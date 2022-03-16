Памфилова поблагодарила коллег за помощь беженцам Донбасса

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что многие из числа сотрудников ЦИК оказывают помощь беженцам с Донбасса.

«Мы сегодня все вместе, за одним столом, плечом к плечу, как и вся избирательная система России, как и вся наша большая страна. Горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей Великой Страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие духом, обладающие благородным чувством гражданского долга и высочайшей ответственности!» – приводятся ее слова в Telegram-канале ЦИК.

«Я знаю, что многие из вас, помимо своих должностных обязанностей, обладая великим даром добросердечия и великодушия, занимаются благотворительностью и сейчас помогают беженцам с Донбасса. Низкий вам поклон за это!» – заключила Памфилова.

Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 204 тыс. человек.