под Киевом двух высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил близкий к силовым структурам России источник.
«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», – приводит слова источника ТАСС.
Он сообщил, что Сайчук в 2014 году принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, проходил службу в зоне так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе). С 2016 года он был начальником второго оперативного (водолазного) отдела. «С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов, убийств мирных жителей ДНР и ЛНР Сайчуку по указанию руководства ГУР Минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол», – сообщил он. В 2017 году Сайчуку был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.
Источник добавил, что в отношении Ахмедова в России возбуждено уголовное дело по террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске. «В сентябре 2020 года Следственным управлением ФСБ России в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, том числе ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества»), ст. 30 ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт). Он был объявлен в международный розыск», – сказал он.
По его словам, сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на вербовку в интересах ГУР Минобороны Украины жителей Крыма для получения разведывательных данных в отношении ВС России, социально-политической ситуации в Крыму, объектов критически важной инфраструктуры, подготовки мест и непосредственной закладки крупногабаритных тайников со взрывчатыми веществами и боеприпасами, попыток совершения диверсионных и террористических актов.
Ахмедов – уроженец Потсдама (ГДР), ранее проживавший в Феодосии, по данным источника, возглавлял отдел применения сил спецопераций ГУР Минобороны Украины. В 1998 году он окончил Одесский институт сухопутных войск, в 2009-м – Академию ВМС Турции. Проходил службу в зоне АТО, с 2016 года был заместителем, а с 2017-го – начальником оперативной службы «Таврия» 1-го территориального управления департамента оперативно-агентурной разведки ГУР, осуществлявшей агрессивную разведывательно-подрывную деятельность на крымском направлении. «Ахмедов и его подчиненные занимались запугиванием близких родственников военнослужащих России, проходящих службу в Крыму, подкупом должностных лиц, при этом бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения сотрудниками ФСБ России», – сообщил источник.
Так, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в период 2015-2018 годов пресечена деятельность агентов Ахмедова – гражданина Украины Присич В. С., гражданина России Наконечного Д. А., гражданина Украины Воскресенского В. В., граждан России Рясного А. Г. и Сложинского А. Е. «В 2019 году задержан агент Ахмедова «Димка» – гражданин России Кашук Д. А., 1979 г. р., который по заданию ГУР МОУ осуществлял визуальную разведку на территории Республики Крым, а также по заданию ОС «Таврия» ввез на территорию региона и скрыл в специально подобранных крупногабаритных тайниках взрывчатые вещества и боеприпасы, которые планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры», – отметил источник.
В 2020 году также изобличена деятельность агентурной пары ГУР (особо ценный агент «Нерпа» – военнослужащая ВС России, гражданка России Кузьменко Т. С. (1984 г. р.), и агент «Марат» – гражданин Украины Ширинг К. С., 1960 г. р.), завербованной Ахмедовым с целью добывания секретных данных о деятельности частей ПВО ВС России на полуострове. В 2021 году после серии провалов агентов Ахмедов был переведен в Киев на должность начальника отдела применения сил специальных операций СР ГУР МО Украины.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Власти США озадачило начало торговли нефтью в юанях
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Администрация Соединенных Штатов оставила без комментариев появившиеся в американских СМИ сведения о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти в Китай.
«Позвольте мне проконсультироваться по этому поводу с Министерством финансов США. Хороший вопрос. Не видела сообщение на этот счет. Проконсультируюсь [с экспертами американского финансового ведомства]», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. Как отмечают источники The Wall Street Journal, подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса «все больше недовольны» внешней политикой нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом.
Китай покупает более 25% нефти, которую экспортирует Саудовская Аравия. Если поставки будут устанавливаться в юанях, Китай сможет существенно увеличить долю своей национальной валюты в международных расчетах и, следовательно, повысить ее значимость для мировой экономики, подчеркнуло издание. Обсуждение использования юаня в расчетах между Пекином и Эр-Риядом происходит на фоне охлаждения отношений королевства с США. «Динамика резко изменилась. Отношения США с Саудовской Аравией изменились, [тогда как] Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и предлагает королевству множество выгодных стимулов», – сказал саудовский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
В то же время источник издания в американской администрации назвал идею принимать юани в нефтяных расчетах с Китаем «агрессивной» и «маловероятной». По его мнению, подобная возможность обсуждалась в прошлом, когда в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом существовала более явная напряженность, обусловленная убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.
Кроме того, оплата крупных поставок нефти в юанях якобы может пошатнуть экономику королевства, валюта которой – риал – привязана к доллару. По свидетельству издания, советники наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда предостерегают его от поспешного принятия решения, которое может иметь непредсказуемый экономический эффект.
Кроме того, в понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупиях и рублях). На этом фоне в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной мировой валюты.
В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», – цитирует РИА «Новости» Ле Мэра.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
ПАСЕ проигнорировала заявление России о решении выйти из Совета Европы
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проигнорировала официальное заявление России о решении выйти из СЕ и в ходе внеочередной сессии приняла резолюцию под названием «мнение», в котором призвала Комитет министров организации рассмотреть дату, с которой Россия перестанет быть членом СЕ.
«Мнение» принято», – объявил в финале заседания спикер ПАСЕ Тини Кокс. Утвержденная резолюция ПАСЕ, носит рекомендательный характер и не имеет обязательной силы для Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС.
Мотивируя свое решение, авторы резолюции выступили с утверждением, что РФ «совершила действия, несовместимые со статусом страны – участницы организации». Ассамблея по рекомендации политического комитета призвала также Бюро ПАСЕ «приостановить отношения с белорусскими властями во всех сферах деятельности».
При этом парламентарии никак не отреагировали на то, что Россия официально заявила о своем решении выйти из Совета Европы. Как подчеркнули в МИД России, «государства НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы, последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».
Накануне генсек Совета Европы получила уведомление о выходе России из организации и намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Во вторник глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заявил, что Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это обдуманное и взвешенное решение. Он возложил ответственность за разрыв диалога с Советом Европы на страны НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.
В ночь на вторник в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. Между тем еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
Эксперт: Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния
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«Мы вернулись в XVIII век. Встреча выглядела так, будто бы еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование чужой собственностью. Думаю, Зеленский произвел крайне негативное впечатление на Качиньского», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Ярослав Качиньский на встрече с Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО.
«Давайте в начале зададимся вопросом, почему Качиньский оказался в составе делегации из трех премьер-министров Польши, Чехии и Словакии. Он ведь не премьер, а вице-премьер и глава правящей партии. И это тот самый Качиньский, который из Польши почти никуда не выезжает. На Украине он был в последний раз в декабре 2013 года, когда провел встречу с Яценюком, Кличко и Тягнибоком, составив представление о будущем Украины», – рассказал полонист Станислав Стремидловский.
«Спустя несколько лет он лично пообщался с Порошенко. После встречи с ним он сказал знаменитую фразу о том, что «с Бандерой они в Европу не войдут». Так оно и получилось. А сейчас Качиньский приехал в Киев, чтобы составить мнение о том, на что способна команда Зеленского», – полагает собеседник.
«После трансляции встречи у меня создалось впечатление, что мы вернулись в XVIII век. Все выглядело так, будто бы где-то на Западной Украине еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование собственностью. Думаю, Зеленский и его команда произвели крайне негативное впечатление на Качиньского», – допускает эксперт.
«Кроме того, когда Качиньский призывает ввести на Украину контингент НАТО, но при этом лидеры альянса опровергают такие планы, становится очевидным, что Качиньский в своем заявлении подразумевает нечто другое. Скорее речь идет о неком контингенте во главе с Польшей и ее соседями, который примет участие в разделе Украины на сферы влияния», – предполагает Стремидловский.
«Понятно, что такой контингент не сможет войти в Киев, Одессу и Харьков. Зато он может войти в области Западной Украины. Таким образом, мы получим раздел Украины на несколько сфер влияния. И Польша в этом направлении уже сделала свой шаг», – говорит политолог.
«Отдельный вопрос, как будет называться та часть Западной Украины, которую хочет контролировать Польша. На мой взгляд, слово «Украина» здесь не может фигурировать по историческим причинам. Скорее всего, несколько областей будут объединены в «Галицкую республику». И сейчас поляки в лице Качиньского думают над тем, как выстраивать свою работу на этой территории, учитывая проблему местного национализма», – добавил эксперт.
«При этом новая республика вряд ли войдет в состав Польши, потому что для Варшавы это лишние расходы. Конечно, Варшава постарается привлечь средства ЕС для работы с этим регионом, но не более того», – заключил Стремидловский.
Накануне лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил
отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.
«Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – уточнил вице-премьер Польши.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил попытки Североатлантического альянса установить бесполетную зону над Украиной, так как это означало бы прямую конфронтацию с Россией.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО.
5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Напомним также, 19 февраля генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность размещения миротворцев ОДКБ в зоне конфликта с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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Израиль отменил безвизовый режим с Украиной и не будет принимать беженцев
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Власти Израиля приняли решение отменить безвизовый режим с Украиной, а также отказались принимать беженцев из страны, сообщили в посольстве Израиля на Украине.
Министерство внутренних дел Израиля пересмотрело правила въезда в страну для украинских граждан, теперь по квоте пересечь границу могут только 5 тыс. человек, причем часть установленного лимита уже была использована.
«Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) осуществляются при условии наличия предварительного разрешения МВД Израиля», – говорится на сайте посольства, передает ФАН.
Также сообщается, что теперь Израиль не будет принимать беженцев с Украины. Но определены приоритетные категории граждан, которые могут въехать при определенных условиях, например, при наличии супруга или детей с израильским гражданством. С туристической целью беспрепятственно попасть в Израиль у украинцев не получится.
Ранее в ООН сообщили, что с Украины эвакуировалось уже около 3 млн человек. Часть беженцев направилась в Россию, остальные уезжают в Польшу, Венгрию, Словакию и другие страны Европы.
Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) по состоянию на 1 января 2022 года составляла 41 млн 167,3 тыс. человек.
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Митрополит Запорожский Лука призвал украинцев к покаянию
Епископ Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал украинцев к покаянию на фоне действий Киева, которые привели к нынешней ситуации в республике.
В сообщении митрополита на сайте Храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке говорится, что «и до Содома и Гоморры жили на земле люди, имевшие противоестественные устроения, но когда в этих городах грех стал возводиться в норму и находиться под защитой закона, дождь из огня и серы пролился на их жителей», и «когда Израиль отступал от Бога, то Господь посылал на их племена варваров, которые опустошали их города и сжигали селения».
«Может кто-то надеялся на то, что Киево-Печерские святые будут спокойно смотреть с неба, как по Киеву – колыбели православия Святой Руси – будут расхаживать содомиты? Или Матери Божией будет безразлично, что в Ее святом уделе вместо пап и мам появятся родители номер один и номер два? Я уже не говорю о других мерзостях, которые творились на нашей святой земле. Кто-то скажет: «Так в чем же виноваты те люди, которые к этому всему не имели никакого отношения?». Я отвечу – в своем безразличии. Мы все принимали, мы «смирялись», мы думали – пускай делают, что хотят, лишь бы нам хоть как-то давали жить. Но так не бывает! Кто не с Богом, тот против Него! Не только солнце всходит над добрыми и злыми, но и дождь гнева Божьего также проливается и на тех, и на других. Кого-то он очищает через страдания и скорби, и кого-то карает за грехи», – подчеркнул митрополит Лука.
Он также считает, что закончится все «не скоро», потому что «нет покаяния», и «потому что в то время, когда дети наших священников погибают на фронтах, храмы, где служат их отцы, продолжают захватываться нелюдями, распинающими нашу Церковь».
«Потому что в наших городах вместо того, чтобы взывать в молитве к Богу, расклеиваются плакаты с матами. Поэтому не надо удивляться, когда они будут разрушаться бомбами. А как может быть иначе? Там, где труп, собираются и орлы. Есть только одна возможность остановить войну – обратиться к Богу. Но похоже, что люди об этом даже не думают. «Суд гневен прииде на ны, и разсыпася радость людей твоих, вси бо плачем и рыдаем и тако глаголем: О мечу Божий, доколе не успокоишся, престани убо, пощади ны...» (из канона Божией Матери «Державная»)», – заключил митрополит.
Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.
В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В ноябре РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ, отметив, что это может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева.
ЕС запретил поставлять в Россию черную икру
Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, перечень которых опубликован в Официальном журнале ЕС, помимо прочего под запрет попали поставки в Россию черной икры, трюфелей и сигар.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», – говорится в публикации, сообщает «Интерфакс».
В перечень вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.
Перечень запрещенных предметов на ввоз в Россию составляет 14 страниц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Избивший ветерана ФСБ за букву Z на машине задержан в Севастополе
Сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Оперативниками УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся», – сказала Волк.
Она добавила, что по месту жительства задержанного проведен обыск. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. «На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», – передает ТАСС слова Волк.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский назначил нового командующего силовой операцией в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что новым командующим силовой операцией Киева в Донбассе назначен Эдуард Москалев.
«Новым командующим ООС стал генерал-майор Эдуард Москалев», – сказал Зеленский в видеообращении, передает ТАСС.
Бывший руководить спецоперацией Александр Павлюк теперь назначен на пост главы Киевской областной администрации.
«Чтобы усилить оборону столицы и Киевской области назначил руководителем областной военной администрации Александра Павлюка – героя Украины, генерал-лейтенанта, командующего Операцией объединенных сил. Уволенный глава областной администрации Алексей Кулеба будет помогать военному руководству», – добавил президент.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Пентагон оценил численность собирающихся на Украину добровольцев из Сирии
Небольшая группа сирийских добровольцев планирует приехать на Украину для участия в российской спецоперации, заявил глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи.
«Мы считаем, что из Сирии, вероятно, может пытаться въехать на Украину небольшая, очень небольшая группа людей», – цитирует Маккензи ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается.
До этого глава российского государства Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
В Германии увидели признаки заката доллара
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Экономист Хенрик Мюллер в колонке для Spiegel заявил, что доллар может утратить статус главной мировой валюты.
По мнению эксперта, в будущем американской валюты заставляют усомниться сразу три фактора. Как объясняет Мюллер, инфляция доллара может серьезно поколебать уверенность мира в ценности американской валюты. Он напомнил, что рост цен в США составил 8%, и теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от действий ФРС, передает РИА «Новости».
Негативно на доллар могут повлиять и антироссийские санкции. «Самое грозное оружие в арсенале антироссийских санкций –замораживание московских валютных резервов в других центральных банках. К подобному шагу пока не прибегли во всеобъемлющем масштабе. Если же в результате такого обращения с деньгами суверенной России возникнут опасения, что Вашингтон в любой момент может конфисковать валютные активы и других стран, такой подрыв доверия серьезно навредит доллару», – заявил Мюллер.
Ситуация на Украине также быстро меняет расклад сил в финансовом рынке, приводя к образованию и усилению новых блоков из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками взамен продвигаемых США глобальных фининститутов, подчеркнул экономист. И эти изменения также могут оказать влияние на валютный рынок, указал Мюллер.
Накануне стало известно, что Саудовская Аравия начала переговоры с Китаем о продаже нефти за юани. В понедельник появились сведения, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).
В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Днем ранее ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
В Каракасе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине
В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России.
Акция состоялась во вторник «в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», пишут «Известия».
Отмечается, что участники акции выстроились в виде буквы Z, которая стала символом российской операции.
Поддержать Россию пришли около 50 человек, среди них члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники.
«Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине», – поделился один из участников акции.
Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине.