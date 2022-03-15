Посол указал на игнорирование американским ТВ удара «Точкой-У» по Донецку

Американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных на Донецк, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Приходится констатировать, что подавляющее большинство западных СМИ навязывает своей аудитории крайне однобокое восприятие событий на Украине. Публикуются репортажи и материалы, направленные исключительно на то, чтобы выставить Россию агрессором», – передает ТАСС со ссылкой на Newsweek слова Антонова.

«Ни о какой свободе слова и плюрализме мнений здесь никто не вспоминает вопреки Конституции США. Наглядный пример – блокировка трансляций российских государственных СМИ в YouTube», – добавил российский дипломат.

По словам Антонова, показательно, что «американские телеканалы не показали ни одного репортажа о варварской атаке украинских военных, которые выпустили 14 марта по жилому кварталу Донецка тактическую ракету «Точка-У» с кассетным боезарядом».

«В результате погибли более 20 мирных жителей, еще около 30 человек получили тяжелые ранения. Такое ощущение, что это никого не волнует», – отметил Антонов. При этом он подчеркнул, что западные СМИ «подняли вселенский крик о действиях Вооруженных сил России по ликвидации иностранных наемников, прибывших на украинскую территорию, чтобы убивать русских».

«В настоящее время единственная угроза для мирных жителей Украины исходит от вооруженных формирований украинских националистов. Они размещают танки и артиллерию у детских садов и школ, оборудуют огневые позиции на крышах домов, прикрываются женщинами и детьми, чтобы спровоцировать как можно большее число жертв среди гражданского населения», – подчеркнул посол России, напомнив, что «российскими высокоточными средствами уничтожаются только объекты военной инфраструктуры».

«Надеемся, что американская пресса перестанет разжигать русофобию и будет представлять свои оценки в беспристрастном ключе», – указал Антонов. Он также подчеркнул, что «российские дипломаты скорбят о погибших». «Нет оправдания тем, кто направил ракету в центр Донецка», –– подчеркнул посол России.

В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры, погибли 20 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска.

В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.