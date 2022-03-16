На второй конкурс президентских грантов в 2022 году поступило более 11 тыс. проектов

Политолог сказал об позиции Китая в отношении России

«Китай и США договорились способствовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, потому что они бьют по интересам обеих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее советник президента США Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КП Китая Цзечи.

«Китай отправил на встречу с помощником президента США Джейком Салливаном не министра иностранных дел, а жесткого переговорщика – главу канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи. Это говорит о политическом, а не дипломатическом характере переговоров. Цзечи – один из самых влиятельных людей в Китае. И, кстати, к России относится позитивно», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его словам, в беседе Цзечи заявил, что КНР и США не смогут решать нынешние геополитические вопросы без выполнения ряда требований Пекина. «Судя по всему, Цзечи потребовал отмены тарифных ограничений для китайских товаров, доступ на американский рынок китайских технологий, восстановления торгово-экономического баланса, а также прекращение давления на Китай и попыток стимулировать военный конфликт вокруг Тайваня», – сказал эксперт.

Представитель КНР также потребовал от США прекращения любой поддержки протестной деятельности в Гонконге и открытой проверки американских биолабораторий по всему миру, уверен аналитик.

Эксперт напомнил, что на кону стоят огромные цифры: торговый оборот США и Китая за 2021 год составил 750 млрд долларов, а Китая с Россией – 146 млрд долларов. «Китай не хочет разрыва торговых и технологических отношений с США. Но и США зависят от китайских поставок, ни одна страна не может заменить Китай», – указал он.

При это китайские интересы прочно связаны в том числе и с Россией, поэтому не стоит ожидать, что Пекин будет ими поступаться. «Китай намерен продвигать свой киберюань, и Россия здесь очень подходящий клиент, хоть США и не хотят, чтобы Китай вышел из долларовой сферы. При этом Китай сейчас занимает выжидательную позицию, пока не стабилизируется рубль, и можно будет возобновить переговоры о поставках товаров в Россию», – отметил Маслов.

Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.

Цзечи призвал «содействовать началу соответствующими сторонами равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе для отстаивания европейского и глобального мира на базе принципа неделимости безопасности». Китай призвал международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.

При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.

Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».

«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».

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