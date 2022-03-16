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ВСУ обстреляли Михайловку в ДНР из минометов
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Украинские войска выпустили десять мин калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Михайловка в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
СЦКК сообщило в Telegram-канале, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.00 – населенный пункт Троицкое – населенный пункт Михайловка: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров».
Ранее ВСУ обстреляли Макеевку из ракетного комплекса «Точка-У».
Во вторник президент России Владимир Путин указал председателю европейского совета Шарлю Мишелю на игнорирование Евросоюзом ракетного удара по жилому кварталу в центре Донецка с использованием кассетного боеприпаса, приведшего к многочисленным жертвам среди гражданского населения.
В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
.
Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
Политолог сказал об позиции Китая в отношении России
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«Китай и США договорились способствовать скорейшему прекращению боевых действий на Украине, потому что они бьют по интересам обеих стран», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Маслов. Ранее советник президента США Салливан провел встречу с главой канцелярии комиссии ЦК КП Китая Цзечи.
«Китай отправил на встречу с помощником президента США Джейком Салливаном не министра иностранных дел, а жесткого переговорщика – главу канцелярии комиссии ЦК КПК Ян Цзечи. Это говорит о политическом, а не дипломатическом характере переговоров. Цзечи – один из самых влиятельных людей в Китае. И, кстати, к России относится позитивно», – сказал директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.
По его словам, в беседе Цзечи заявил, что КНР и США не смогут решать нынешние геополитические вопросы без выполнения ряда требований Пекина. «Судя по всему, Цзечи потребовал отмены тарифных ограничений для китайских товаров, доступ на американский рынок китайских технологий, восстановления торгово-экономического баланса, а также прекращение давления на Китай и попыток стимулировать военный конфликт вокруг Тайваня», – сказал эксперт.
Представитель КНР также потребовал от США прекращения любой поддержки протестной деятельности в Гонконге и открытой проверки американских биолабораторий по всему миру, уверен аналитик.
Эксперт напомнил, что на кону стоят огромные цифры: торговый оборот США и Китая за 2021 год составил 750 млрд долларов, а Китая с Россией – 146 млрд долларов. «Китай не хочет разрыва торговых и технологических отношений с США. Но и США зависят от китайских поставок, ни одна страна не может заменить Китай», – указал он.
При это китайские интересы прочно связаны в том числе и с Россией, поэтому не стоит ожидать, что Пекин будет ими поступаться. «Китай намерен продвигать свой киберюань, и Россия здесь очень подходящий клиент, хоть США и не хотят, чтобы Китай вышел из долларовой сферы. При этом Китай сейчас занимает выжидательную позицию, пока не стабилизируется рубль, и можно будет возобновить переговоры о поставках товаров в Россию», – отметил Маслов.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
Цзечи призвал «содействовать началу соответствующими сторонами равноправного диалога для поиска и выстраивания сбалансированного, эффективного, устойчивого механизма безопасности в Европе для отстаивания европейского и глобального мира на базе принципа неделимости безопасности». Китай призвал международное сообщество оказывать содействие переговорам России и Украины для скорейшего урегулирования ситуации.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
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Глава МИД Ирана сообщил о просьбе Кулебы передать послание Лаврову
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать главе МИД России Сергею Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины.
Абдоллахиан заявил по итогам переговоров с Лавровым, что накануне он «провел очень продолжительный разговор с министром иностранных дел Украины, и он меня попросил передать господину Лаврову такое послание, что Украина выступает за прекращение войны и концентрации на политическом урегулировании», передает РИА «Новости».
«Понимая важные корни этих событий, считаем, что это нужно урегулировать политическим путем. Мы против войны в Афганистане, Йемене и других странах. Мы не считаем, что война является решением на Украине (...) корни этих событий мы понимаем и те переговоры, которые прошли между моим коллегой Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины (...) они продолжаются по видеоконференции, мы поддерживаем», – сказал глава МИД Ирана.
Он также заявил, что события на Украине не влияют на переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, «Россия не создает никаких препон для достижения этой договоренности».
В свою очередь, Лавров заявил, что принял приглашение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана посетить Тегеран: «Приглашение принято. Сроки мы согласуем в ближайшее время».
Напомним, что глава МИД Ирана находится с визитом в Москве.
Москва запросила у Вашингтона письменные гарантии как минимум на уровне госсекретаря, что ситуация с санкциями не отразится на ее сотрудничестве с Тегераном.
Народная милиция ДНР сообщила о «денацификации» 53-й бригады ВСУ
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Народная милиция Донецкой народной республики сообщила о «денацификации» 53-й бригады украинских войск на Мариупольском направлении, которая понесла масштабные потери.
«По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями», – говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Cпецназ ликвидировал под Киевом высокопоставленных офицеров разведки ГУР
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Российский спецназ ликвидировал под Киевом двух высокопоставленных сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщил близкий к силовым структурам России источник.
«Бойцами подразделения специального назначения России под Киевом ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол», – приводит слова источника ТАСС.
Он сообщил, что Сайчук в 2014 году принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, проходил службу в зоне так называемой АТО (силовая операция Киева в Донбассе). С 2016 года он был начальником второго оперативного (водолазного) отдела. «С целью зашифровки деятельности по подготовке и совершению диверсионно-террористических актов, убийств мирных жителей ДНР и ЛНР Сайчуку по указанию руководства ГУР Минобороны Украины изготовлены документы прикрытия на фамилию Сокол», – сообщил он. В 2017 году Сайчуку был выдан документ, предписывающий всем должностным лицам в зоне «АТО» оказывать «Соколу Дмитрию Анатольевичу» всестороннюю помощь.
Источник добавил, что в отношении Ахмедова в России возбуждено уголовное дело по террористическим статьям, в том числе о покушении на теракт. Он находился в международном розыске. «В сентябре 2020 года Следственным управлением ФСБ России в отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по пяти статьям УК РФ, том числе ч. 2 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества»), ст. 30 ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт). Он был объявлен в международный розыск», – сказал он.
По его словам, сотрудники подразделения Ахмедова и он лично были ориентированы на вербовку в интересах ГУР Минобороны Украины жителей Крыма для получения разведывательных данных в отношении ВС России, социально-политической ситуации в Крыму, объектов критически важной инфраструктуры, подготовки мест и непосредственной закладки крупногабаритных тайников со взрывчатыми веществами и боеприпасами, попыток совершения диверсионных и террористических актов.
Ахмедов – уроженец Потсдама (ГДР), ранее проживавший в Феодосии, по данным источника, возглавлял отдел применения сил спецопераций ГУР Минобороны Украины. В 1998 году он окончил Одесский институт сухопутных войск, в 2009-м – Академию ВМС Турции. Проходил службу в зоне АТО, с 2016 года был заместителем, а с 2017-го – начальником оперативной службы «Таврия» 1-го территориального управления департамента оперативно-агентурной разведки ГУР, осуществлявшей агрессивную разведывательно-подрывную деятельность на крымском направлении. «Ахмедов и его подчиненные занимались запугиванием близких родственников военнослужащих России, проходящих службу в Крыму, подкупом должностных лиц, при этом бросая на произвол судьбы своих агентов после их разоблачения сотрудниками ФСБ России», – сообщил источник.
Так, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю в период 2015-2018 годов пресечена деятельность агентов Ахмедова – гражданина Украины Присич В. С., гражданина России Наконечного Д. А., гражданина Украины Воскресенского В. В., граждан России Рясного А. Г. и Сложинского А. Е. «В 2019 году задержан агент Ахмедова «Димка» – гражданин России Кашук Д. А., 1979 г. р., который по заданию ГУР МОУ осуществлял визуальную разведку на территории Республики Крым, а также по заданию ОС «Таврия» ввез на территорию региона и скрыл в специально подобранных крупногабаритных тайниках взрывчатые вещества и боеприпасы, которые планировалось использовать для совершения диверсий и террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры», – отметил источник.
В 2020 году также изобличена деятельность агентурной пары ГУР (особо ценный агент «Нерпа» – военнослужащая ВС России, гражданка России Кузьменко Т. С. (1984 г. р.), и агент «Марат» – гражданин Украины Ширинг К. С., 1960 г. р.), завербованной Ахмедовым с целью добывания секретных данных о деятельности частей ПВО ВС России на полуострове. В 2021 году после серии провалов агентов Ахмедов был переведен в Киев на должность начальника отдела применения сил специальных операций СР ГУР МО Украины.
Напомним, 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У»
Все фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У» украинских военных уже установлены, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Вчера были выяснены данные, исходя из того, что у нас был серийный номер ракеты, что за подразделение, кто командиры, кто отдавал приказ на месте, было ли соответствующее согласование, соответственно команда... то есть все фамилии виновных установлены», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире «России 24».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Премьеры Польши, Чехии и Словении собрались в Киев на встречу с Зеленским
Главы правительств Польши, Чехии и Словении отправляются во вторник в Киев на переговоры с президентом и премьером Украины, сообщили в польском кабмине.
«Председатель совета министров Матеуш Моравецкий и вице-премьер Совета министров, председатель комитета по национальной безопасности и делам обороны Ярослав Качиньский вместе с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и премьер-министром Словении Янезом Яншой едут сегодня в Киев в качестве представителей Европейского совета на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в понедельник в онлайн-формате прошли переговоры делегаций России и Украины. Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций. На Украине заявили о технической паузе в переговорах с Россией до вторника. Киев счел некоторые российские требования неприемлемыми.
Басурин рассказал о боях за Мариуполь
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Спецоперация идет по плану, военные ДНР продолжают выдавливать националистов из Мариуполя, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Продолжаем выдавливать националистов из Мариуполя. Продолжение специальной военной операции идет по плану, продвигаемся на север в сторону Донецка от границы бывшей Донецкой области... потихоньку очищая те населенные пункты, в которых находятся украинские военные... Скоро вы узнаете новые подробности. Не хочу говорить раньше времени, но они будут очень приятными», – передает РИА «Новости» слова Басурина в эфире канала «Россия 24».
Напомним, что крупный промышленный центр и портовый центр Донецкой области – Мариуполь был окружен 1 марта Вооруженными силами России и Народной милицией ДНР. Выход мирных жителей из города по гуманитарным коридорам затруднен из-за противодействия неонацистов. С 5 марта удалось эвакуировать не более 1 тысячи человек. Как передает ТАСС, фактически на положении заложников в Мариуполе остаются сотрудники миссии ОБСЕ и консул Греции. Подразделения армии ДНР при поддержке российских военных уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, сообщили в Минобороны России. Спецназ ликвидировал основные силы нацбатов в жилых кварталах по периметру города.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВС России уничтожили ангары с самолетами и вертолетами ВСУ на аэродроме под Краматорском
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили под Краматорском ангары, где находились самолеты и вертолеты украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«На военном аэродроме под Краматорском уничтожены три ангара, в которых находились четыре украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-24 и пять вертолетов Ми-8», – передает ТАСС слова Конашенкова.
«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито 16 воздушных целей: по одному самолету Су-24 и Су-25 военно-воздушных сил Украины, один вертолет Ми-8 и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе шесть «Байрактаров ТБ-2», – добавил он.
По его словам, российская авиация также поразила за сутки 136 украинских военных объектов. «В том числе семь пунктов управления и узлов связи, четыре зенитных ракетных комплекса, три реактивные установки залпового огня, четыре радиолокационных станции разведки, подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, одна станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и 72 места скопления боевой техники», – уточнил представитель Минобороны.
По словам Конашенкова, подразделения Вооруженных сил России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили 156 беспилотников, 1306 единиц бронетехники и 127 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 1054 единицы специальной военной автомобильной техники», – заявил Конашенков.
Ранее во вторник Конашенков сообщил, что российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск. До этого появилось видео, на котором видно, как ВС РФ передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force, проходившей онлайн, заявил, что нужно признать, что страна не войдет в НАТО.
«Понятно, что Украина не является членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди. Годами мы слышали про якобы открытые двери, но уже услышали также, что нам туда не войти, это правда, надо это признавать», – цитирует его РИА «Новости».
Зеленский в очередной раз призвал НАТО установить бесполетную зону над Украиной, но добавил, что в Киеве понимают, к каким последствиям это может привести. В то же время он назвал опасения членов альянса из-за угрозы третьей мировой войны «самогипнозом».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым
Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Россия ввела персональные санкции против Байдена, Блинкена и Псаки
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Персональные санкции введены против президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, а также ряда высших должностных лиц США, в том числе пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, сообщили в МИД России.
«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, помимо прочего, въезд в США для высших должностных лиц Российской Федерации, с 15 марта сего года в российский «стоп-лист» включаются на основе взаимности президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен», – говорится в сообщении на сайте МИД.
В санкционный список попали: Джозеф Байден, Энтони Блинкен – госсекретарь США, Ллойд Остин – министр обороны США, Марк Милли – председатель Объединенного комитета начальников штабов; Джейкоб Салливан – помощник президента США по национальной безопасности; Уильям Бернс – директор ЦРУ; Дженнифер Псаки – пресс-секретарь Белого дома; Далип Сингх – заместитель помощника президента США по национальной безопасности; Саманта Пауэр – директор Агентства по международному развитию; Хантер Байден – сын президента США; Хиллари Клинтон – бывший кандидат в президенты США; Адевейл Адейемо – первый заместитель министра финансов; Рета Джо Льюис – президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка.
В МИД пояснили, что данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
До этого американский президент Джо Байден в ходе выступления на мероприятии Демократической партии США в Филадельфии выступил с утверждением, что инфляция бьет рекорды в Соединенных Штатах якобы из-за России. Также Байден призвал к отказу от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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CNN: Госдеп США ищет по миру С-300 для отправки на Украину
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Госдепартамент США определяет, у каких стран есть советские C-300, чтобы доставить комплексы на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Госдепартамент работает над тем, чтобы определить, у каких стран есть советские С-300, и изучает возможность их передачи Украине», – передает сообщение телеканала CNN РИА «Новости».
При этом пока неизвестно, каким образом и чем США собираются заменить зенитно-ракетные комплексы в этих странах.
ЗРС С-300 используется в основном в странах Восточной Европы и Азии, однако данные о том, какие конкретно страны обладают вооружениями противоречивы. Предварительно, ЗРС С-300 есть на вооружении у России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Алжира, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Казахстана, Китая, Греции, КНДР, Южной Кореи, Сирии, Словакии и Украины. Хорватия (обладала некоторым количеством С-300П по состоянию на 2013 год).
Напомним, Украина попросила Запад предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300. В тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал меморандум, который наделил госсекретаря США Энтони Блинкена полномочиями по предоставлению Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов.
13 марта сообщалось, что новый пакет военной помощи Соединенных Штатов предполагает поставку Украине противотанковых и зенитных систем, а также стрелкового оружия.
Минобороны показало видео ударов Ка-52 по военной технике Украины
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Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
На видео демонстрируется запись с экрана оператора оружия вертолета – на кадрах видно, как Ка-52 точными попаданиями из своей 30-миллиметровой авиационной пушки уничтожает военный грузовик и 122-миллиметровую гаубицу «Акация», передает РИА «Новости».
В Минобороны также сообщили, что вертолеты армейской авиации ВКС России нанесли авиационный удар, уничтожив военную технику и живую силу ВСУ. «Также авиационным ударом была уничтожена огневая позиция 122 мм самоходных артиллерийских установок ВСУ», – отметили в ведомстве.
Кроме того, по информации Минобороны, экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет по наземным целям.
Ранее появилось видео, на котором видно, как ВС передали трофейную украинскую военную технику ДНР и ЛНР. В ролике, опубликованном МО РФ, военным ДНР и ЛНР были переданы один исправный танк Т-64БВ (второй однотипный танк украинских ВС в кадре стоит с оторванным стволом), бронемашина «Казак», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-4, буксируемая 152-мм гаубица «Мста-Б», а также противотанковые ракетные комплексы Nlaw и Javelin. В видео показано, как танкисты народной милиции садятся в трофейный танк и уезжают на нем.
Стало известно о похищении украинскими военными детей в Славянске
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Украинские военные взяли в заложники 17 несовершеннолетних в Славянске, заявил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
В штаб обратились жители населенных пунктов Мирное, Гранитное, Староигнатьевка, они сообщили, что 20 февраля на оздоровительный отдых в Святогорск были отправлены в общей сложности 17 детей, передает РИА «Новости».
«В настоящее время ребята находятся в Славянске, о чем они сообщили своим родителям во время сегодняшнего телефонного разговора. Также добавили, что планируется их насильственная эвакуация в неизвестном направлении сегодня в 14.00 по киевскому времени (15.00 мск)», – добавили в штабе.
Напомним, Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.