Добровольцы из США захотели воевать на стороне Донбасса

Более 20 тыс. добровольцев, в том числе из США, готовы участвовать в операции в Донбассе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас на месте справляемся своими силами при огневой поддержке России. Добровольцев сейчас более 20 тысяч – это те, кто попали в центральный аппарат наш, непосредственно для того, чтобы можно было обратиться, когда понадобится, за их поддержкой», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «Соловьев Live».

По его словам, список стран, откуда добровольцы предлагают поддержку, весьма обширный.

Глава ДНР подчеркнул, что освободительная операция в Донбассе завершится «в очень обозримом будущем» и начнется восстановление.

Пушилин добавил, что территория ДНР не самая маленькая по меркам европейских государств, кроме того, республика имеет выход к морю.

Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.

Ранее президент Владимир Путин согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий. Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что небольшая группа сирийских добровольцев планирует приехать на Украину для участия в российской спецоперации.

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что привлечение российских добровольцев к участию в специальной военной операции на Украине не рассматривается.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.