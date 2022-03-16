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В Кремле констатировали крах святости частной собственности на Западе
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении российских предпринимателей демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасть ведения там бизнеса.
Песков заявил, что «многие ведущие предприниматели страны по сути являются и международными предпринимателями», их компании «действуют по всему миру и имеют абсолютный международный статус», потому «то, что вот коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовешь, как бандитизмом на государственном уровне», передает РИА «Новости».
«Конфискация их имущества, аресты самолетов, собственности, принадлежащей им. Это вот отчетливо демонстрирует ну, наверное, крах, крах вот этой святости частной собственности и частного бизнеса. И демонстрирует, ну, наверное, опасность ведения бизнеса там», – подчеркнул он.
Ранее в США предложили отнимать яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.
В ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса
Министры финансов стран Евросоюза обеспокоены риском возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому кризису, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Существуют искренние опасения среди министров финансов по поводу риска кризиса продовольствия в дополнение к энергетическому кризису, который у нас уже есть», – цитирует РИА «Новости» Ле Мэра.
Напомним, ранее во вторник британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Запад в случае отказа от российских энергоносителей ожидают «трудные времена», но отказ от углеводородов в целом возможен.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о газовом бунте в Евросоюзе против США и Британии, а также отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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ЕС запретил поставлять в Россию черную икру
Евросоюз запретил экспорт в Россию предметов роскоши, перечень которых опубликован в Официальном журнале ЕС, помимо прочего под запрет попали поставки в Россию черной икры, трюфелей и сигар.
«Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, предметы роскоши (. . .) любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России или для использования в России», – говорится в публикации, сообщает «Интерфакс».
В перечень вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи.
Перечень запрещенных предметов на ввоз в Россию составляет 14 страниц.
Ранее сообщалось, что Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу.
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Эксперт: Запрет на поставку в Россию предметов роскоши бьет по ЕС
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«ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов. Во вторник Евросоюз ввел четвертый пакет антироссийских санкций, запретив экспортировать предметы роскоши.
«Новые санкции не бьют по широким слоям общества, потому что основная масса населения не покупает предметы роскоши. Поэтому очередные санкции – это хорошие воспитательные меры в отношении нашей неотесанной буржуазии. Максимум, кто страдает, – это деятели культуры. Нельзя будет купить напрямую высококачественные концертные рояли. Придется заказывать их через Молдавию или Казахстан, то есть обходным путем», – считает экономист Василий Колташов.
Более того, если российская элита будет заказывать мебель в России, а не в Италии, «то мы получим импортозамещение». «Очень хорошо, что мы избавились от одежды дорогих брендов. Она стоит дорого совершенно необоснованно. Наконец, русскую буржуазию надлежит воспитывать в протестантском духе, а не в духе нуворишей, которые сорят деньгами. Эти деньги нужно вкладывать в реальное производство, создавать рабочие места, а не покупать яхты», – добавил Колташов.
По его словам, эти санкции направлены в основном против ЕС, потому что дешевых товаров они не производят. «ЕС пытается сделать то, что нам самим нужно сделать давно, – уменьшить закупки европейских товаров», – подчеркнул собеседник.
Во вторник Евросоюз ввел четвертый санкционный пакет в отношении России, запретив экспорт духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу. Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали», «продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России». Среди прочего ЕС запретил поставки люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.
«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.
Под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс. В целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро.
Кроме того, ЕС и другие члены Всемирной торговой организации (ВТО) договорились отказать российским товарам и услугам в режиме наибольшего благоприятствования на рынках ЕС. Таким образом, в ЕС рассчитывают, что это «приостановит значительные преимущества, которыми Россия пользуется как член ВТО».
«Четвертый пакет санкций – это в основном символическая мера, политический жест для внутренней аудитории, поскольку ясно, что богатые россияне смогут достать дорогие европейские товары если не прямыми, то обходными путями. Этот рынок международный, существует масса каналов, цепочек, через которые предметы роскоши могут проходить в страны третьего мира, а оттуда в Россию», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Что касается приостановки действия режима наибольшего благоприятствования ВТО, то собеседник напомнил, что Россия всегда занимала в этой организации «оборонительную позицию». «Мы больше занимались тем, что представляет угрозу для российской экономики, чем теми новыми возможностями, которые возникают на внешних рынках. Поэтому для российской экономики это будет скорее плюсом, чем минусом. Протекционизм будет приветствоваться очень многими российскими производителями», – прогнозирует Кортунов.
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ЕС запретил ввоз в Россию товаров стоимостью более 300 евро
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Евросоюз запретил ввоз в Россию духов, алкоголя, бытовой техники, одежды, а также других товаров стоимостью более 300 евро за единицу, говорится в Официальном журнале ЕС, в котором опубликованы соответствующие нормативные акты.
Кроме того, «запрещены прямые или косвенные поставки продукции из железа и стали, <...> продажа, поставки и экспорт предметов роскоши физическим и юридическим лицам в России или для использования в России», сообщает ТАСС.
Также ЕС запретил поставки в Россию люксовых автомобилей дороже 50 тыс. евро и мотоциклов дороже 5 тыс. евро.
«Это наше послание, которое говорит о том, что санкции направлены против состоятельных россиян, связанных с властью. Обычные россияне должны иметь возможность приобретать товары», – указали в ЕС.
В частности, под санкциями оказываются музыкальные инструменты дороже 1500 евро, дорогая звукозаписывающая аппаратура, домашняя техника, коллекционные монеты, а также деликатесы, алкоголь, духи, сумки класса люкс.
Высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что в целом экспорт люксовых товаров за пределы ЕС оценивается в 80 млрд евро ежегодно, такой экспорт в Россию составлял до 3,53 млрд евро. «Таким образом, потери Евросоюза будут не очень значительными», – пояснил он.
Новый пакет санкций введен в отношении 15 россиян: Романа Абрамовича, Германа Хана, Виктора Рашникова, Алексея Кузьмичева, Александра Михеева, Александра Шохина, Андрея Рюмина, Армена Гаспаряна, Артема Шейнина, Дмитрия Куликова, Константина Эрнста, Марины Сечиной, Сулеймана Керимова, Тиграна Худавердяна и Владимира Рашевского.
Также рестрикции распространяются на «Роснефть-Аэро», «Рособоронэкспорт», АО «НПО «Высокоточные комплексы», «Курганмашзавод», АО «Вертолеты России», «Объединенную авиастроительную корпорацию», «Объединенную судостроительную корпорацию», «УралВагонЗавод» и Зеленодольский завода имени А. М. Горького, сообщает РИА «Новости».
Американец превысил скорость на дороге и обвинил в этом Путина
Водитель легковой автомашины в американском штате Флорида объяснил превышение скоростного режима на дороге тем, что президент России Владимир Путин собрался «начать ядерную войну против всего мира».
Задержанный водитель изначально заявил шерифу, что только что получил машину и пытался отключить в ней спортивный режим, из-за которого якобы и превысил скорость, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.
После того, как этот аргумент не сработал, он решил прибегнуть к другому.
«Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну против всего мира, и я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», – заявил автолюбитель.
Мужчина получил два штрафа за нарушение правил дорожного движения.
В Белом доме отреагировали на ответные санкции России
Представители американского руководства, попавшие в ответные санкционные списки России, не планировали визиты и не имеют в стране счетов, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что никто из внесенных в список не планировал туристические поездки в Россию, а также не обладают банковскими счетами, к которым можно закрыть доступ, приводит слова Псаки РИА «Новости».
Псаки отметила, что страна продолжит продвигаться вперед.
Ранее сообщалось, что Россия 15 марта ввела ответные санкции в отношении США, опубликовав «стоп-лист» из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.
Власти США призвали блогеров TikTok винить Путина в росте цен на бензин
Американская администрация попросила блогеров из TikTok обвинить российского президента Владимира Путина в росте цен на топливо в Соединенных Штатах, сообщают американские телеканалы.
Блогер Элли Цайлер, ранее не интересовавшаяся политикой, в одном из недавних клипов заявила, что в повышении цен на бензин в США виноват Путин, передает ТАСС со ссылкой на Fox Business.
До этого Washington Post заявляло, что Белый дом провел брифинг по ситуации на Украине для блогеров TikTok. «Его действиями, президента Путина, вызван рост цен на бензин», – заявляла в ходе брифинга представитель администрации Джен Псаки.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала, что администрация Байдена пытается оправдать грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо в стране «Путинским налогом».
МВФ предупредил Европу о проблемах из-за ситуации на Украине
Страны Европы столкнутся с бюджетными проблемами и сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине, говорится в опубликованной в блоге Международного валютного фонда (МВФ) статье, одним из авторов которой является директор европейского департамента МВФ Альфред Каммер.
«Правительства европейских стран также могут столкнуться с налогово-бюджетным давлением, вызванным дополнительными расходами на энергетическую безопасность и оборонные бюджеты», – приводит текст статьи ТАСС.
Говоря о российской экономике, в фонде вновь заявили, что «беспрецедентные санкции против России ухудшат финансовое посредничество и торговлю, что неизбежно вызовет глубокую рецессию в стране». «Падение курса рубля подстегивает инфляцию, что еще больше снижает уровень жизни населения», – считают авторы статьи.
При этом, продолжили они, Восточная Европа столкнется с «ростом финансовых расходов и наплывом беженцев». «Хотя по мировым стандартам иностранные риски, связанные с падением российских активов, скромны, давление на развивающиеся рынки может усилиться, если инвесторы будут искать более надежные места. Аналогичным образом большинство европейских банков имеют скромные и управляемые прямые риски, связанные с Россией», – добавили в МВФ.
По его прогнозам, страны региона Кавказа и Центральной Азии «почувствуют более серьезные последствия от рецессии и санкций России». «Тесные связи между торговлей и платежными системами будут сдерживать торговлю, денежные переводы, инвестиции и туризм, негативно влияя на экономический рост, инфляцию, внешние и фискальные счета. Хотя экспортеры сырьевых товаров должны выиграть от роста мировых цен, они сталкиваются с риском сокращения экспорта энергоносителей, если санкции распространятся на трубопроводы, проходящие через Россию», – говорится в статье.
Напомним, во вторник Евросоюз в рамках очередного пакета санкций запретил поставку в Россию ряда товаров, новые инвестиции в сфере энергетики, передачу технологий и финансовые услуги, связанные с разведкой и добычей энергоресурсов.
В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Однако позже председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готов ввести новые санкции.
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Премьер Польши призвал Евросоюз дать Киеву оружие и пообещать членство в ЕС
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Европейский союз должен в кратчайшие сроки предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС и оборонительное вооружение, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам переговоров с украинскими властями в Киеве.
«ЕС должен очень быстро дать Украине статус кандидата и даже больше – должен пригласить Украину в ЕС», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.
По словам Моравецкого, также Украина должна получить вооружение для обороны. «Вы должны все это иметь. Мы постараемся организовать это [оружие для обороны] со всего мира. Мы никогда не оставим вас одних. Мы будем с вами», – отметил он.
Моравецкий во вторник прибыл в Киев на поезде вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии Петром Фиалой и Словении Янезом Яншей. Делегация, которая, как сообщалось, представляет Евросоюз, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщали в Варшаве, цель визита – подтверждение безоговорочной поддержки Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета помощи украинскому государству и обществу. По информации польского правительства, визит готовился заранее и был согласован с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Информация о визите была передана в НАТО, ОБСЕ и ООН.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил возможность прямой конфронтации НАТО с Россией.
Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского констатировали отсутствие быстрого ответа со стороны ЕС на заявку Киева на ускоренное вступление в Евросоюз. Кроме того, во вторник Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что Украина не войдет в НАТО.
Напомним, Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия Украины в ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует. Лидеры стран ЕС на встрече в Версале разошлись во мнении по вступлению Украины в ЕС. Это вызвало разочарование в Киеве.
Напомним также, Москва предупреждала ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
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Россия в начале года увеличила вложения в госбумаги США до 4,5 млрд долларов
Россия в начале 2022 года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги Соединенных Штатов. В январе они выросли до 4,503 млрд долларов, следует из отчетности американского минфина.
Доля долгосрочных облигаций при этом составила 2 млн долларов, краткосрочных – 4,501 млрд долларов, пишет «Коммерсант».
В тройке крупнейших держателей госбумаг США остаются Япония (1,303 трлн долларов), Китай (1,06 трлн долларов) и Великобритания (608,8 млрд долларов). На четвертом месте расположился Люксембург (310 млрд долларов), на пятом – Ирландия (308 млрд долларов).
Напомним, российские вложения в американские гособлигации достигали максимума (176,3 млрд долларов) в октябре 2010 года. В апреле 2018-го после очередного раунда санкций Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций. К марту 2020 года вложения России достигли минимальных 3,9 млрд долларов.
Ранее рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте. В прошлую субботу рейтинговое агентство S&P понизило суверенные кредитные рейтинги России и Украины.
Китай потребовал обеспечить полную прозрачность деятельности биолабораторий США
Китайские власти требуют от Соединенных Штатов обеспечить полную прозрачность деятельности американских военных биолабораторий, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«Мы в очередной раз настаиваем, чтобы США обеспечили полную прозрачность своих действий, связанных с биологическими военными технологиями», – передает ТАСС его комментарий на вопрос о том, как оценивает китайское внешнеполитическое ведомство попытки Вашингтона уйти от ответственности на фоне американской военно-биологической деятельности на Украине.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
Напомним, Китай уже призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Госдеп обещал не заменять поставки российской нефти в США на иранскую
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Власти Соединенных Штатов не будут стремиться заменить поставки российской нефти иранской, вне зависимости от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Будет СВПД или нет, наша позиция относительно запрета на иранскую нефть не изменится. Мы не станем заменять российскую нефть иранской. Это не будет рассматриваться», – приводит слова представителя американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Чтобы Иран был перманентно лишен возможности получить ядерное оружие, в одинаковой степени отвечает и нашим интересам, и интересам России», – выразил мнение Прайс.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
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РФ потребует рассмотреть вопрос лабораторий на Украине в рамках конвенции о биооружии
Россия будет требовать рассмотрения вопроса об американских биолабораториях в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, что российская сторона будет требовать «рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в КБТО», передает ТАСС.
«Во-вторых, будем с удвоенной, утроенной энергией добиваться того, чтобы американцы прекратили блокировать наше предложение, внесенное еще 20 лет назад, о необходимости создать при этой Конвенции специальный механизм верификации любых тревожных сообщений о том, что где-то появляются препараты, из которых можно сделать биологическое оружие», – добавил он.
Ранее Китай призвал США объяснить военно-биологическую деятельность на Украине.
До этого заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на фоне заявлений Москвы о военных биологических программах на Украине рекомендовала задействовать пятую и шестую статьи КБТО.
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации по теме военно-биологических программ США на Украине заявил, что Пентагон рекомендовал Киеву в случае любых инцидентов с биолабораториями незамедлительно обвинить в случившемся ВС РФ.
Названа дата саммита НАТО по Украине с участием Байдена
Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоится 24 марта, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.
«Я созвал экстренный саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы обсудим вторжение России на Украину, нашу твердую поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживающей и оборонной способности НАТО», – заявил генсек НАТО, передает его слова со ссылкой на соцсети РИА «Новости».
В Белом доме подтвердили участие в саммите президента США Джо Байдена. «На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку России на Украину», – сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».