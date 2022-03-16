Чижов назвал Евросоюз державой двойных стандартов

Большинство направлений во взаимодействии России и Евросоюза сейчас заморожены, но ни одно из них не заморожено навсегда, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов подчеркнул, что степень взаимозависимости России и стран Евросоюза в первую очередь в торгово-экономической области «достаточно высока», чтобы односторонние действия ЕС санкционного характера могли пройти «безболезненно для самих организаторов» и они могли «полностью герметично изолировать Россию от ее европейских соседей», приводит слова дипломата ТАСС.

«Сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически большинство направлений нашего взаимодействия с Евросоюзом заморожено, но, правда, ни одно из них не заморожено навсегда. Такой формулировки никто не употреблял», – сказал Чижов.

Он назвал ЕС сейчас «сверхдержавой двойных стандартов».

«Достаточно давно уже Евросоюз сам себя называл «сверхдержавой образа жизни», имея в виду, что главное достижение всей евроинтеграции – это высокий уровень жизни для жителей своей страны. Сейчас я бы назвал ЕС сверхдержавой двойных стандартов», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также он добавил, что сейчас потребители в ЕС начали сталкиваться с серьезными проблемами из-за наблюдаемого роста цен на энергоносители и продовольствие.

«Можно наблюдать здесь, в западной части нашего Европейского континента, потребителей, рядовых людей, которые сталкиваются с серьезными проблемами в части роста цен, в том числе на энергоносители, но не только. Начинают появляться проблемы и с продовольствием», – сказал дипломат.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Евросоюз и США начали вводить против России санкции, затрагивающие различные сферы жизни. Так, 15 марта Европейский союз объявил о новых санкциях в отношении России. Вводится запрет на поставку в Россию ряда товаров.

Ранее в связи с событиями на Украине США ввели санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.