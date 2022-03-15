В ОП предложили способы защиты прав российских граждан за рубежом

На фоне событий на Украине Общественная палата России фиксирует участившиеся факты дискриминации соотечественников за рубежом, ущемления их прав по широкому спектру вопросов, в связи с этим в ОП обсудили способы защиты прав россиян за рубежом, заявил модератор мероприятия, член ОП Максим Григорьев.

Хотя в большинстве стран мира большая часть граждан не изменила отношения к русским, есть и другие примеры: компания Meta разрешила пользователям в своих социальных сетях призывать к насилию против русских, в Англии разгромили храм Русской православной церкви, Монреальский оркестр отменил выступление российского пианиста, один из крупнейших застройщиков в Праге отказался сдавать жилье россиянам.

Также поступают сообщения о том, что банки отказываются обслуживать клиентов из России, в разных странах угрозы и оскорбления слышатся в адрес русскоговорящих людей, травле подвергаются даже дети. Все это, по мнению Григорьева, говорит о том, что никаких прав и свобод у русских за рубежом не существует, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Поэтому наша задача сегодня обсудить позитивные практики для решения этих проблем и вопрос, как помочь нашим соотечественникам», – предложил он.

Защита жителей Донбасса и операция по денацификации – лишь повод, которым на Западе умело воспользовались, чтобы обострить ситуацию и дискредитировать Россию, убежден заместитель секретаря ОП Александр Школьник.

Он обратил внимание на призывы изолировать Россию, вычеркнуть из мирового контекста ее культуру и историю. Российских музыкантов лишают возможности выступать на сценах Европы и США, разрывают контракты, отменяют концерты; российские спортсмены уже несколько лет не могут выступать в международных соревнованиях под российским флагом и гимном.

«Некоторые лидеры государств открыто заявляют, что считают неприемлемым фашистское отношение к русским и русской культуре в странах Запада. Мы в Общественной палате используем все возможные рычаги общественной дипломатии для того, чтобы донести позицию России до трезво мыслящих людей в мире и противостоять беззаконию», – сказал Школьник.

Горячей линией Россотрудничества уже зарегистрировано более трех тыс. обращений по фактам нарушения прав человека, рассказала Наталья Поклонская, заместитель руководителя Россотрудничества. По ее мнению, каждый факт нужно фиксировать и отрабатывать.

Важность постоянного мониторинга ситуации подчеркнул член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Мы очень рассчитываем, что из стран и от координационных организаций российских соотечественников будут приходить факты, которые лягут в основу нашей аналитики и в основу материалов, которые войдут в созданный Международный общественный трибунал по расследованию преступлений на Украине», – сказал он.

Среди предложений экспертов – мониторинг угроз и случаев нарушения прав русскоязычных граждан за рубежом; организация правовой помощи как через правозащитные власти стран проживания, так и через неправительственные организации; психологическое сопровождение граждан, подвергшихся угрозам.