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Памфилова поблагодарила коллег за помощь беженцам Донбасса
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что многие из числа сотрудников ЦИК оказывают помощь беженцам с Донбасса.
«Мы сегодня все вместе, за одним столом, плечом к плечу, как и вся избирательная система России, как и вся наша большая страна. Горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей Великой Страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие духом, обладающие благородным чувством гражданского долга и высочайшей ответственности!» – приводятся ее слова в Telegram-канале ЦИК.
«Я знаю, что многие из вас, помимо своих должностных обязанностей, обладая великим даром добросердечия и великодушия, занимаются благотворительностью и сейчас помогают беженцам с Донбасса. Низкий вам поклон за это!» – заключила Памфилова.
Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию из Донбасса и с Украины беженцев превысило 204 тыс. человек.
Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Стало известно о похищении украинскими военными детей в Славянске
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Украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей, передает РИА «Новости».
«В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14.00 по киевскому времени (15.00 мск)», – добавили в штабе.
Напомним, Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
ВСУ обстреляли Макеевку из ракетного комплекса «Точка-У»
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Вооруженные силы Украины вновь применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» при обстреле Донецкой народной республики, в результате пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативной информации, противник снова применил тактический ракетный комплекс «Точка-У». Пострадал микрорайон «Солнечный» в Макеевке, повреждено остекление близлежащих домов, зафиксировано возгорание двух магазинов», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарлю Мишелю на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведшего к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
Войска ЛНР начали бой в Северодонецке
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Группировка войск ЛНР ведет наступательные действия в Северодонецке, бой идет в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города, заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Группировка войск Луганской народной республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он добавил, что подразделения ДНР взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое.
Ранее подразделения народной милиции ЛНР обеспечили жителям города Рубежное безопасный выход из-под обстрелов.
Президент Украины Владимир Зеленский 15 марта заявил, что новым командующим силовой операцией Киева в Донбассе назначен Эдуард Москалев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В Каракасе прошла акция в поддержку спецоперации на Украине
В столице Венесуэлы – Каракасе – прошла акция в поддержку российской спецоперации на Украине, сообщили в посольстве России.
Акция состоялась во вторник «в связи с проводимой специальной военной операцией на Украине и борьбе против нацизма в этой стране», пишут «Известия».
Отмечается, что участники акции выстроились в виде буквы Z, которая стала символом российской операции.
Поддержать Россию пришли около 50 человек, среди них члены Ассоциации выпускников советских и российских вузов «РедВенРус», венесуэльские студенты, активисты и некоторые соотечественники.
«Мы хотим выразить нашу поддержку ребятам, которые сейчас борются с фашизмом и нацизмом на Украине», – поделился один из участников акции.
Ранее в Сирии прошли митинги в поддержку российской спецоперации на Украине.
Добровольцы из США захотели воевать на стороне Донбасса
Более 20 тыс. добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч – это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «Соловьев Live».
По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.
Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится «в очень обозримом будущем» и начнется восстановление.
Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.
Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.
Ранее президент Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что небольшая группа сирийских добровольцев планирует приехать на Украину для участия в российской спецоперации.
Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин обратил внимание главы Евросовета на игнорирование ЕС ракетного удара по ДНР
Президент России Владимир Путин обратил внимание председателя европейского совета Шарля Мишеля на то, что руководство ЕС проигнорировало действия украинских военных, обстрелявших Донецк ракетой, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России обратил особое внимание, что руководство Евросоюза, публично оценивая происходящее, проигнорировало вчерашнюю преступную и бесчеловечную акцию украинских военных – ракетный удар по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Напомним, ракетный удар был нанесен 14 марта, в результате чего скончались 20 человек, еще 36 получили ранения. Глава ДНР Денис Пушилин позже рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ребенок пострадал при обстреле Макеевки ракетой ВСУ «Точка-У»
При обстреле Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По предварительной информации, в Макеевке четверо пострадавших, в том числе ребенок. Сведения о последствиях атаки продолжают поступать», – приводит слова источника в представительстве ДНР в СЦКК ТАСС.
Во вторник вечером микрорайон «Солнечный» в Макеевке пострадал при обстреле ДНР Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» .
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарля Мишеля на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведший к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
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В Донецке назвали число погибших в ДНР с 17 февраля мирных жителей
С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля погибли 49 мирных жителей Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«По данным представительства ДНР в СЦКК, с 17.02.2022 по состоянию на 23.30 (время совпадает с московским) 15.03.2022, за 27 дней эскалации со стороны Вооруженных сил Украины, погибли 49 мирных жителей, за текущие сутки – двое», – приводит ТАСС данные представительства ДНР в СЦКК. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 237 мирных жителей, в том числе 15 детей, за текущие сутки ранены 11 человек.
Согласно данным представительства, были повреждены 1146 жилых домостроений, 330 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 19 медицинских учреждений, 44 образовательных учреждения, 53 объекта социального обеспечения, 19 объектов критической инфраструктуры, 197 объектов электро-, водо- и газоснабжения, 189 транспортных средств.
«СЦКК зафиксировано 1118 фактов ведения огня. Горловское направление – 427, Донецкое направление – 454, Мариупольское направление – 237. Из них с применением тяжелого вооружения – 959», – указали в ДНР.
Всего украинской армией по территории республики выпущено 13863 боеприпаса различного калибра, включая 17 ракет тактического комплекса «Точка-У» и 562 ракеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», проинформировали в Донецке.
Накануне вечером при обстреле Донецкой Народной Республики Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Макеевке, предварительно, пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Кроме того, 14 марта по жилому кварталу в центре Донецка со стороны ВСУ был нанесен ракетный удар с использованием кассетного боеприпаса, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений; всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших.
Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Кремле выразили разочарование в связи с молчанием лидеров ЕС и США после обстрела Донецка
Кремль разочарован тем, что лидеры ЕС и США ничего не говорили об обстреле украинскими националистами Донецка и гибели мирных жителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Я хочу и ваше внимание обратить и самому сказать, что на самом деле мы весьма и весьма разочарованы тем, что ни европейские лидеры, ни моя коллега [представитель Белого дома Джен] Псаки, ни ее руководитель и президент США Байден, ни лидеры международных организаций, ни руководство НАТО, ни вчера, ни сегодня не говорили ничего о Донецке. И ничего не говорили о тех невинных гражданских людях, которые погибли от ракеты, которую выпустили вооруженные силы Украины. И не говорили они об ужасах, которые творятся в Донецке, и никого не осуждали», – передает его слова РИА «Новости».
Песков отметил, что он не намерен давать никакую оценку этому: «Я просто хочу это констатировать и призвать всех обратить на это внимание».
Напомним, число жертв удара вооруженных сил Украины по центру Донецка выросло до 21, один пострадавший умер в больнице, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Группу жителей Рубежного удалось эвакуировать силами ЛНР
Подразделения народной милиции ЛНР обеспечили жителям города Рубежное безопасный выход из-под обстрелов, сообщил официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
Филипоненко сообщил, что «в ходе продвижения на Северодонецком направлении, в частности на участке Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, военнослужащие народной милиции по ходу освобождения территорий оказывают всестороннюю поддержку местному населению», передает РИА «Новости».
«Сегодня был организован гуманитарный коридор и вывоз из-под обстрелов местных жителей (Рубежного), которые находились там буквально в заложниках ситуации. Украинская армия эвакуироваться им не позволяла», – заявил он.
Филипоненко уточнил, что в данный момент несколько семей с детьми, которых удалось эвакуировать, находятся в Луганске.
«Они (украинские военнослужащие) сидели просто в наших квартирах, выселяли нас военнослужащие, по закону, говорят, так разрешено. Они выселяли людей – идите куда хотите. Шли и прятались, где была возможность», – рассказала эвакуированная жительница Рубежного Оксана.
По ее словам, украинские власти не предлагали никакой возможности эвакуироваться и не оказывали помощи. Покинуть Рубежное удалось, когда в город вошли силы ЛНР.
Ранее сообщалось, что в Россию из Донбасса и Украины прибыли почти 250 тыс. человек.
ВСУ обстреляли Михайловку в ДНР из минометов
Украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Михайловка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СЦКК сообщило в Telegram-канале, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.00 – населенный пункт Троицкое – населенный пункт Михайловка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров».
Ранее ВСУ обстреляли Макеевку из ракетного комплекса «Точка-У».
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарлю Мишелю на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведшего к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
За сутки в ДНР из-за обстрелов погибли два мирных жителя
За прошедшие сутки в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли два мирных жителя, ранены 11 человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«За прошедшие сутки погибли 2 мирных жителя, ранены 11 мирных жителей, из них четверо – с ранее освобожденных ВС ДНР территорий», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 23 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», – добавили там.
Отмечается, что украинские войска применили 179 единиц боеприпасов.
По данным представительства, в 8.35 по населенному пункту Гольмовский со стороны населенному пункта Дача было выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. По Еленовке со стороны Новомихайловки выпустили пять снарядов калибром 122 мм.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
СК завел дела об обстрелах ВСУ жилых районов Донбасса
Российские следователи возбудили два новых уголовных дела после обстрелов населенных пунктов республик Донбасса, сообщили в Следственном комитете России.
«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступления... «жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ» в связи с обстрелами украинскими военными объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах ЛНР и ДНР», – сообщается на сайте ведомства.
Следователи выяснили, что с 13 по 15 марта ВСУ и другие украинские воинские формирования, выполняя преступные приказы командиров, умышленно провели массированные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелого вооружения с высоким поражающим свойством по объектам гражданской инфраструктуры, не являющимися военными целями. Эти обстрелы проводились по городам Первомайск, Стаханов и Ирмино, поселках Калиново и Золотое-5 ЛНР, а также в городах Донецк, Горловка, Докучаевск, Макеевка, Ясиноватая, Волноваха и Мариуполь, поселке городского типа Еленовка, Новоазовском районе ДНР.
«От попадания и разрыва снарядов в городе Первомайск и пгт Калиново разрушены и повреждены помещение магазина «Свитанок», хозяйственные постройки и жилые дома, а также высоковольтная линия, в результате чего более 7 тыс. абонентов остались без электроснабжения, а два мирных жителя, не участвующих в конфликте, получили ранения», – указали в СК.
Еще два мирных жителя пострадали при обстреле Докучаевска и Еленовки, трое – при обстреле Волновахи, двое – при обстреле Мариуполя. В Новоазовском районе пострадала девочка 2014 года рождения. В Ясиноватой же погиб мирный житель.
В понедельник украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». Ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. Обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».