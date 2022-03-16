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Чижов назвал Евросоюз державой двойных стандартов
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Большинство направлений во взаимодействии России и Евросоюза сейчас заморожены, но ни одно из них не заморожено навсегда, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.
Чижов подчеркнул, что степень взаимозависимости России и стран Евросоюза в первую очередь в торгово-экономической области «достаточно высока», чтобы односторонние действия ЕС санкционного характера могли пройти «безболезненно для самих организаторов» и они могли «полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей», приводит слова дипломата ТАСС.
«Сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически большинство направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом заморожено, но, правда, ни одно из них не заморожено навсегда. Такой формулировки никто не употреблял», – сказал Чижов.
Он назвал ЕС сейчас «сверхдержавой двойных стандартов».
«Достаточно давно уже Евросоюз сам себя называл «сверхдержавой образа жизни», имея в виду, что главное достижение всей евроинтеграции – это высокий уровень жизни для жителей своей страны. Сейчас я бы назвал ЕС сверхдержавой двойных стандартов», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Также он добавил, что сейчас потребители в ЕС начали сталкиваться с серьезными проблемами из-за наблюдаемого роста цен на энергоносители и продовольствие.
«Можно наблюдать здесь, в западной части нашего Европейского континента, потребителей, рядовых людей, которые сталкиваются с серьезными проблемами в части роста цен, в том числе на энергоносители, но не только. Начинают появляться проблемы и с продовольствием», – сказал дипломат.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Евросоюз и США начали вводить против России санкции, затрагивающие различные сферы жизни. Так, 15 марта Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении России. Вводится запрет на поставку в Россию ряда товаров.
Ранее в связи с событиями на Украине США ввели санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
В ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», – цитирует РИА «Новости» Ле Мэра.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
ЕС запретил поставлять в Россию черную икру
Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, перечень которых опубликован в Официальном журнале ЕС, помимо прочего под запрет попали поставки в Россию черной икры, трюфелей и сигар.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», – говорится в публикации, сообщает «Интерфакс».
В перечень вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.
Перечень запрещенных предметов на ввоз в Россию составляет 14 страниц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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В ЕС заявили о «запасных» санкциях против России
Первые санкции Евросоюза против России из-за Украины были подготовлены с минимальным ущербом для Европы, однако ЕС готов ввести новые санкции для продолжения давления, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Мишель заявил в интервью газете la Repubblica, что «мы откалибровали первые санкции так, чтобы они были более болезненными для (российских властей) и менее действенными для нас». По его мнению, Европа должна продолжить давление, чтобы «изменить баланс сил», передает РИА «Новости».
«У нас есть в запасе и другие дополнительные санкции», – добавил он.
Мишель не уточнил, какие новые меры находятся на рассмотрении ЕС, однако отметил, что «до нынешнего момента» Европе удавалось «застать врасплох» Москву. Он добавил, что «мы надеемся это продолжить».
По его словам, европейские лидеры обнаружили «новую сознательность и изменение образа мышления» после событий на Украине.
«Мы решили, что национальные вопросы, такие как энергетика и оборона, будут рассматриваться в духе европейского суверенитета», – сказал он, сравнив последние решения ЕС по обороне и экономике с «коперниканской революцией».
Ранее в ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Эксперт: Запрет на поставку в Россию предметов роскоши бьет по ЕС
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«ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Во вторник Евросоюз ввел четвертый пакет антироссийских санкций, запретив экспортировать предметы роскоши.
«Новые санкции не бьют по широким слоям общества, потому что основная масса населения не покупает предметы роскоши. Поэтому очередные санкции – это хорошие воспитательные меры в отношении нашей неотесанной буржуазии. Максимум, кто страдает, – это деятели культуры. Нельзя будет купить напрямую высококачественные концертные рояли. Придется заказывать их через Молдавию или Казахстан, то есть обходным путем», – считает экономист Василий Колташов.
Более того, если российская элита будет заказывать мебель в России, а не в Италии, «то мы получим импортозамещение». «Очень хорошо, что мы избавились от одежды дорогих брендов. Она стоит дорого совершенно необоснованно. Наконец, русскую буржуазию надлежит воспитывать в протестантском духе, а не в духе нуворишей, которые сорят деньгами. Эти деньги нужно вкладывать в реальное производство, создавать рабочие места, а не покупать яхты», – добавил Колташов.
По его словам, эти санкции направлены в основном против ЕС, потому что дешевых товаров они не производят. «ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – подчеркнул собеседник.
Во вторник Евросоюз ввел четвертый санкционный пакет в отношении России, запретив экспорт духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу. Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали», «продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России». Среди прочего ЕС запретил поставки люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.
«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.
Под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс. В целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро.
Кроме того, ЕС и другие члены Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС. Таким образом, в ЕС рассчитывают, что это «приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО».
«Четвертый пакет санкций – это в основном символическая мера, политический жест для внутренней аудитории, поскольку ясно, что богатые россияне смогут достать дорогие европейские товары если не прямыми, то обходными путями. Этот рынок международный, существует масса каналов, цепочек, через которые предметы роскоши могут проходить в страны третьего мира, а оттуда в Россию», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Что касается приостановки действия режима наибольшего благоприятствования ВТО, то собеседник напомнил, что Россия всегда занимала в этой организации «оборонительную позицию». «Мы больше занимались тем, что представляет угрозу для российской экономики, чем теми новыми возможностями, которые возникают на внешних рынках. Поэтому для российской экономики это будет скорее плюсом, чем минусом. Протекционизм будет приветствоваться очень многими российскими производителями», – прогнозирует Кортунов.
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В Еврокомиссии назвали ситуацию на Украине «11 сентября для Европы»
ЕС может сократить зависимость от российских энергоресурсов, но задача является трудной, заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович в Атлантическом совете. По его словам, в ЕС начало российской операции на Украине расценили как «11 сентября для Европы».
Шефчович считает, что Россия – это «более не стратегический вызов», а «стратегическая угроза». По его словам, необходимо «остановить войну» и «работать вместе, чтобы давать не только надежду, но и заверения, гарантии того, что поможем Украине восстановиться, обеспечить экономическое процветание». «Стать тем самым магнитом для стремящихся жить в процветающем демократическом обществе, что мы смотрели бы на Украину как на участника европейской или западной семьи», – заявил он.
«Вы видели, как активизировалась Европа, какие за последние несколько дней произошли тектонические изменения. И я не говорю о санкциях, я говорю о происходящем во внешней и внутренней политики Германии», – приводит его слова ТАСС.
Он подчеркнул значение взаимодействия «США и ЕС в сфере энергетической безопасности». Шефчович рассказал, что «представил» официальным лицам США позицию ЕС в вопросах, по которым лидеры стран и правительств «достигли договоренностей».
В ЕК заявили, что страны ЕС «хотят как можно сильнее и быстрее сократить зависимость от импорта ископаемого топлива из России». Как отметил Шефчович, «это чрезвычайно трудная задача, но это возможно», необходимо развивать инфраструктуру по доставке сжиженного природного газа.
Евросоюзу потребуется 50–60 млрд кубометров природного газа из других источников, чтобы заменить поставки из России, сказал он. Европейский союз обсуждает с США планы заполнения на 90% своих хранилищ газа к началу следующей зимы в свете намерения сокращать поставки из России.
Напомним, правительство Германии объявило о планах к концу осени отказаться от российского угля, к концу года – от нефти, в перспективе – от газа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕК к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году.
ЕС запретил ввоз в Россию товаров стоимостью более 300 евро
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Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу, говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.
Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали, <...> продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России», сообщает ТАСС.
Также ЕС запретил поставки в Россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.
«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.
В частности, под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.
Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что в целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро. «Таким образом, потери Евросоюза будут не очень значительными», – пояснил он.
Новый пакет санкций введен в отношении 15 россиян: Романа Абрамовича, Германа Хана, Виктора Рашникова, Алексея Кузьмичева, Александра Михеева, Александра Шохина, Андрея Рюмина, Армена Гаспаряна, Артема Шейнина, Дмитрия Куликова, Константина Эрнста, Марины Сечиной, Сулеймана Керимова, Тиграна Худавердяна и Владимира Рашевского.
Также рестрикции распространяются на «Роснефть-Аэро», «Рособоронэкспорт», АО «НПО «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», АО «Вертолеты России», «Объединенную авиастроительную корпорацию», «Объединенную судостроительную корпорацию», «УралВагонЗавод» и Зеленодольский завода имени А. М. Горького, сообщает РИА «Новости».
СМИ: ЕС намерен ввести санкции против ряда нефтяных компаний России
Европейский союз готовится ввести новые санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть», но продолжит производить у них закупки, сообщило Рейтер со ссылкой на источник в ЕС.
При этом компании столкнутся с запретом на инвестиции, который заморозит финансирование их проектов по разработке и разведке всех видов топлива из источников в ЕС, передает ТАСС.
Сообщается, что многие правительства стран – членов сообщества попросили об исключениях, которые позволили бы компаниям ЕС продолжать покупать нефть у России. Как поясняет Рейтер, именно эта просьба привела к задержке с утверждением новых санкций, которые первоначально должны были быть одобрены в воскресенье.
Ранее в ЕС заявили о «запасных» санкциях против России.
До этого в ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Евросоюз ввел новые санкции против России
Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении России. Вводится запрет на поставку в РФ ряда товаров, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).
Также в Россию запрещено поставлять стальную продукцию, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия, передает «Коммерсант».
Кроме того, вводится запрет на новые инвестиции в сфере энергетики. Исключения сделаны для мирного атома и транспортировки энергии.
Ограничения распространяются на все инвестиции, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов. В ЕС рассчитывают, что эти меры приведут к потере Россией экспортных доходов в размере до 3,3 млрд евро.
Ранее в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
МВФ предупредил Европу о проблемах из-за ситуации на Украине
Страны Европы столкнутся с бюджетными проблемами и сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине, говорится в опубликованной в блоге Международного валютного фонда (МВФ) статье, одним из авторов которой является директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
«Правительства европейских стран также могут столкнуться с налогово-бюджетным давлением, вызванным дополнительными расходами на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты», – приводит текст статьи ТАСС.
Говоря о российской экономике, в фонде вновь заявили, что «беспрецедентные санкции против России ухудшат финансовое посредничество и торговлю, что неизбежно вызовет глубокую рецессию в стране». «Падение курса рубля подстегивает инфляцию, что еще больше снижает уровень жизни населения», – считают авторы статьи.
При этом, продолжили они, Восточная Европа столкнется с «ростом финансовых расходов и наплывом беженцев». «Хотя по мировым стандартам иностранные риски, связанные с падением российских активов, скромны, давление на развивающиеся рынки может усилиться, если инвесторы будут искать более надежные места. Аналогичным образом большинство европейских банков имеют скромные и управляемые прямые риски, связанные с Россией», – добавили в МВФ.
По его прогнозам, страны региона Кавказа и Центральной Азии «почувствуют более серьезные последствия от рецессии и санкций России». «Тесные связи между торговлей и платежными системами будут сдерживать торговлю, денежные переводы, инвестиции и туризм, негативно влияя на экономический рост, инфляцию, внешние и фискальные счета. Хотя экспортеры сырьевых товаров должны выиграть от роста мировых цен, они сталкиваются с риском сокращения экспорта энергоносителей, если санкции распространятся на трубопроводы, проходящие через Россию», – говорится в статье.
Напомним, во вторник Евросоюз в рамках очередного пакета санкций запретил поставку в Россию ряда товаров, новые инвестиции в сфере энергетики, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.
В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Однако позже председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции.
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В Кремле обвинили США и ЕС в подталкивании России к штурму крупных городов Украины
США и ЕС своими провокационными заявлениями подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины, чтобы возложить на нее ответственность за гибель мирных граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Москве обратили внимание на недавние заявления высших должностных лиц США и ЕС [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана и [верховного представителя ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозепа] Борреля о том, что, дескать, [президент РФ Владимир] Путин разочарован тем, что его войска не продвигаются вперед, как он думал, в крупных городах, включая Киев, якобы в связи с этим он, Путин, увеличивает количество целей, на которые нападает, и пытается нанести ущерб каждой части страны», – передает его слова ТАСС.
«Упомянутые высшие должностные лица США и ЕС, судя по всему, подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины с целью возложить на нашу страну ответственность за гибель мирных граждан. Мы считаем, что такая позиция является провокационной», – указал Песков.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику». Однако позже председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции для продолжения давления.
Премьер Польши призвал Евросоюз дать Киеву оружие и пообещать членство в ЕС
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Европейский союз должен в кратчайшие сроки предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и оборонительное вооружение, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве.
«ЕС должен очень быстро дать Украине статус кандидата и даже больше – должен пригласить Украину в ЕС», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
По словам Моравецкого, также Украина должна получить вооружение для обороны. «Вы должны все это иметь. Мы постараемся организовать это [оружие для обороны] со всего мира. Мы никогда не оставим вас одних. Мы будем с вами», – отметил он.
Моравецкий во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии Петром Фиалой и Словении Янезом Яншей. Делегация, которая, как сообщалось, представляет Евросоюз, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщали в Варшаве, цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. По информации польского правительства, визит готовился заранее и был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность прямой конфронтации НАТО с Россией.
Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского констатировали отсутствие быстрого ответа со стороны ЕС на заявку Киева на ускоренное вступление в Евросоюз. Кроме того, во вторник Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что Украина не войдет в НАТО.
Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует. Лидеры стран ЕС на встрече в Версале разошлись во мнении по вступлению Украины в ЕС. Это вызвало разочарование в Киеве.
Напомним также, Москва предупреждала ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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В Кремле сочли действия Запада бандитизмом на государственном уровне
Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу можно назвать только бандитизмом на государственном уровне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, то, что «коллективный Запад вытворяет» в отношении российских предпринимателей, «никак не назовешь (кроме) как бандитизмом на государственном уровне», передает ТАСС.
Он указал, что США оказывают давление на другие страны по ситуации вокруг Украины, и «подавляющее большинство стран сгибаются», но есть государства, поддерживающие Россию в данном вопросе, они «занимают свою суверенную позицию, более сбалансированную, и заявляют открыто, что считают неприемлемым какой-либо давление на себя».
Ранее в Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе.
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ЕС задумался о санкциях против Абрамовича
ЕС обсуждает введение новых персональных санкций против россиян, включая бизнесмена Романа Абрамовича, сообщают СМИ.
Financial Times пишет, что обсуждаются санкции против четырех «олигархов», семи связанных с Кремлем бизнесменов и четырех лиц, которые, по версии Европы, связаны с «кампанией по дезинформации». О санкциях планируют объявить в понедельник.
Кроме того, обсуждаются новые санкции против государственных предприятий России. В частности, речь идет о санкциях в авиастроении и судостроении, банковском секторе. Кроме того, рассматриваются запрет на импорт российского железа и сталелитейной продукции, запрет на новые инвестиционные проекты в стране и запрет на экспорт «предметов роскоши», передает РИА «Новости».
Напомним, Великобритания в четверг расширила введенные против России санкции, включив в черный список еще семерых россиян, в том числе Абрамовича. Английская премьер-лига отстранила российского бизнесмена от управления футбольным клубом «Челси». Вклады Абрамовича заблокировали в хедж-фондах США.
Постпреды ЕС согласовали четвертый пакет антироссийских санкций
Четвертый по счету пакет антироссийских санкций против физлиц и организаций, связанных с военным конфликтом на Украине, согласовали постоянные представители стран-членов Евросоюза, говорится в заявлении французской миссии, председательствующей в Совете ЕС.
«Постпреды в координации с международными партнерами утвердили четвертый пакет санкций, нацеленных против физлиц и организаций, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики», – говорится в сообщении французской миссии в Twitter, передает РИА «Новости».
Постпреды также согласовали обращение во Всемирную торговую организацию с требованием о приостановке рассмотрения кандидатуры Белоруссии на присоединение, а также приостановке для России режима наибольшего благоприятствования.
Ранее сообщалось, что Европейский союз готовится ввести новые санкции против российских нефтяных компаний Роснефть, Транснефть и Газпромнефть, но продолжит производить у них закупки.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
Президент России Владимир Путин заявил о способности страны решить все экономические проблемы.
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Посол России назвал способ быстрого снижения цен на газ в Европе
Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, а для быстрого снижения цен на газ в ЕС необходимо запустить «Северный поток – 2», заявил российский посол во Франции Алексей Мешков.
«Россия полностью выполняет, несмотря на жесточайшие санкции, введенные против нас, свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу», – цитирует РИА «Новости» Мешкова.
При этом посол подчеркнул, что для быстрого снижения цен на газ в Европе необходимо запустить российский газопровод «Северный поток – 2».
Также посол подчеркнул, что президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут серьезный диалог для разрешения кризиса на Украине, общение лидеров будет продолжено, передает ТАСС.
Ранее вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что Россия полностью выполняет обязательства по поставкам нефти и газа в Европу и не имеет никакого отношения к взлету цен на энергоресурсы на мировом рынке, это стало следствием безответственных заявлений европейских политиков. Он также обратил внимание, что контракт на транзит газа через Украину исполняется российской стороной на 100%, поставки газа через территорию Украины были увеличены до 109 млн кубометров в сутки, что эквивалентно примерно 40 млрд кубометров в год.
Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Квази Квартенг заявил, что Великобритания откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. МИД Британии призвала Европу распространить санкции на нефть и газ из России.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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