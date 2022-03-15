ВСУ уличили в использовании тактики нацбатов

Если бы не началась спецоперация России на Украине, жертв было бы гораздо больше, считает руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. Он подчеркнул, что ВСУ начали перенимать тактику нацбатальонов.

«Мы бы просто оставили несколько миллионов русских людей наедине с националистическими батальонами и с ВСУ, которые, к сожалению, стали перенимать тактику националистических батальонов», – рассказал Ярошенко в эфире канала «360».

По его словам, это террористическая тактика, они воюют с мирными жителями, чтобы их запугать, в надежде, что таким образом им удастся решить политические проблемы. Но таким образом, по словам Ярошенко, уже не удастся ничего решить.

«И эта тактика террористическая ведет только к одному: к нашей старой доброй традиции, что с террористами переговоров мы не ведем», – отметил он.

Киеву надо сейчас вернуть контроль над ВСУ, считает Ярошенко. А если, по его словам, это Киев отдает такие преступные приказы стрелять по центру города, перед этим туда заманивая диверсионными способами женщин, молодых мам и пенсионерок, то «будет возмездие всем».

«Их будут судить просто всех, кто причастен к этому. В лучшем случае, как любят у нас говорить, их будут судить, и в лучшем случае, их ждут долгие пожизненные приговоры. Это для них в лучшем случае. А мы все-таки будем думать, что все закончится по-другому, и наши специалисты с подобными террористами разберутся соответствующим образом», – подытожил Ярошенко.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.

В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.