На Западе оценили влияние антироссийских санкций на космическую сферу

Санкции Запада в отношении России и ответные меры Москвы грозят дорогостоящим международным проектам в сфере космоса, сообщают западные СМИ.

Швейцарский телеканал SRF отмечает, что существенные последствия затрагивают европейский уровень. Так, одним из затронутых проектов может оказаться совместная миссия ExoMars, в рамках которой к Марсу должен быть запущен европейский марсоход, передает РИА «Новости».

По словам научного журналиста Карла Урбана, многие годы освещающего тему космоса, очень важный для марсохода посадочный модуль был разработан Россией, старт миссии также планируется из России. По словам Урбана, «многие ждут», что Европейское космическое агентство (ЕКА) отменит запуск.

При этом на данный момент именно Россия занимается ориентацией Международной космической станции (МКС) в пространстве, из-за чего западные партнеры в определенной степени зависят от нее.

Россия также очень глубоко укоренилась на станции, поэтому, по мнению Урбана, мало заинтересована в отделении своих отсеков. Журналист считает, что выход Москвы из программы космического сотрудничества – «драматичное событие»: «Сейчас происходит ускорение развития событий, которое уже наблюдалось в последние годы: западные государства и Россия следуют своим собственным проектам».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай.

Он также назвал ограничения против российской космической отрасли «санкциями Альцгеймера».